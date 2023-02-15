Sasa'da hisse geri alım kararı

Ekonomi yönetimi, deprem sonrasında Borsa İstanbul’da yaşanan düşüşlerin tekrarlanmaması için önlem paketini devreye aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Türkiye Varlık Fonu, BDDK, SEDDK gibi finans piyasalarının baş aktörleri düzenleme üzerine düzenleme yaptı.

Düzenlemelerin ardından şirketler hisse geri alımlarına yöneldi.

Son olarak Sasa da hisse geri alım programı açıkladı.

Sasa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin yönetim kurulunun 15 Şubat 2023 tarihli toplantısında paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesi ile sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsadan Sasa pay geri alımı yapılmasına karar verildi.

Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 500 milyon TL olacak. Geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verildi.

Şirketin geri alım programı azami süresi 1 yıl olarak belirlendi.