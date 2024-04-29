ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Nisan 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 338 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 432 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Nisan altın fiyatları...

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 438 liradan yaparken; 29 Nisan Pazartesi günü 2 bin 433 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 987 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 978 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.433,22

Satış: 2.433,63

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.323,96

Satış: 2.324,44

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.893,15

Satış: 3.978,98

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.572,60

Satış: 15.867,23

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.761,97

Satış: 7.957,95

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.572,60

Satış: 15.867,23

Ata altın fiyatı

Alış: 16.418,33

Satış: 16.837,74

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.329,02

Satış: 1.750,72

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.255,16

Satış: 2.383,74