Gram altın tarihi seviyelerde
Güne yükselişle başlayan gram altın, 2049 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 34 lira seviyesinden işlem görüyor.
Haber Merkezi
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27 Şubat tarihinde altının ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 33 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 34 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor.