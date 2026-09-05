Yaratıcılığın ve kültürün ekonomisi: Hikayelerin yumuşak gücü

PROF. DR. DUYGU AYDIN

Dünyanın ekonomik re­kabeti giderek daha kar­maşık hale geliyor. Aynı ürün birçok ülkede üretilebiliyor ve teknoloji hızla taklit ediliyor. Fakat örneğin bir ülkenin uzun yıllar içinde oluşturduğu kültü­rel anlamların benzerini üretmek kolay değil. İşte kültürün stratejik değeri burada ortaya çıkıyor. Eko­nomik güç artık yalnızca üretme kapasitesiyle değil, anlam üret­me kapasitesiyle de ilişkili. Bu ne­denle daha fazla anlam üretmek, daha güçlü hikâyeler anlatmak ve insanların zihninde daha güçlü bir yer edinmek gerekiyor.

UNESCO'nun Kültürel İsta­tistik Çerçevesi raporu (2025), net şekilde şunu söylüyor: “Kül­tür artık yalnızca korunması ge­reken bir miras değil; ölçülebilir ekonomik, sosyal ve sembolik de­ğer üreten bir ekosistemdir.”

Ekosistem yaklaşımında kültür, müze, tiyatro, sinema, müzik ve edebiyatın ötesinde bunların bir­birleriyle, yaratıcı üreticilerle, iz­leyicilerle, kurumlarla, pazarlarla ve diğer sektörlerle ilişkilerin sis­temi olarak kabul ediliyor. Son yıl­larda, kültürün sürdürülebilir kal­kınmadaki rolü de önemli bir poli­tika konusu olarak dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret Kalkınma Konferansı (UNC­TAD), yaratıcı ekonomiyi sa­nattan tasarıma, reklamcılıktan mimarlığa, filmden müziğe, ya­yıncılıktan oyun sektörüne, mo­dadan dijital içeriklere kadar çok geniş bir alan olarak ele alıyor.

Kültür yalnızca “endüstri” olarak ölçülmüyor

Kültürün değer üretme biçimi çok boyutludur. UNESCO sun­duğu 2026 çerçeve raporunda, kültürel ve yaratıcı ekosistemin yapısını doğrudan ve dolaylı katkı­larının ölçülmesi üzerine kuruyor. Örneğin bir film doğrudan yapım şirketlerine gelir, oyunculara is­tihdam ve ihracat geliri yaratabi­lir. Ama aynı zamanda dolaylı ola­rak çekim yapılan bölgeye turistik harcamalar, ürün satışları, şehir markasının güçlenmesi, ülkeye yönelik merak, başka markaların görünürlüğü gibi etkiler de yaratır.

Raporda, yeni ekosistemin yeni oyuncusunun gücü de vurgulanı­yor. Yapay zekâ, dijital platform­lar, yeni üretim ve dağıtım biçim­leriyle ekosistem hızla değişiyor. Yaratıcılık ve kültür ekonomisi ar­tık platform ve algoritma ekono­misinden bağımsız düşünülemez. Yapay zekâ yalnızca kültürel ifa­deleri yakalamak, işlemek ve yön­lendirmekle kalmıyor; metin, ses ve görüntülerin algoritmik işlen­mesiyle tamamen yeni sonuçlar üretmeye katkıda bulunuyor.

WIPO (Dünya Fikri Mülki­yet Teşkilatı), yaratıcı ekonomi­yi ekosistem modeli içerisinde ele alan bir başka kurum. Yaratıcı ekonomiyi yalnızca ortaya çıkan ekonomik sonuçlarla değil, bu so­nuçları mümkün kılan ekosistem­le birlikte ölçmek gerektiği ifade ediliyor. GSYH'ye katkı, istihdam ve ihracat, yaratıcı ekonominin üç önemli göstergesi olarak tanımla­nıyor.

Yenilikçi ekosistem yaklaşımı­na göre, yaratıcı ekonomiyi; “Film sektörü ne kadar büyük?”, “Mü­zik sektörü kaç milyar dolar?” gibi sektör bazlı sorularla sınırlandır­mak yerine, “Bu ülkede yaratıcılı­ğın ekonomik değere dönüşmesini sağlayan koşullar ne kadar güçlü?” diye sormak gerekiyor.

Bir ülkede çok yetenekli sa­natçılar, tasarımcılar, reklam­cılar olabilir ama bu yetenekle­rin olması tek başına ekonomik değer yaratmak anlamına gel­mez. Yaratıcılığın ekonomik de­ğere dönüşmesi için yetenekler kurumlar, finans, altyapı ve pa­zar ekosisteminde ele alınmalı­dır. Nihayetinde yaratıcılık, yeni­likler için temel bir insan kapasi­tesi ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için çok önemli bir itici güçtür. Sistem koşullarını anla­mak, yaratıcı ekonomiyi güçlen­diren etkili politikalar tasarla­mak için gereklidir.

Kültür yatırım varlığı statüsünde değerlendirilmeli

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı), kültür ve yaratıcı endüstriler üzerine yü­rüttüğü çalışmalarla, “Devletler yaratıcı ekonomiyi nasıl ekono­mik büyüme stratejisinin par­çası haline getiriyor?” sorusu­na oldukça net bir yanıt veriyor. OECD’ye göre, devletler kültürü yalnızca desteklenmesi gereken bir kamu hizmeti olarak değil, is­tihdam, inovasyon, girişimcilik, bölgesel kalkınma ve rekabet gü­cü yaratan stratejik bir ekonomik alan olarak görmelidir. Kültür “maliyet” etiketinden çıkarılıp yatırım varlığı statüsünde değer­lendirilmelidir.

Yaratıcı sektörler sadece yaratı­cı ürün üretmez, diğer sektörlerin inovasyon kapasitesini de artırır. Bu anlamda, ekonominin inovas­yon altyapısının bir parçasıdırlar.

İşte bu noktada iletişim ve mar­ka yönetimi devreye giriyor. Çün­kü kültür ve yaratıcılık kendiliğin­den değer kazanmıyor.

Kültürel ve yaratıcı değerlerin ekonomik güç yaratabilmesi için anlaşılması, yorumlanması, hikâ­yeleştirilmesi ve doğru bağlamda anlatılması gerekir.

Marka iletişimi, anlamları gö­rünür kılar. Örneğin, bir kahve yalnızca kahve değildir. Hazırlan­ması, ikram ritüeli, sohbet kültü­rü ve sosyal anlamıyla bir yaşam biçiminin göstergesine dönüşe­bilir. Bir futbol takımı yalnızca sportif bir alan değildir. Tarih­sel bağlamı, içinde yetiştiği böl­ge, renkleri, hissettirdiği duygu­lar bir kültürün görsel kodunu ta­şıyabilir.

Stratejik anlatıya sahip mar­kalar, “Ne üretiyoruz?” sorusuy­la değil, “Ürettiklerimiz hangi an­lam dünyası içinde algılanıyor?” sorusuyla rekabet ederler. Bu ne­denle hikâye, ekonomik rekabe­tin sembolik katmanını oluşturur. Kültürel üretim, anlatılabilecek hikâyeler üretir ve böylece ekono­minin diğer alanlarına yayılır.

Burada kritik nokta, hikâyenin gerçekliğin yerine geçmemesidir. Güçlü bir anlatı ancak onu destek­leyen kültürel, ekonomik ve ku­rumsal kapasiteyle birlikte değer yaratabiliyor. Dolayısıyla gelece­ğin rekabeti yalnızca 'kim daha iyi üretiyor?' sorusuna değil, 'kim sa­hip olduğu değerleri daha anlamlı, inandırıcı ve küresel ölçekte çeki­ci bir anlatıya dönüştürebiliyor?' sorusuna da dayanıyor.

Hikayeler çekicilik yaratmak, konunun içine almak ve akılda kalmak için anlatılır. Bu sayede ikna edicidir ve etkiyi gönüllü ola­rak doğallıkla yaratır. Yumuşak güç kavramıyla hikayelerin bir­leştiği yer tam da burasıdır.

Yumuşak güç: İnsanları zorlamak değil, çekmek

Joseph S. Nye, yumuşak gücü, zorlamak yerine, çekicilik yoluy­la arzu edilen sonuçlara ulaşma kapasitesi şeklinde tanımlamış ve teorisinin merkezine çekicilik kavramını yerleştirmiştir. Konu­muz açısından ele alırsak, çekici­lik etkili iletişimle, reklamlarla, deneyimlerle, güven sağlamakla yaratılabilir.

Yaratıcı ekonomi, yumuşak güç, markalama ve hikaye anlatımının buluştuğu yer; etkinin algı ve an­lam üzerinden yaratılmasıdır.

Kültür ekonomisi artık, sek­törler arasında değer üreten bir ekosistemdir. Üstelik bu artık kü­çük bir ekonomik alan değil. UN­CTAD'ın Yaratıcı Ekonomi 2024 raporuna göre, yaratıcı malların ihracatı son yirmi yılda 3,5 kat­tan fazla artarken, yaratıcı hiz­metlerin ihracatı son on yılda 2,8 kat artmıştır. Yaratıcı hizmetle­rin toplam ihracatının 2022 yı­lında rekor bir seviye olan 1,4 tril­yon dolara ulaştığı tahmin edil­mektedir. Bu rakam, 713 milyar dolara ulaşan yaratıcı mal ihra­catının neredeyse iki katıdır. Ya­ratıcı mal ve hizmetlerde ulusla­rarası ticaretin yoğunlaştığı gün­cel bir gerçekliktir. Yani kültür ve yaratıcılık, ekonominin kenarın­da duran romantik bir alan değil. Küresel ekonominin büyüyen parçalarından biridir.

Yumuşak güç kavramı, bu dö­nüşümü anlamak için önemlidir.

Bir ülke başkalarını yalnızca askerî veya ekonomik gücüyle et­kilemez. Kültürü, değerleri ve po­litikalarının meşruiyeti sayesin­de de tercihleri etkileyebilir. Baş­ka toplumlarda merak yaratır, merak yakınlığa dönüşür, yakın­lık tüketim davranışlarını etkiler. Tüketim ise ticaret, turizm, yatı­rım ve marka değerine dönüşür. Yumuşak güç, ekonomiyle bura­da buluşur.

Kültür odaklı yaratıcı ekonomi, ülkelerin gelecekteki en önem­li farklılaştırıcı kaynaklarından biri olabilir. Geleceğin rekabeti anlam üzerinden kurulacak diye­biliriz.