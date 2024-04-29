ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Nisan 2024)
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlerden etkilenen altın fiyatlarında ibre aşağı döndü.
Güncel ons altın değeri 2 bin 338 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 432 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Nisan altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 438 liradan yaparken; 29 Nisan Pazartesi günü 2 bin 433 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 987 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 978 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.433,22
Satış: 2.433,63
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.323,96
Satış: 2.324,44
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.893,15
Satış: 3.978,98
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.572,60
Satış: 15.867,23
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.761,97
Satış: 7.957,95
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.572,60
Satış: 15.867,23
Ata altın fiyatı
Alış: 16.418,33
Satış: 16.837,74
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.329,02
Satış: 1.750,72
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.255,16
Satış: 2.383,74