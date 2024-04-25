Hayatını kaybeden eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu: Ailesinden açıklama geldi

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, dün İstanbul Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu. Bir dönem Trabzonspor Kulübü’nün de başkanlığını yapan Yılmaz’ın cansız bedeni, evine gelen kızı tarafından bulundu. Yılmaz'ın ölüm nedenine ilişkin ailesinden açıklama geldi.

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri Yılmaz'ın evine geldi. Ekiplerin evdeki incelemelerinin ardından Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölüm haberini aldıktan sonra Mehmet Ali Yılmaz'ın evine gelen yapımcı Erol Köse, Yılmaz'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Fıtık ve ağrı için hastaneye gitmişti, başka bir problemi yoktu. Başımız sağ olsun. Adam gibi adamdı" ifadelerini kullandı.

Ailesi Yılmaz'ın ölüm sebebini açıkladı

Yılmaz'ın ailesince yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik."

Yılmaz'ın cenazesinin 26 Nisan Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği aktarılan açıklamada, "Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun" denildi.

Mehmet Ali Yılmaz kimdir?

Mehmet Ali Yılmaz, 1948 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu.

Yılmaz, Trabzonspor Kulübü başkanlığı sonrasında siyasete girdi. Trabzon milletvekilliği de yapan Yılmaz, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Yılmaz’ın medya ve turizm alanlarında da çeşitli yatırımları bulunuyordu.