Altının onsu için 3000 dolar tahmini

Altının ons fiyatı son bir yılda bazı dalgalanmalar yaşasa da 2 bin dolar seviyesinde yatay seyir izledi. Bugün ise 2 bin 23 dolar seviyesinden işlem görüyor.

CNBC'ye konuşan Citi'nin Kuzey Amerika Emtia Araştırmaları Başkanı Aakash Doshi, altın yatırımcılarını sevindirecek bir tahminde bulundu.

Doshi, 'merkez bankalarının altın alımlarını keskin bir şekilde artırması, olası stagflasyon veya derin küresel durgunluk durumunda' altının yaklaşık yüzde 50 oranında artabileceğini söyledi.

Doshi, artışa merkez bankalarının altın alımlarının ikiye katlamasının da önayak olabileceğini kaydetti.

Citi'nin yayımladığı bir notta ise gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının dolarizasyonu azaltma politikalarının hız kazanması halinde altının ons fiyatının 3 bin doları bulabileceği ifade edildi.