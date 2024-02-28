Gram altın tarihi seviyelerde

27 Şubat tarihinde altının ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 33 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 34 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor.