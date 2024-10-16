Ons altında yeni rekorlar bekleniyor: 'Bir yılda yüzde 10 artış'
Ons altın bu yıl peş peşe rekorlar kırarken, altın sektörü 2025 için de tarihi zirveler bekliyor. Londra Külçe Piyasası Birliği üyeleri, bir yıl içinde ons altının yüzde 10 yükselerek 3 bin dolara yaklaşmasını bekliyor.
Altın sektörünü temsil eden Londra Külçe Piyasası Birliği üyelerinin katılımıyla düzenlenen anket, sektörün ons altın fiyatında yeniden rekorlar beklediğini ortaya koydu.
Buna göre sektör temsilcileri, altının gelecek yıl ekim ayı sonunda ons başına 2.917,40 dolara yükselerek mevcut seviyelerin yaklaşık %10 üzerine çıkmasını bekliyor.
Altın, 2024 yılında en güçlü performans gösteren varlıklardan biri konumunda.
En son zirvesini geçen ay 2.685 doların üzerinde gören altın, Fed'in faiz indirimlerine yönelmesinden destek bulmuştu.