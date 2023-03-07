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Altın yukarı yönlü hareketlilik gösteriyor

Haftanın ikinci gününde (7 Mart 20023) altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü hareketlilik gösteriyor. Gram altın 1.123,04 TL olurken çeyrek altın 1.836,87 TL civarında seyrediyor.

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Ons altın ve döviz kurundan etkilenen altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yükseliş ivmesi kaydediyor.

GRAM ALTIN FİYATI

1.122,88

1.123,04

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.847,39

1.847,69

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.797,21

1.836,87

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

7.186,42

7.322,23

YARIM ALTIN FİYATI

3.581,98

3.672,35

ZİYNET ALTIN FİYATI

7.186,42

7.322,23

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.037,20

1.105,40

 

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