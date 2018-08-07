Kayseri Pancar, nohut ve yeşil mercimek alım fiyatlarını açıkladı

07 Ağustos 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri Pancar Kooperatifi, sözleşmeli tarım kapsamında ekimi yapılan nohut ve yeşil mercimeğin 2018 hasat dönemi için alım fiyatlarını açıkladı. Yeşil mercimeğin ton başına fiyatı 3 bin 250 TL, nohutun ise ton başına fiyatı 3 bin 500 TL olacak. Nohut şu anda serbest piyasada ton başına yaklaşık 2 bin 500 TL’den, Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) ise 3 bin TL’den alınıyor. Yeşil mercimeğin ton başına yaklaşık fiyatı ise 3 bin 250 TL olarak işlem görüyor. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise 2018 hasat dönemi için yaptığı açıklamada, TMO kriterlerine göre alım yapacaklarını duyurdu. Akay, “Yeşil mercimeği ton başına 3 bin 250 TL’den, nohutu ise ton başına 3 bin 500 TL’den alacağız” dedi. Sulu tarıma verdikleri önem kadar kuru tarımı da önemsediklerini ifade eden Akay, “Bölgemizde nohut ve mercimekte dekar başına 70 ila 80 kilo arasında seyreden verimin 180 kiloya kadar yükselmesini sağladık. Hem milli gelire hem de çiftçimizin yaşam standartlarını artırmaya katkı sağlanmış oldu. Sulu tarım arazilerinde yetiştirdiğimiz şeker pancarı, silajlık mısır, danelik mısır, ayçekirdeği gibi ürünlerin yanında, kurak arazilerde yetiştirilen kabak çekirdeği, nohut ve yeşil mercimeği de sözleşmeli tarım kapsamına ekleyerek ağımızı genişletmiş olduk” diye konuştu.