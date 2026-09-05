2050 dünyasını kim şekillendirecek? ABD, Çin ve yeni güç dengesi
İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945 yılından sonra dünya yeni bir güç dengesiyle karşı karşıya kaldı. Avrupa savaşın yıkımı altında ezilirken, ABD ve Sovyetler Birliği iki büyük süper güç olarak ortaya çıktı. Ancak bu iki ülkenin sahip olduğu güç aynı nitelikte değildi. ABD ekonomik kapasitesi, sanayi üretimi, finansal sistemi, teknolojisi ve nükleer silahlarıyla gücünü simgelerken, Sovyetler Birliği ise özellikle kara ordusu, nükleer kapasitesi ve geniş coğrafi nüfuzuyla öne çıkıyordu. Çin ise henüz küresel güç yarışının oldukça gerisindeydi.
PROF. DR. SUAT TEKER (Işık Üniversitesi)
Aradan geçen 80 yılda bu tablo birkaç kez köklü biçimde değişti. Bugün ABD halen dünyanın en güçlü ülkesi olma özelliğini büyük ölçüde koruyor. Ancak artık karşısında Sovyetler Birliği'ne benzeyen bir rakip değil, ekonomik gücü, üretim kapasitesi ve teknolojik yetkinliği hızla artan Çin var. Avrupa ise ekonomik büyüklüğüne rağmen, askeri ve teknolojik kapasitesini ortak bir stratejik güce dönüştürme konusunda zorlanıyor. Rusya ise ekonomik büyüklüğünden çok nükleer kapasitesi, enerji kaynakları ve askeri gücüyle etkili olmaya devam ediyor.
1945 sonrasında ABD'nin en önemli avantajlarından biri, savaşın kendi topraklarında gerçekleşmemiş olmasıydı. 2.Dünya Savaşı yıllarında Avrupa ve Asya'nın sanayi altyapısı büyük ölçüde tahrip olurken, Amerikan sanayisi olağanüstü bir üretim kapasitesine ulaştı. Marshall Planı ve Bretton Woods Anlaşması ile Amerikan Dolarına dayalı para sistemi yalnızca ABD ekonomisini değil, Batı dünyasının ekonomik düzenini de şekillendirdi.
Sovyetler Birliği'nin 1949'da nükleer silaha sahip olması ise, ABD'nin askeri üstünlüğünü mutlak olmaktan çıkardı. Böylece Soğuk Savaş dönemi için temel bir denge oluştu. ABD ekonomik, finansal ve teknolojik üstünlüğü ile Sovyetler Birliği ise askeri ve nükleer gücünü kullanarak rakip bir sistem oluşturdu.
Güçler aynı ölçüde entegre olmadı
Avrupa'nın hikayesi farklıydı. Savaşın yıkımından hızla toparlanan Batı Avrupa ve Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkeler, sanayi ve teknoloji kapasitelerini yeniden inşa etti. Daha sonra Avrupa entegrasyonu (Avrupa Birliği), dağınık ulusal ekonomileri dünyanın en büyük ekonomik bloklarından birine dönüştürdü. Ancak Avrupa'nın önemli bir paradoksu günümüze kadar uzandı. Avrupa ülkeleri, ekonomik güçleri ile siyasi ve askeri güçlerini aynı ölçüde entegre edemedi.
Asıl büyük dönüşüm Çin'de yaşandı. 1978'de başlayan ekonomik reformlar ve 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne katılım, Çin'i dünya ekonomisinin merkezine taşımaya başladı. Çin önce düşük maliyetli üretim avantajını kullandı, ardından yabancı yatırımları çekti, küresel tedarik zincirleri oluşturdu ve dünyanın fabrikasına dönüştü.
Fakat Çin'in yükselişi yalnızca ucuz işgücünden ibaret değildi. Zaman içinde üretim kapasitesini teknoloji kapasitesine dönüştürmeye başladı. Elektrikli araçlar, bataryalar, güneş enerjisi, telekomünikasyon, robotik ve yapay zekâ alanlarında Çin artık sadece üretici değil, teknoloji geliştiren bir ülke haline geldi. Çin'in 2025'te ilk kez dünyanın en yenilikçi ilk 10 ekonomisi arasına girmesi, bu dönüşümün önemli göstergelerinden biridir.
Yeni güç kaynakları
1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması ise ABD'nin gücünü geçici olarak tartışmasız hale getirdi. 1990'lar Amerikan tek kutupluluğunun en güçlü olduğu dönemdi. Ancak bu üstünlüğün arkasındaki teknoloji altyapısı kısa süre sonra yeni bir dönüşüm yarattı ve internet hayatımıza girdi.
İnternet, ekonomik gücün niteliğini değiştirdi. Internet ile birlikte bir ülkenin gücünü sadece sahip olduğu fabrikalar değil, yazılım, veri, dijital platformlar, fikri mülkiyet ve girişim sermayesi kapasitesi belirlemeye başladı. Google, Microsoft, Apple, Amazon, Meta ve daha sonra ortaya çıkan yapay zeka şirketleri ABD'nin yeni güç kaynaklarını oluşturdu.
2008 küresel finans krizi, 2020 COVID-19 salgını ve 2022'de başlayan Ukrayna savaşı ise, küreselleşmenin zayıf noktalarını ortaya çıkardı. COVID sonrasında şirketler sadece mal ve hizmet üretme maliyetlerini değil, tedarik güvenliğini de dikkate almaya başladı. Çip, batarya, enerji, ilaç ve kritik mineraller artık ekonomik olduğu kadar, stratejik ürünler haline geldi.
Ukrayna Savaşı Avrupa'ya başka bir gerçeği hatırlattı. Ekonomik büyüklük, tek başına askeri güç anlamına gelmiyordu. Ukrayna Savaşıyla birlikte Avrupa ülkeleri savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmaya başladı. Savunma Sektörü kaynaklarına göre, 2025 yılında dünya askeri harcamaları 2,9 trilyon dolara yükseldi ve sadece ABD, Çin ve Rusya küresel askeri harcamaların %51'ini gerçekleştirdi. Avrupa'nın askeri harcamaları ise 2025 yılında %14 arttı.
Asıl soru başka…
Artık dünyadaki güç dengesi sadece tank, uçak veya asker sayısıyla belirlenmiyor. Çip üretebilen, yapay zeka geliştirebilen, enerji sağlayabilen, kritik minerallere erişebilen ve küresel finans sisteminde etkili olabilen ülkeler stratejik üstünlük kazanıyor.
Bu nedenle yapay zeka, önümüzdeki dönemin en önemli kırılma noktalarından biri olacak gibi görünüyor. Yapay zeka sadece bilgi teknolojilerini değil, savunmadan finansa, eğitimden mühendisliğe, ilaç geliştirmeden üretime kadar ekonominin tamamını değiştirme potansiyeline sahip. Burada ABD'nin güçlü tarafı araştırma, üniversiteler, girişim sermayesi, yazılım ve ileri teknoloji şirketlerine sahip olmasıyken, Çin'in avantajı ise büyük veri, üretim kapasitesi, mühendislik yeteneği ve teknolojiyi geniş ölçekte uygulayabilme kabiliyetine sahip olmasıdır.
Dolayısıyla önümüzdeki 25 yılı ABD mi Çin mi hakim güç olacak sorusuyla açıklamak doğru olmayacaktır. Asıl soru, hangi ülkenin yapay zeka, enerji, üretim, finans, insan sermayesi ve askeri kapasiteyi aynı anda daha güçlü biçimde bir araya getirebileceğidir.
2050'nin dünyası büyük olasılıkla tek bir ülkenin mutlak üstünlüğüne dayanan bir dünya olmayacak sanırım. ABD teknoloji ve finans alanında, Çin üretim ve enerji teknolojilerinde, Avrupa yüksek katma değerli sanayide, Hindistan insan sermayesinde, Rusya ise enerji ve askeri kapasitede önemli ağırlık taşımaya devam edecek gibi.