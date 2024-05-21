Gram altında 2024 için tahminler neler? Uzmanlar 3 bin 750 lirayı işaret etti

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl parasal gevşemeye başlayacağı beklentileri ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası altın fiyatları zirveyi gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 450 dolara çıkarken, yurt içinde gram altın 2 bin 539 TL'yi gördü.

Hürriyet'ten Gamze Bal'a konuşan Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı, altında cuma günü Çin’in yeni teşvik açıklamasıyla başlayan yukarı yönlü sert hareketin Reisi’nin hayatını kaybetmesiyle yeni haftaya da taşındığını ifade etti.

"Her ne kadar, bu tip politik kriz beklentilerine yol açan gelişmeler kısa süreli fiyat hareketleri yaratsa da, altındaki güçlü seyri politik gelişmelere bağlamak çok doğru olmaz" diyen Zağlı, altının yılın son çeyreğinde ulaşması beklenen seviyeye geldiğini ifade etti.

Zağlı, “Sene başından beri altına olan güçlü talep ile yıl sonu ons altın beklentimi 2 bin 750 dolar, gram altın beklentimi 3 bin 200 TL olarak yukarı yönlü güncelledim” dedi.

'Gram 3 bin 750 TL’yi bulabilir'

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, dün görülen tarihi seviyenin aslında sene sonunda görülmesi beklenen seviyeyken mayıs ayı itibarıyla gerçekleştiğini söyledi.

Yıldırımtürk ons altının sene sonunda 2 bin 500 dolara ulaşacağına yönelik beklentilerin revize edilmek durumunda kaldığını belirterek “Sene sonuna kadar 2 bin 700 dolar seviyelerinde görebiliriz. 3 bin dolar seviyesinde de beklentiler de mevcut” diye konuştu.

Yıldırımtürk, yurt içinde ons altın ve dolar kuruna bağlı olarak hareket eden gram altının ise son gelişmelerden sonra ilk etapta 2 bin 550-2 bin 600 TL aralığında hareket edeceği; temmuz ayında bu seviyenin 2 bin 750-3 bin TL aralığına çıkacağı; yıl sonunda ise 3 bin 750 TL’ye ulaşacağı tahmininde bulundu.