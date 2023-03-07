Altın yukarı yönlü hareketlilik gösteriyor
Haftanın ikinci gününde (7 Mart 20023) altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü hareketlilik gösteriyor. Gram altın 1.123,04 TL olurken çeyrek altın 1.836,87 TL civarında seyrediyor.
Haber Merkezi
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Ons altın ve döviz kurundan etkilenen altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yükseliş ivmesi kaydediyor.
GRAM ALTIN FİYATI
1.122,88
1.123,04
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.847,39
1.847,69
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.797,21
1.836,87
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
7.186,42
7.322,23
YARIM ALTIN FİYATI
3.581,98
3.672,35
ZİYNET ALTIN FİYATI
7.186,42
7.322,23
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.037,20
1.105,40
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