Günün Yorumu (2 Ekim 2024 Çarşamba)
Çok önemli bir gündeyiz. Güneş tutulması 21:49 da Terazi Burcunda gerçekleşiyor. Etkisi 6 ay boyunca sürecek bu tutulmanın en kuvvetli zamanları ise önümüzdeki 15 gün. Bu tutulmanın bize anlattıkları ise miadı dolmuş, toksik her türlü ilişkinin artık sona ermesine zemin hazırlamış olmasıdır. Aslında bir nevi ilişkilerde arınma zamanı gelmiş diyebiliriz. Herkes ektiğini biçecek ve gerçeklerle yüzleşecek gibi bir ana temaya sahip Güneş Tutulması yaşıyoruz. İlahi adaletin hassas terazisinden hiç kimse kaçamayacak. Ülkemiz açısından ise sınır güvenliğimizle ilgili konular gündeme gelebilir.
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