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Yaratıcılığın ve kültürün ekonomisi: Hikayelerin yumuşak gücü

Dünya ekonomisinin teknoloji ve sanayi gibi başat kaynaklarının yanına, giderek daha görünür hale gelen yaratıcılık ve kültür ekonomisinin güçlü şekilde yerleştiğini görüyoruz. Kültürün artık değer üreten ekonomik sermaye olduğunun anlaşılmasından bu yana, yaratıcı ekonominin ana kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.

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Yaratıcılığın ve kültürün ekonomisi: Hikayelerin yumuşak gücü

PROF. DR. DUYGU AYDIN

Dünyanın ekonomik re­kabeti giderek daha kar­maşık hale geliyor. Aynı ürün birçok ülkede üretilebiliyor ve teknoloji hızla taklit ediliyor. Fakat örneğin bir ülkenin uzun yıllar içinde oluşturduğu kültü­rel anlamların benzerini üretmek kolay değil. İşte kültürün stratejik değeri burada ortaya çıkıyor. Eko­nomik güç artık yalnızca üretme kapasitesiyle değil, anlam üret­me kapasitesiyle de ilişkili. Bu ne­denle daha fazla anlam üretmek, daha güçlü hikâyeler anlatmak ve insanların zihninde daha güçlü bir yer edinmek gerekiyor.

UNESCO'nun Kültürel İsta­tistik Çerçevesi raporu (2025), net şekilde şunu söylüyor: “Kül­tür artık yalnızca korunması ge­reken bir miras değil; ölçülebilir ekonomik, sosyal ve sembolik de­ğer üreten bir ekosistemdir.”

Ekosistem yaklaşımında kültür, müze, tiyatro, sinema, müzik ve edebiyatın ötesinde bunların bir­birleriyle, yaratıcı üreticilerle, iz­leyicilerle, kurumlarla, pazarlarla ve diğer sektörlerle ilişkilerin sis­temi olarak kabul ediliyor. Son yıl­larda, kültürün sürdürülebilir kal­kınmadaki rolü de önemli bir poli­tika konusu olarak dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret Kalkınma Konferansı (UNC­TAD), yaratıcı ekonomiyi sa­nattan tasarıma, reklamcılıktan mimarlığa, filmden müziğe, ya­yıncılıktan oyun sektörüne, mo­dadan dijital içeriklere kadar çok geniş bir alan olarak ele alıyor.

Kültür yalnızca “endüstri” olarak ölçülmüyor

Kültürün değer üretme biçimi çok boyutludur. UNESCO sun­duğu 2026 çerçeve raporunda, kültürel ve yaratıcı ekosistemin yapısını doğrudan ve dolaylı katkı­larının ölçülmesi üzerine kuruyor. Örneğin bir film doğrudan yapım şirketlerine gelir, oyunculara is­tihdam ve ihracat geliri yaratabi­lir. Ama aynı zamanda dolaylı ola­rak çekim yapılan bölgeye turistik harcamalar, ürün satışları, şehir markasının güçlenmesi, ülkeye yönelik merak, başka markaların görünürlüğü gibi etkiler de yaratır.

Raporda, yeni ekosistemin yeni oyuncusunun gücü de vurgulanı­yor. Yapay zekâ, dijital platform­lar, yeni üretim ve dağıtım biçim­leriyle ekosistem hızla değişiyor. Yaratıcılık ve kültür ekonomisi ar­tık platform ve algoritma ekono­misinden bağımsız düşünülemez. Yapay zekâ yalnızca kültürel ifa­deleri yakalamak, işlemek ve yön­lendirmekle kalmıyor; metin, ses ve görüntülerin algoritmik işlen­mesiyle tamamen yeni sonuçlar üretmeye katkıda bulunuyor.

WIPO (Dünya Fikri Mülki­yet Teşkilatı), yaratıcı ekonomi­yi ekosistem modeli içerisinde ele alan bir başka kurum. Yaratıcı ekonomiyi yalnızca ortaya çıkan ekonomik sonuçlarla değil, bu so­nuçları mümkün kılan ekosistem­le birlikte ölçmek gerektiği ifade ediliyor. GSYH'ye katkı, istihdam ve ihracat, yaratıcı ekonominin üç önemli göstergesi olarak tanımla­nıyor.

Yenilikçi ekosistem yaklaşımı­na göre, yaratıcı ekonomiyi; “Film sektörü ne kadar büyük?”, “Mü­zik sektörü kaç milyar dolar?” gibi sektör bazlı sorularla sınırlandır­mak yerine, “Bu ülkede yaratıcılı­ğın ekonomik değere dönüşmesini sağlayan koşullar ne kadar güçlü?” diye sormak gerekiyor.

Bir ülkede çok yetenekli sa­natçılar, tasarımcılar, reklam­cılar olabilir ama bu yetenekle­rin olması tek başına ekonomik değer yaratmak anlamına gel­mez. Yaratıcılığın ekonomik de­ğere dönüşmesi için yetenekler kurumlar, finans, altyapı ve pa­zar ekosisteminde ele alınmalı­dır. Nihayetinde yaratıcılık, yeni­likler için temel bir insan kapasi­tesi ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için çok önemli bir itici güçtür. Sistem koşullarını anla­mak, yaratıcı ekonomiyi güçlen­diren etkili politikalar tasarla­mak için gereklidir.

Kültür yatırım varlığı statüsünde değerlendirilmeli

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı), kültür ve yaratıcı endüstriler üzerine yü­rüttüğü çalışmalarla, “Devletler yaratıcı ekonomiyi nasıl ekono­mik büyüme stratejisinin par­çası haline getiriyor?” sorusu­na oldukça net bir yanıt veriyor. OECD’ye göre, devletler kültürü yalnızca desteklenmesi gereken bir kamu hizmeti olarak değil, is­tihdam, inovasyon, girişimcilik, bölgesel kalkınma ve rekabet gü­cü yaratan stratejik bir ekonomik alan olarak görmelidir. Kültür “maliyet” etiketinden çıkarılıp yatırım varlığı statüsünde değer­lendirilmelidir.

Yaratıcı sektörler sadece yaratı­cı ürün üretmez, diğer sektörlerin inovasyon kapasitesini de artırır. Bu anlamda, ekonominin inovas­yon altyapısının bir parçasıdırlar.

İşte bu noktada iletişim ve mar­ka yönetimi devreye giriyor. Çün­kü kültür ve yaratıcılık kendiliğin­den değer kazanmıyor.

Kültürel ve yaratıcı değerlerin ekonomik güç yaratabilmesi için anlaşılması, yorumlanması, hikâ­yeleştirilmesi ve doğru bağlamda anlatılması gerekir.

Marka iletişimi, anlamları gö­rünür kılar. Örneğin, bir kahve yalnızca kahve değildir. Hazırlan­ması, ikram ritüeli, sohbet kültü­rü ve sosyal anlamıyla bir yaşam biçiminin göstergesine dönüşe­bilir. Bir futbol takımı yalnızca sportif bir alan değildir. Tarih­sel bağlamı, içinde yetiştiği böl­ge, renkleri, hissettirdiği duygu­lar bir kültürün görsel kodunu ta­şıyabilir.

Stratejik anlatıya sahip mar­kalar, “Ne üretiyoruz?” sorusuy­la değil, “Ürettiklerimiz hangi an­lam dünyası içinde algılanıyor?” sorusuyla rekabet ederler. Bu ne­denle hikâye, ekonomik rekabe­tin sembolik katmanını oluşturur. Kültürel üretim, anlatılabilecek hikâyeler üretir ve böylece ekono­minin diğer alanlarına yayılır.

Burada kritik nokta, hikâyenin gerçekliğin yerine geçmemesidir. Güçlü bir anlatı ancak onu destek­leyen kültürel, ekonomik ve ku­rumsal kapasiteyle birlikte değer yaratabiliyor. Dolayısıyla gelece­ğin rekabeti yalnızca 'kim daha iyi üretiyor?' sorusuna değil, 'kim sa­hip olduğu değerleri daha anlamlı, inandırıcı ve küresel ölçekte çeki­ci bir anlatıya dönüştürebiliyor?' sorusuna da dayanıyor.

Hikayeler çekicilik yaratmak, konunun içine almak ve akılda kalmak için anlatılır. Bu sayede ikna edicidir ve etkiyi gönüllü ola­rak doğallıkla yaratır. Yumuşak güç kavramıyla hikayelerin bir­leştiği yer tam da burasıdır.

Yumuşak güç: İnsanları zorlamak değil, çekmek

Joseph S. Nye, yumuşak gücü, zorlamak yerine, çekicilik yoluy­la arzu edilen sonuçlara ulaşma kapasitesi şeklinde tanımlamış ve teorisinin merkezine çekicilik kavramını yerleştirmiştir. Konu­muz açısından ele alırsak, çekici­lik etkili iletişimle, reklamlarla, deneyimlerle, güven sağlamakla yaratılabilir.

Yaratıcı ekonomi, yumuşak güç, markalama ve hikaye anlatımının buluştuğu yer; etkinin algı ve an­lam üzerinden yaratılmasıdır.

Kültür ekonomisi artık, sek­törler arasında değer üreten bir ekosistemdir. Üstelik bu artık kü­çük bir ekonomik alan değil. UN­CTAD'ın Yaratıcı Ekonomi 2024 raporuna göre, yaratıcı malların ihracatı son yirmi yılda 3,5 kat­tan fazla artarken, yaratıcı hiz­metlerin ihracatı son on yılda 2,8 kat artmıştır. Yaratıcı hizmetle­rin toplam ihracatının 2022 yı­lında rekor bir seviye olan 1,4 tril­yon dolara ulaştığı tahmin edil­mektedir. Bu rakam, 713 milyar dolara ulaşan yaratıcı mal ihra­catının neredeyse iki katıdır. Ya­ratıcı mal ve hizmetlerde ulusla­rarası ticaretin yoğunlaştığı gün­cel bir gerçekliktir. Yani kültür ve yaratıcılık, ekonominin kenarın­da duran romantik bir alan değil. Küresel ekonominin büyüyen parçalarından biridir.

Yumuşak güç kavramı, bu dö­nüşümü anlamak için önemlidir.

Bir ülke başkalarını yalnızca askerî veya ekonomik gücüyle et­kilemez. Kültürü, değerleri ve po­litikalarının meşruiyeti sayesin­de de tercihleri etkileyebilir. Baş­ka toplumlarda merak yaratır, merak yakınlığa dönüşür, yakın­lık tüketim davranışlarını etkiler. Tüketim ise ticaret, turizm, yatı­rım ve marka değerine dönüşür. Yumuşak güç, ekonomiyle bura­da buluşur.

Kültür odaklı yaratıcı ekonomi, ülkelerin gelecekteki en önem­li farklılaştırıcı kaynaklarından biri olabilir. Geleceğin rekabeti anlam üzerinden kurulacak diye­biliriz.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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