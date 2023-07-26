Gram altın 1.710 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.710 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.700 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.710 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.810 lira, Cumhuriyet altını da 11.340 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.970 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan endeks kontratında altının ons fiyatında 1.960 ve 1.950 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğu kaydededildi.