‘Teknoloji çocukları’ hayallerindeki Ermaksan’ı resmetti

12 Şubat 2018

BURSA (DÜNYA) - ‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla, bilime dayalı teknoloji geliştiren Ermaksan, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine yeni bir halka daha ekledi. Ermaksan, şirket bünyesindeki çalışanların çocuklarının katıldığı ve her birinin hayalindeki Ermaksan’ı resmettiği bir etkinlik düzenledi.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, ‘Hayalimdeki Ermaksan’ etkinliğinin başarıyla sonuçlandığını belirterek, bu proje sayesinde çocuklarla güçlü bir bağ kurduklarını söyledi.

Özkayan, konuşmasında etkinlikle ‘yarınlarımız’ olan çocuklar için birer umut ışığı yakmayı hedeflediklerine dikkat çekerek, “Geleceğin Türkiye’si sizlerle birlikte daha aydınlık, daha gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olacaktır. Buna inancım sonsuz. Her biriniz, ‘teknoloji çocukları’ olarak, ülkemizin gelişmiş ülkeler arasına adını yazdırması ve teknolojide dünyaya rol model olması için gereken ufka ve vizyona sahipsiniz. Hayal etmekten, kendinize hedef belirlemekten ve bu hedefe ulaşmak için çok çalışıp üretmekten asla vazgeçmeyin. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz” dedi. Özkayan, bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Çocukların hazırladığı resimlerin Ermaksan fabrikasında sergileneceği bildirildi.