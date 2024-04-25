SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası yerel seçim sonrası ilk faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklandı. TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit tuttu. Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 500 baz puan artırılmıştı.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Merkez Bankası'nın karar metininde şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Mart ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

"Sıkı para politikası duruşu sürdürülecek"

Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

"Parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek"

Kurul; makroihtiyati politikaları, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Faiz yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye yükseltilmişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın başkanlığı döneminde Mart 2021’de yüzde 19 seviyesindeki politika faizini Şahap Kavcıoğlu idaresindeki 2021 ve 2022 yıllarında yaptığı indirimlerle yüzde 8,5’e çekmişti.

Şahap Kavcıoğlu’nun yerine Hafize Gaye Erkan’ın gelmesiyle Merkez Bankası, Haziran 2023’te faizi 27 ay sonra ilk kez artırmış ve politika faizini yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltilmişti.

Hafize Gaye Erkan'ın Başkanlık görevinde bulunduğu 7 ay 23 günde faiz yüzde 45'e çıkarıldı.

Erkan ayrılmasıyla yerine yardımcısı Fatih Karahan geldi. Karahan döneminde şubat ayındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında faiz yüzde 45'te sabit tutuldu.

TCMB, 31 Mart yerel seçimlerinden önce sabit tutması beklenen faizi “enflasyon görünümündeki bozulma" gerekçesiyle yüzde 50'ye yükseltmişti.