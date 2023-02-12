Borsa İstanbul ne zaman açılacak? İşte borsada işlemlerin başlayacağı tarih

Borsa ne zaman açılacak? Bu soru, deprem felaketi sonrası kapatılan binlerce borsa yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Deprem felaketi ve volatilite artışı nedeniyle borsa 14 Şubat akşamına kadar kapatılmıştı. Peki, Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılacak?

Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

Borsa İstanbul'dan yapılan son açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denilmişti.

Yapılan son açıklamaya göre; Borsa 14 Şubat akşamına kadar 4 gün kapalı olacak ve 15 Şubat'ta saat 09.40'ta yeniden işlem görmeye başlayacak.