ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Haziran 2024)

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 382 liradan yaparken; 10 Haziran Pazartesi günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 397 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 895 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 920 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.397,36

Satış: 2.397,76



Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.298,66

Satış: 2.299,06



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.835,77

Satış: 3.920,34



Cumhuriyet altını

Alış: 15.343,08

Satış: 15.633,41



Yarım altın fiyatı

Alış: 7.647,57

Satış: 7.840,69



Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.343,08

Satış: 15.633,41



Ata altın fiyatı

Alış: 15.888,36

Satış: 16.289,52



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.290,42

Satış: 1.704,01



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.192,44

Satış: 2.315,48

