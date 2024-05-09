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SGK 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 8'i yenilikçi kanser ilacı olmak üzere 10'u yerli toplam 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

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SGK, 47 ilacı daha geri ödeme listesine alma kararı aldı. Alınan karara göre geri ödeme listesine giren ilaçlar ise şöyle:

* 21 alerji aşısı
* 8 yenilikçi kanser (akıllı ilaç),
* 2 büyüme hormonu,
* 3 dirençli uyuz,
* 2 diyabet,
* 3 atopik dermatit,
* 3 psikoleptik/antideprasan

Listeye eklenen son ilaçlarla birlikte meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi kanser ilaçlarına erişim kolaylaştırılmış oldu.

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