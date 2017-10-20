Vasıflı ve Parlak Çelik Üreticileri Derneği kuruldu

20 Ekim 2017

Sabiha TOPRAK



Türkiye'de, vasıflı uzun parlak çelik üreticilerini temsil eden üst kurum olarak, Vasıflı ve Parlak Çelik Üreticileri Derneği (VASPADER) İstanbul'da kuruldu.

Derneğin kuruluş amacı Türkiye'de yerleşik uzun vasıflı çelik ve parlak çelik sanayisini dünyadaki gelişmeleri takip edebilecek konuma getirmek, üyelerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek, sektörü sürekli geliştirerek ülkemizdeki sanayileşme çabalarını daha verimli kılmak ve ülke geneline yaymaktır. VASPADER çalışma alanları; istikrarlı ve sürdürebilir gelişmeyi sağlamak, sektörün ihtiyacı olan her seviyedeki kalifiye iş gücünün temin edilmesini sağlamak, otomotiv sanayisinde Türkiye'de üretilemeyen veya talebi karşılamayacak şekilde az üretilen hammaddelerin ithalat yoluyla temin edilmesine destek olmak, sektörün ve ülkemizin dünyada rekabet gücü üstünlüğünü arttırmak, uluslararası entegrasyon ve işbirlikleri yaratmak, görüş, öneri ve bilgilerin karar odaklarına aktarılmasında etkin rol oynamak, sektörel ve mesleki örgütlenme ile temsil faaliyetlerinde bulunmaktır.

Derneğin kurucu üyeleri; üretici firmalar Hasparlak Çelik San. Tic. A.Ş., Uyar Çelik Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş., Akçelik Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş., Coşkun Çelik Dış Ticaret A.Ş., Saka Demir Çelik Sanayi Tic. A.Ş., Alfa Otomat Çelikçilik Ticaret Ltd. Şti, Kayıkçı Demir Çelik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'dir.