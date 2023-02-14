Piyasa uzmanlarından borsa önerileri: Toplam 17 madde

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul'vun işlemlere açılmadan önce yapılması gerekenleri duyuran piyasa uzmanları, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada söz konusu taleplerin bakanlığa iletildiğini bildirdi.

Borsa İstanbul'un işlemlere açılmadan önce yapılması gerekenleri duyuran piyasa uzmanları tarafından bakanlığa iletilen talepler söyle sıralandı:

1 Pazartesi Salı (6- 7 Şubat) işlemleri iptal edilmeli.

2 Varlık fonu şirketlerinin, temettü ödemelerinin geri alım programlarında vergisiz kullanılmalı.

3 Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı belirli bir süre daha devam ettirilmeli.

4 Halka açık şirketlerin hisse geri alımları teşvik edilmeli.

5 Bankaların 2022 karından en az %20 temettü dağıtımına dair karar çıkarılmalı. 6 Kredi/özkaynak oranı %35’den %20’ye indirilmeli.

7 Brüt takas/VBTS uygulaması özellikle Bist30’da belirli süreliğine kaldırılmalı.

8 VİOP Teminat oranları 7.02.2023 tarihli spot fiyatlarına göre güncellemeli.

9 BES fonlarındaki hisse ağırlığının iki katına çıkarılabilmesine izin verilmeli.

10 SPK’da bekleyen 97 halka arzın 2023 sene sonuna kadar ertelendiği açıklanmalı.

11 VIOP öz varlık değerleme oranı hem endeks hem pay senedi için %20 aşağısına çekilmeli. 12 Geri alım programlarındaki tüm işlemler için vergi oranı sıfıra indirilmeli.

13 Robotların haksız rekabet sağlamamaları için hız azaltılmalı.

14 Temettü gelirlerinden bu sene için vergi alınmamalı.

15 Pay senetlerinde günlük düşüş limiti %5’e düşmeli.

16 Yabancı kurumlardan robotların açığa satış için kullandıkları ödünç alma mekanizması durdurulmalı.

17 Virmanlı satışa izin verilmemeli.