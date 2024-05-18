Amasya'daki et entegre tesisinde vahşet: 5 gözaltı, soruşturma başlatıldı

Amasya'da bulunan et entegre tesisinde kesim sırasında kaçan büyükbaş hayvanı etkisiz hale getirmek isteyen ancak bu sırada hayvana eziyet eden 5 kişinin görüntüleri, sosyal medyada yayımlandı.

Görüntülerin tepkiye neden olması üzerine Amasya Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada kentteki et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntülerin yer almasına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi doğrultusunda yürütülen araştırma neticesinde şüpheliler İ.T, N.T, H.S, E.Ç. ve A.A'nın yakalandığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuat doğrultusunda işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır" ifadesine yer verildi.

"Söz konusu işletme hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya’da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesici aletlerle eziyet eden kişiler ve işletme hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, “Hayvanlara eziyet etmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Amasya’da olduğu belirlenen ve vicdanlara sığmayan hayvana eziyet videosu üzerine Bakanlığımızın ilgili birimleri derhal harekete geçmiştir. Söz konusu işletme hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır” dedi.