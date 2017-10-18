"Yöresel ürünler yerine kinoa ve chia menüye ekleniyor"

18 Ekim 2017

Emel Ünal Bulut

İSTANBUL - Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlkay Gök, Dünya Gıda Günü'nde, yöresel ürünlerimizin unutulmasının gıda güvencesini ve kırsal kalkınmayı olumsuz etkilediğine dikkat çekti. "Yöresel ürünlerimizin unutulması, onun yerine yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin ve işlenmiş, bol gıda katkı maddeli doğal olmayan paketli gıdaların egemenlik kurmasına neden oluyor" diyen Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlkay Gök sofralarımızdan kırsala ait lezzetlerin uzaklaştığını söyledi.

Gök, "Kırsala ait süt ve süt ürünlerimiz, endemik bitkilerimiz, yöresel mantarlarımız, et ve et ürünlerimiz, tahıl ve bakliyatlarımız zamanla üretilmemeye, dolayısıyla unutulup sofralarımıza girmemeye başladı. Bunları yetiştiren kırsalda yaşayan insanlarımızın sayısı göç nedeniyle azaldığı için artık yöresel ürün bulmak çok zorlaştı. Onların ürettiği ürünler olmazsa yöresel mutfaklarımız da zamanla unutulmaya mahkumdur. Örneğin manda sütünden peynir, yoğurt, tereyağı bulmak neredeyse imkansız hale geldi" şeklinde konuştu

Kıymetini bilmediğimiz yöresel ürünlerimizin başka ülkeler tarafından sahiplenildiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. İlkay Gök, şehirlerde çoğumuzun bilmediği besleyici ve lezzetli ürünlerin, hiç bir restoranın menüsünde yer almadığına dikkat çekti. Çünkü pek çok aşçının kinoa, chia ve diğer yabancı yöresel ürünleri menüsüne eklemekle meşgul olduğunu ve kendi yöresel lezzetlerinin menüye konması için zaman harcamaya değer bulmadığının altını çizen Gök, "Önüne hazır gelen, tanıtımı çok iyi yapılan ürünleri tercih ediyor. Sonuç olarak kırsalda üretilmeyen, mutfaklarda talep görmeyen yöresel ürünler tükenmeye ya da başka ülkeler tarafından keşfedilen besinler bizlere pazarlanarak ülkemizde var olmaya mahkum kalıyor" dedi.