Yaratıcılığın ve kültürün ekonomisi: Hikayelerin yumuşak gücü
Dünya ekonomisinin teknoloji ve sanayi gibi başat kaynaklarının yanına, giderek daha görünür hale gelen yaratıcılık ve kültür ekonomisinin güçlü şekilde yerleştiğini görüyoruz. Kültürün artık değer üreten ekonomik sermaye olduğunun anlaşılmasından bu yana, yaratıcı ekonominin ana kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.
PROF. DR. DUYGU AYDIN
Dünyanın ekonomik rekabeti giderek daha karmaşık hale geliyor. Aynı ürün birçok ülkede üretilebiliyor ve teknoloji hızla taklit ediliyor. Fakat örneğin bir ülkenin uzun yıllar içinde oluşturduğu kültürel anlamların benzerini üretmek kolay değil. İşte kültürün stratejik değeri burada ortaya çıkıyor. Ekonomik güç artık yalnızca üretme kapasitesiyle değil, anlam üretme kapasitesiyle de ilişkili. Bu nedenle daha fazla anlam üretmek, daha güçlü hikâyeler anlatmak ve insanların zihninde daha güçlü bir yer edinmek gerekiyor.
UNESCO'nun Kültürel İstatistik Çerçevesi raporu (2025), net şekilde şunu söylüyor: “Kültür artık yalnızca korunması gereken bir miras değil; ölçülebilir ekonomik, sosyal ve sembolik değer üreten bir ekosistemdir.”
Ekosistem yaklaşımında kültür, müze, tiyatro, sinema, müzik ve edebiyatın ötesinde bunların birbirleriyle, yaratıcı üreticilerle, izleyicilerle, kurumlarla, pazarlarla ve diğer sektörlerle ilişkilerin sistemi olarak kabul ediliyor. Son yıllarda, kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü de önemli bir politika konusu olarak dikkat çekiyor.
Birleşmiş Milletler Ticaret Kalkınma Konferansı (UNCTAD), yaratıcı ekonomiyi sanattan tasarıma, reklamcılıktan mimarlığa, filmden müziğe, yayıncılıktan oyun sektörüne, modadan dijital içeriklere kadar çok geniş bir alan olarak ele alıyor.
Kültür yalnızca “endüstri” olarak ölçülmüyor
Kültürün değer üretme biçimi çok boyutludur. UNESCO sunduğu 2026 çerçeve raporunda, kültürel ve yaratıcı ekosistemin yapısını doğrudan ve dolaylı katkılarının ölçülmesi üzerine kuruyor. Örneğin bir film doğrudan yapım şirketlerine gelir, oyunculara istihdam ve ihracat geliri yaratabilir. Ama aynı zamanda dolaylı olarak çekim yapılan bölgeye turistik harcamalar, ürün satışları, şehir markasının güçlenmesi, ülkeye yönelik merak, başka markaların görünürlüğü gibi etkiler de yaratır.
Raporda, yeni ekosistemin yeni oyuncusunun gücü de vurgulanıyor. Yapay zekâ, dijital platformlar, yeni üretim ve dağıtım biçimleriyle ekosistem hızla değişiyor. Yaratıcılık ve kültür ekonomisi artık platform ve algoritma ekonomisinden bağımsız düşünülemez. Yapay zekâ yalnızca kültürel ifadeleri yakalamak, işlemek ve yönlendirmekle kalmıyor; metin, ses ve görüntülerin algoritmik işlenmesiyle tamamen yeni sonuçlar üretmeye katkıda bulunuyor.
WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), yaratıcı ekonomiyi ekosistem modeli içerisinde ele alan bir başka kurum. Yaratıcı ekonomiyi yalnızca ortaya çıkan ekonomik sonuçlarla değil, bu sonuçları mümkün kılan ekosistemle birlikte ölçmek gerektiği ifade ediliyor. GSYH'ye katkı, istihdam ve ihracat, yaratıcı ekonominin üç önemli göstergesi olarak tanımlanıyor.
Yenilikçi ekosistem yaklaşımına göre, yaratıcı ekonomiyi; “Film sektörü ne kadar büyük?”, “Müzik sektörü kaç milyar dolar?” gibi sektör bazlı sorularla sınırlandırmak yerine, “Bu ülkede yaratıcılığın ekonomik değere dönüşmesini sağlayan koşullar ne kadar güçlü?” diye sormak gerekiyor.
Bir ülkede çok yetenekli sanatçılar, tasarımcılar, reklamcılar olabilir ama bu yeteneklerin olması tek başına ekonomik değer yaratmak anlamına gelmez. Yaratıcılığın ekonomik değere dönüşmesi için yetenekler kurumlar, finans, altyapı ve pazar ekosisteminde ele alınmalıdır. Nihayetinde yaratıcılık, yenilikler için temel bir insan kapasitesi ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için çok önemli bir itici güçtür. Sistem koşullarını anlamak, yaratıcı ekonomiyi güçlendiren etkili politikalar tasarlamak için gereklidir.
Kültür yatırım varlığı statüsünde değerlendirilmeli
OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı), kültür ve yaratıcı endüstriler üzerine yürüttüğü çalışmalarla, “Devletler yaratıcı ekonomiyi nasıl ekonomik büyüme stratejisinin parçası haline getiriyor?” sorusuna oldukça net bir yanıt veriyor. OECD’ye göre, devletler kültürü yalnızca desteklenmesi gereken bir kamu hizmeti olarak değil, istihdam, inovasyon, girişimcilik, bölgesel kalkınma ve rekabet gücü yaratan stratejik bir ekonomik alan olarak görmelidir. Kültür “maliyet” etiketinden çıkarılıp yatırım varlığı statüsünde değerlendirilmelidir.
Yaratıcı sektörler sadece yaratıcı ürün üretmez, diğer sektörlerin inovasyon kapasitesini de artırır. Bu anlamda, ekonominin inovasyon altyapısının bir parçasıdırlar.
İşte bu noktada iletişim ve marka yönetimi devreye giriyor. Çünkü kültür ve yaratıcılık kendiliğinden değer kazanmıyor.
Kültürel ve yaratıcı değerlerin ekonomik güç yaratabilmesi için anlaşılması, yorumlanması, hikâyeleştirilmesi ve doğru bağlamda anlatılması gerekir.
Marka iletişimi, anlamları görünür kılar. Örneğin, bir kahve yalnızca kahve değildir. Hazırlanması, ikram ritüeli, sohbet kültürü ve sosyal anlamıyla bir yaşam biçiminin göstergesine dönüşebilir. Bir futbol takımı yalnızca sportif bir alan değildir. Tarihsel bağlamı, içinde yetiştiği bölge, renkleri, hissettirdiği duygular bir kültürün görsel kodunu taşıyabilir.
Stratejik anlatıya sahip markalar, “Ne üretiyoruz?” sorusuyla değil, “Ürettiklerimiz hangi anlam dünyası içinde algılanıyor?” sorusuyla rekabet ederler. Bu nedenle hikâye, ekonomik rekabetin sembolik katmanını oluşturur. Kültürel üretim, anlatılabilecek hikâyeler üretir ve böylece ekonominin diğer alanlarına yayılır.
Burada kritik nokta, hikâyenin gerçekliğin yerine geçmemesidir. Güçlü bir anlatı ancak onu destekleyen kültürel, ekonomik ve kurumsal kapasiteyle birlikte değer yaratabiliyor. Dolayısıyla geleceğin rekabeti yalnızca 'kim daha iyi üretiyor?' sorusuna değil, 'kim sahip olduğu değerleri daha anlamlı, inandırıcı ve küresel ölçekte çekici bir anlatıya dönüştürebiliyor?' sorusuna da dayanıyor.
Hikayeler çekicilik yaratmak, konunun içine almak ve akılda kalmak için anlatılır. Bu sayede ikna edicidir ve etkiyi gönüllü olarak doğallıkla yaratır. Yumuşak güç kavramıyla hikayelerin birleştiği yer tam da burasıdır.
Yumuşak güç: İnsanları zorlamak değil, çekmek
Joseph S. Nye, yumuşak gücü, zorlamak yerine, çekicilik yoluyla arzu edilen sonuçlara ulaşma kapasitesi şeklinde tanımlamış ve teorisinin merkezine çekicilik kavramını yerleştirmiştir. Konumuz açısından ele alırsak, çekicilik etkili iletişimle, reklamlarla, deneyimlerle, güven sağlamakla yaratılabilir.
Yaratıcı ekonomi, yumuşak güç, markalama ve hikaye anlatımının buluştuğu yer; etkinin algı ve anlam üzerinden yaratılmasıdır.
Kültür ekonomisi artık, sektörler arasında değer üreten bir ekosistemdir. Üstelik bu artık küçük bir ekonomik alan değil. UNCTAD'ın Yaratıcı Ekonomi 2024 raporuna göre, yaratıcı malların ihracatı son yirmi yılda 3,5 kattan fazla artarken, yaratıcı hizmetlerin ihracatı son on yılda 2,8 kat artmıştır. Yaratıcı hizmetlerin toplam ihracatının 2022 yılında rekor bir seviye olan 1,4 trilyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu rakam, 713 milyar dolara ulaşan yaratıcı mal ihracatının neredeyse iki katıdır. Yaratıcı mal ve hizmetlerde uluslararası ticaretin yoğunlaştığı güncel bir gerçekliktir. Yani kültür ve yaratıcılık, ekonominin kenarında duran romantik bir alan değil. Küresel ekonominin büyüyen parçalarından biridir.
Yumuşak güç kavramı, bu dönüşümü anlamak için önemlidir.
Bir ülke başkalarını yalnızca askerî veya ekonomik gücüyle etkilemez. Kültürü, değerleri ve politikalarının meşruiyeti sayesinde de tercihleri etkileyebilir. Başka toplumlarda merak yaratır, merak yakınlığa dönüşür, yakınlık tüketim davranışlarını etkiler. Tüketim ise ticaret, turizm, yatırım ve marka değerine dönüşür. Yumuşak güç, ekonomiyle burada buluşur.
Kültür odaklı yaratıcı ekonomi, ülkelerin gelecekteki en önemli farklılaştırıcı kaynaklarından biri olabilir. Geleceğin rekabeti anlam üzerinden kurulacak diyebiliriz.