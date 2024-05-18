Adli Tıp incelemesi tamamlandı: Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belli oldu mu?

Balıkesir'de, kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü anlaşılan ekonomist Korhan Berzeg'in (83), başlatılan arama çalışmalarında 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında, dere çevresinde bulunan toplam 12 parçadan oluşan aralarında kafatasının da bulunduğu kemiklerinin Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemesi tamamlandı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda, Berzeg'in ölüm nedenin belirlenmesi için kemik parçaları üzerinde yapılan incelemenin tamamlandığı öğrenildi. Üzerinde doku bulunmayan kemiklerden, Berzeg'in ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi. Yetkililer, kemiklerin önümüzdeki günlerde hazırlanacak rapor ile Cumhuriyet savcılığı aracılığı ile Berzeg ailesine teslim edileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği tespit edilmişti.

Aramalar 30 Nisan'da sonlandırılmıştı.