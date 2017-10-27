Kooperatif ve birliklere Turquality yolu açıldı

27 Ekim 2017

Bursa



Marmarabirlik'in kooperatif ve birliklerin Turquality kapsamına alınmasına yönelik girişimleri sonuç verdi. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan tebliğ değişikliği ile kooperatif ve birliklere de Turquality yolu açıldı.



Sektörün ihracat şampiyonu Marmarabirlik, Türk markalarının yurt dışında desteklenmesi amacıyla yürütülen Turquality Destek Programına kooperatif ve birliklerin de dahil edilmesi için verdiği mücadeleden olumlu sonuç aldı.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca hazırlanan "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin 3'üncü maddesinde değişiklik yapılarak, Turquality’den faydalanacak şirketlere, "4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri" de dahil edildi.

"Hedefimiz dünya markası olmak"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Sektörün öncü kuruluşu olarak bu kararı 32 bin üretici ortağımız adına sevinçle karşıladık. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe 5 kez ihracat şampiyonu olan Marmarabirlik’i, Turquality desteği ile birlikte dünya markası haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Biz bugüne değil, geleceğe yatırım yapıyoruz. Yapacak çok işimiz var, ortaklarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Yapılan değişiklikle tüm kooperatif ve birliklerimizin de ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalar yapacağına inanıyoruz" dedi.

Marmarabirlik’in Ar-Ge çalışmaları ve hedef pazarlara yönelik yeni ürünleri ile ihracat yaptığı ülke sayısını 7 yılda 18'den 54'e çıkardığını anlatan Asa, şöyle devam etti:



"Marmarabirlik, ürünlerini yurtdışında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 54 ülkeye doğrudan satmaktadır. 32 bin ortağın güç birliği ile dünya standartlarında üretim yapan Birliğimiz, Ar-Ge faaliyetleri, inovatif ve yenilikçi yaklaşımlarıyla marka değerini her geçen gün artırmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen Marmarabirlik, Turquality'den faydalanamamaktaydı. Bugün itibariyle altyapımız hazır, gerekli resmi işlemleri de en kısa sürede yerine getireceğiz. Alınacak destek kapsamında, bütün dünya Marmarabirlik'i konuşacak, yurtdışında yapılacak reklam ve tanıtım faaliyetleri, Marmarabirlik markasının gücüne güç katacaktır."