Borsa İstanbul önceki güne göre 1,28 kayıpla kapattı

BIST 100 endeksi, güne 37,22 puan ve yüzde 0,69 kazançla 5.403,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.103,30, en yüksek 5.419,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 azalışla 5.297,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,75, sanayi endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve teknoloji endeksi yüzde 2,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 66,63 puan ve yüzde 1,12 düşüşle 5.859,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 82'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın, Tüpraş, ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 5'i aştı

Bankacılık endeksi güne 0,81 oranında değer kazancıyla başladı; ancak sonrasında yönünü aşağı çevirerek kayıplarını derinleştirdi. Gün içerisinde yapılan işlemlerde endeksteki kayıp yüzde 5'in üzerine çıkarken sonrasında toparlanma çabasında ilerledi. Bankacılık endeksi, günü yüzde 3,17 oranında düşüşle 4 bin 460 puandan tamamladı.

Altının onsu 1.932,45 dolar

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.932,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 artarak 1 milyon 174 bin 250 liradan tamamladı.

Petrolün varil fiyatı ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7718 lira, satışta 18,8471 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7604 lira, satışta 18,8355 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,98'den, bileşik getirisi de yüzde 10,23'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0909, sterlin/dolar paritesi 1,2368, dolar/yen paritesi de 129,37 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,58 düşüşle 85,80 dolardan işlem görüyor.