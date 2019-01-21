TQA Belgelendirme, her ilde temsilcilik açacak

21 Ocak 2019

RABİA KORKMAZ KOÇ

KONYA - Konya'nın ilk ve tek özel belgelendirme kurumu olarak 2011 yılında faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 1000'in üzerinde belge veren TQA Uluslararası Belgelendirme, orta vadede onaylı kuruluş olmayı ve müşterilerinin ürün belgelendirme alanında dışa bağımlılığını en aza indirmeyi amaçlıyor.

IAS-International Accreditation Services tarafından akreditasyonu bulunan bir eğitim ve belgelendirme kuruluşu olan TQA Uluslararası Belgelendirme, ISO 9001, 14001, 22000, 27001, 10002, 50001, 45001, OHSAS 18001 ve diğer ISO standartlarında uluslararası belgelendirme hizmeti sunuyor. Belge verdikleri, müşteri sayısını hızlı bir şekilde artırarak pazar payını büyüttüklerini söyleyen TQA Belgelendirme Genel Müdürü Abdulkerim Daşbadem, her yıl yaklaşık 150 yeni müşteriyi portföylerine eklediklerini belirtti. Daşbadem, şirketlerinin Türkiye genelinde ilk 50 firma arasında yerini aldığını vurgulayarak, "Yurtdışında da Hindistan, Mısır ve Bangladeş'e temsilcilikler verdik. 2019-2023 hedefimiz, yurtdışında özellikle Türk Cumhuriyetleri'nde temsilcilikler vermek, yurtiçinde ise her ilde bir temsilcilik açmaktır" dedi.