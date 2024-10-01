Balık Burcu (1 Ekim 2024 Salı)
Tüm hafta boyunca etkili Su Burçlarında oluşan büyük üçgen açıda başrollerden biri de sizsiniz Sevgili Balıklar. Şimdiye kadar yaşadığınız zorlukların bir nevi karşılığını alabileceğiniz bir süreçtesiniz. İlişki, başarı, maddiyat gibi konularda mutlu edici gelişmeler var. Sabah saatlerinde ikili ilişkilerde dengeyi tutturmak zor olabilir. Olayları büyütmemelisiniz. Akşam saatlerinde ise aldığınız haberleri dikkatle değerlendirmelisiniz.
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