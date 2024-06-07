Altının kilogram fiyatı 2 milyon 435 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 432 bin 500 lirayı, en yüksek 2 milyon 455 bin 8,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 azalışla 2 milyon 435 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 446 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 100 milyon 136 bin 537,10 lira, işlem miktarı ise 862,62 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 168 milyon 740 bin 728,17 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.