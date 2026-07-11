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Dünya Kupası'nın görünmeyen maçı: Enerji

2026 Dünya Kupası enerji sektörüne, geleceğin dünyasında başarının üretim kapasitesi kadar sistem dayanıklılığı, dijital yetkinlik ve operasyonel çeviklikle de belirleneceğini gösteren güçlü bir hatırlatma olarak hafızalarda yer edecek. Dünya Kupası'nın yüzlerce GWh seviyesindeki ilave talebi küresel ölçekte küçük görünebilir ancak enerji sektörünün geleceğine dair önemli bir işaret veriyor.

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Dünya Kupası'nın görünmeyen maçı: Enerji

İHSAN ERBİL BAYÇÖL
Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Enerjisa Üretim CEO'su

2026 Dünya Kupası, tarihin en büyük spor organizas­yonları arasında yerini al­dı. Turnuva artık çeyrek finallere ulaşırken, saha içindeki heyeca­nın yanı sıra organizasyona iliş­kin teknik, lojistik ve politik tar­tışmalar da gündemden düşmedi. Ancak bu organizasyonu yalnızca futbol üzerinden okumak, bugün dünyanın nasıl değiştiğini anla­mak açısından eksik kalacaktır. Çünkü Dünya Kupası sporun ya­nında enerji sistemlerinin, dijital altyapının, şehir yönetiminin ve kritik altyapıların aynı anda sı­nandığı küresel ölçekte bir daya­nıklılık testi niteliği taşıyor.

48 takımın mücadele ettiği, 104 maçın oynanacağı ve ABD, Kanada ile Meksika'daki 16 şeh­re yayılan dev organizasyon, fut­bolun yanı sıra, ulaşım, güvenlik, dijital altyapı ve enerji sistemleri bakımından da bugüne kadar gö­rülmemiş ölçekte bir operasyon olduğunu gösterdi.

Turnuva boyunca statlar­da 5 milyondan fazla taraftarın ağırlanması bekleniyor. Bu sa­yı, 2022 Katar Dünya Kupası'n­da yaklaşık 3,4 milyon seyirci­nin ağırlandığı organizasyonun oldukça üzerinde. Dünya Kupa­sı büyüyor ancak bu büyümenin sahadaki karşılığı kadar ener­ji sistemleri üzerindeki tesiri de dikkat çekici. Çünkü bu orga­nizasyon, milyonlarca insanın, binlerce işletmenin ve devasa bir dijital altyapının aynı anda ke­sintisiz çalışmasını mümkün kı­lan küresel ölçekte bir enerji eko­sistemini temsil ediyor.

Asıl yük sahanın dışında

Modern bir stadyumun maç gü­nü tüketimi kullanılan iklimlen­dirme ve yayın altyapısına bağ­lı olarak yaklaşık 10 ila 25 MWh arasında değişebiliyor. 104 maç­lık bir turnuvada yalnızca stadyum operasyonlarının birkaç bin MWh elektrik tüketmesi bekleniyor. An­cak asıl yük stadyumların dışın­da oluşuyor. Fan zone'lar, medya merkezleri, oteller, restoranlar, alışveriş alanları ve toplu taşıma sistemleri de hesaba katıldığında toplam elektrik tüketiminin yüz­lerce GWh seviyesine ulaşabile­ceği tahmin ediliyor. Bu büyük­lük, yaklaşık 100 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir hacim anlamına geliyor. Ener­ji sistemleri açısından bakıldığın­da ise burada önemli olan tüketi­min büyüklüğünün ötesinde bu ta­lebin çok kısa zaman dilimlerinde ve eş zamanlı olarak ortaya çıkma­sıdır. İşte bu nedenle üretim kapa­sitesi kadar esnek şebeke yöneti­mi, enerji depolama teknolojileri ve dijital enerji çözümleri de kritik önem taşıyor. Üstelik turnuva yaz aylarında düzenlendiği için özel­likle ABD'nin bazı bölgelerinde za­ten yüksek olan klima kaynaklı ta­lep üzerine ilave yük biniyor.

Enerji talebinin yeni merkezi dijital altyapılar

Elektrik talebinin bir diğer mü­him kaynağı ise yayın ve dijital alt­yapı. Katar 2022 finalini yakla­şık 1,5 milyar kişi izlemişti. 2026 Dünya Kupası'nın ise turnuva bo­yunca toplam 5 ila 6 milyar kişi­lik bir erişime ulaşması bekleni­yor. Milyarlarca ekranın aynı an­da açılması, yüz binlerce saatlik canlı yayın, veri transferi ve diji­tal etkileşim; veri merkezlerinden telekom altyapılarına kadar geniş bir ekosistemi harekete geçiriyor.

Bugün veri merkezleri dünya elektrik tüketiminin yaklaşık yüz­de 1,5'ini oluşturuyor. Yapay zekâ, bulut bilişim ve gerçek zamanlı di­jital yayıncılığın hızla yaygınlaş­masıyla birlikte bu payın önümüz­deki 10 yıl içinde iki katına yak­laşması bekleniyor. Bu dönüşüm, enerji sektörünün önündeki yeni talep dinamiklerini ve geleceğin enerji sistemlerine yönelik ihti­yaçları daha da görünür hale geti­riyor. Dünya Kupası gibi küresel organizasyonlar bu yeni talep ya­pısının küçük fakat dikkate şayan örnekleri arasında yer alıyor.

Belki de Dünya Kupası'nın enerji dün­yasına ver­diği en önemli mesaj burada yatı­yor. Uzun yıllar boyun­ca elektrik talebini sanayi üretimi belirledi. Bugün ise turizm, dijital yayıncılık, veri iş­leme ve büyük ölçekli etkinlikler enerji denkleminde giderek da­ha fazla yer tutuyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre dünya elekt­rik talebi yalnızca 2025-2027 dö­neminde yaklaşık 3.500 TWh ar­tacak. Bu rakam Avrupa Birli­ği'nin yıllık elektrik tüketiminden daha büyük. Dünya Kupası'nın yüzlerce GWh seviyesindeki ila­ve talebi küresel ölçekte küçük gö­rünebilir ancak enerji sektörünün geleceğine dair önemli bir işaret veriyor. Çünkü artık mesele daha fazla enerji üretmenin yanında doğru enerjiyi, doğru yerde, doğ­ru zamanda ve kesintisiz biçim­de sunabilmek. Enerji dönüşümü­nün gerçek başarısı da tam olarak burada ölçülecek. Talep artık yal­nızca büyümüyor, aynı zamanda belirli zamanlarda ve belirli bölge­lerde yoğunlaşıyor.

Henüz sona ermemiş olsa da turnuva, geleceğin enerji sis­temlerinin başarısının ne kadar elektrik ürettiklerinden ziyade, bu ani ve yoğun talep dalgaları­nı ne kadar emniyetli, esnek ve kesintisiz yönetebildikleriyle ölçüleceğini gösteren en somut örneklerden biri haline gelmiş durumda. Belki de 2026 Dünya Kupası'nın en büyük mirası yal­nızca yeni bir şampiyon çıkar­ması olmayacak. Aynı zamanda enerji sektörüne, geleceğin dün­yasında başarının üretim kapa­sitesi kadar sistem dayanıklılığı, dijital yetkinlik ve operasyonel çeviklikle de belirleneceğini gös­teren güçlü bir hatırlatma olarak hafızalarda yer edecek.

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