Kastamonulular yerli oto fabrikasına talip

28 Aralık 2017

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Bu yıl ikincisi düzenlenen, 30 farklı sektörden 175 firmanın katıldığı Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı kapılarını açtı. Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun kültür başkenti unvanını almasının bir dönüm noktası olacağını ve şehre ve Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) tarafından düzenlenen KASTEXPO'nun açılışı İstanbul Valisi Vasip Şahin'in de katılımıyla gerçekleştirildi. KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan etkinliğin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 2017 yılı resmi fuar takviminde yer alan Türkiye'nin ilk ve tek resmi şehir fuarı olduğunu söyledi. Açılışına Kastamonulu siyasetçilerin, işadamlarının ve davetlilerin katıldığı fuar 30 Aralık'ta sona erecek.

Aslan, yerli otomobil fabrikasının Kastamonu'da kurulmasını istediklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Kastamonu, yerli otomobil fabrikasını kuracak babayiğitler arasında düşünülebilir. Fabrika için Devrekani yolu üzerinde 1500 dönümlük bir arazimiz hazır. Bu araziyi fabrikayı kuracak olan firmaya hibe edeceğiz. Kastamonu; havalimanı, deniz limanı ve yapımı devam eden Sinop-İnebolu Sahil Yolu inşaatıyla çok geniş lojistik öneme sahip bir şehirdir. Kastamonu insanı işini sever, işine bağlıdır. Bu saydıklarımızın yanında daha birçok imkanları olan bir şehirdir. Biz Kastamonulular olarak 5 bin arabayı almaya talibiz."

Göç durdu, turizm 12 ay devam ediyor

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise Kastamonu'nun milattan önce 2000'li yıllarda kurulduğunu, kültürünü ve kimliğini devam ettirdiğini, kadim şehirlerden olduğunu söyledi. Şehrin son 10 yıla kadar ciddi göç verdiğini dile getiren Babaş, artık göçün durduğunu, turizmin 12 ay sürdüğünü, belli çapta sanayisinin bulunduğunu aktardı.