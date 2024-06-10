ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 298 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 397 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 10 Haziran altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 382 liradan yaparken; 10 Haziran Pazartesi günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 397 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 895 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 920 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.397,36
Satış: 2.397,76
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.298,66
Satış: 2.299,06
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.835,77
Satış: 3.920,34
Cumhuriyet altını
Alış: 15.343,08
Satış: 15.633,41
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.647,57
Satış: 7.840,69
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.343,08
Satış: 15.633,41
Ata altın fiyatı
Alış: 15.888,36
Satış: 16.289,52
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.290,42
Satış: 1.704,01
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.192,44
Satış: 2.315,48