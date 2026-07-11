Dünya Kupası'nın görünmeyen maçı: Enerji
2026 Dünya Kupası enerji sektörüne, geleceğin dünyasında başarının üretim kapasitesi kadar sistem dayanıklılığı, dijital yetkinlik ve operasyonel çeviklikle de belirleneceğini gösteren güçlü bir hatırlatma olarak hafızalarda yer edecek. Dünya Kupası'nın yüzlerce GWh seviyesindeki ilave talebi küresel ölçekte küçük görünebilir ancak enerji sektörünün geleceğine dair önemli bir işaret veriyor.
İHSAN ERBİL BAYÇÖL
Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Enerjisa Üretim CEO'su
2026 Dünya Kupası, tarihin en büyük spor organizasyonları arasında yerini aldı. Turnuva artık çeyrek finallere ulaşırken, saha içindeki heyecanın yanı sıra organizasyona ilişkin teknik, lojistik ve politik tartışmalar da gündemden düşmedi. Ancak bu organizasyonu yalnızca futbol üzerinden okumak, bugün dünyanın nasıl değiştiğini anlamak açısından eksik kalacaktır. Çünkü Dünya Kupası sporun yanında enerji sistemlerinin, dijital altyapının, şehir yönetiminin ve kritik altyapıların aynı anda sınandığı küresel ölçekte bir dayanıklılık testi niteliği taşıyor.
48 takımın mücadele ettiği, 104 maçın oynanacağı ve ABD, Kanada ile Meksika'daki 16 şehre yayılan dev organizasyon, futbolun yanı sıra, ulaşım, güvenlik, dijital altyapı ve enerji sistemleri bakımından da bugüne kadar görülmemiş ölçekte bir operasyon olduğunu gösterdi.
Turnuva boyunca statlarda 5 milyondan fazla taraftarın ağırlanması bekleniyor. Bu sayı, 2022 Katar Dünya Kupası'nda yaklaşık 3,4 milyon seyircinin ağırlandığı organizasyonun oldukça üzerinde. Dünya Kupası büyüyor ancak bu büyümenin sahadaki karşılığı kadar enerji sistemleri üzerindeki tesiri de dikkat çekici. Çünkü bu organizasyon, milyonlarca insanın, binlerce işletmenin ve devasa bir dijital altyapının aynı anda kesintisiz çalışmasını mümkün kılan küresel ölçekte bir enerji ekosistemini temsil ediyor.
Asıl yük sahanın dışında
Modern bir stadyumun maç günü tüketimi kullanılan iklimlendirme ve yayın altyapısına bağlı olarak yaklaşık 10 ila 25 MWh arasında değişebiliyor. 104 maçlık bir turnuvada yalnızca stadyum operasyonlarının birkaç bin MWh elektrik tüketmesi bekleniyor. Ancak asıl yük stadyumların dışında oluşuyor. Fan zone'lar, medya merkezleri, oteller, restoranlar, alışveriş alanları ve toplu taşıma sistemleri de hesaba katıldığında toplam elektrik tüketiminin yüzlerce GWh seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu büyüklük, yaklaşık 100 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir hacim anlamına geliyor. Enerji sistemleri açısından bakıldığında ise burada önemli olan tüketimin büyüklüğünün ötesinde bu talebin çok kısa zaman dilimlerinde ve eş zamanlı olarak ortaya çıkmasıdır. İşte bu nedenle üretim kapasitesi kadar esnek şebeke yönetimi, enerji depolama teknolojileri ve dijital enerji çözümleri de kritik önem taşıyor. Üstelik turnuva yaz aylarında düzenlendiği için özellikle ABD'nin bazı bölgelerinde zaten yüksek olan klima kaynaklı talep üzerine ilave yük biniyor.
Enerji talebinin yeni merkezi dijital altyapılar
Elektrik talebinin bir diğer mühim kaynağı ise yayın ve dijital altyapı. Katar 2022 finalini yaklaşık 1,5 milyar kişi izlemişti. 2026 Dünya Kupası'nın ise turnuva boyunca toplam 5 ila 6 milyar kişilik bir erişime ulaşması bekleniyor. Milyarlarca ekranın aynı anda açılması, yüz binlerce saatlik canlı yayın, veri transferi ve dijital etkileşim; veri merkezlerinden telekom altyapılarına kadar geniş bir ekosistemi harekete geçiriyor.
Bugün veri merkezleri dünya elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 1,5'ini oluşturuyor. Yapay zekâ, bulut bilişim ve gerçek zamanlı dijital yayıncılığın hızla yaygınlaşmasıyla birlikte bu payın önümüzdeki 10 yıl içinde iki katına yaklaşması bekleniyor. Bu dönüşüm, enerji sektörünün önündeki yeni talep dinamiklerini ve geleceğin enerji sistemlerine yönelik ihtiyaçları daha da görünür hale getiriyor. Dünya Kupası gibi küresel organizasyonlar bu yeni talep yapısının küçük fakat dikkate şayan örnekleri arasında yer alıyor.
Belki de Dünya Kupası'nın enerji dünyasına verdiği en önemli mesaj burada yatıyor. Uzun yıllar boyunca elektrik talebini sanayi üretimi belirledi. Bugün ise turizm, dijital yayıncılık, veri işleme ve büyük ölçekli etkinlikler enerji denkleminde giderek daha fazla yer tutuyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre dünya elektrik talebi yalnızca 2025-2027 döneminde yaklaşık 3.500 TWh artacak. Bu rakam Avrupa Birliği'nin yıllık elektrik tüketiminden daha büyük. Dünya Kupası'nın yüzlerce GWh seviyesindeki ilave talebi küresel ölçekte küçük görünebilir ancak enerji sektörünün geleceğine dair önemli bir işaret veriyor. Çünkü artık mesele daha fazla enerji üretmenin yanında doğru enerjiyi, doğru yerde, doğru zamanda ve kesintisiz biçimde sunabilmek. Enerji dönüşümünün gerçek başarısı da tam olarak burada ölçülecek. Talep artık yalnızca büyümüyor, aynı zamanda belirli zamanlarda ve belirli bölgelerde yoğunlaşıyor.
Henüz sona ermemiş olsa da turnuva, geleceğin enerji sistemlerinin başarısının ne kadar elektrik ürettiklerinden ziyade, bu ani ve yoğun talep dalgalarını ne kadar emniyetli, esnek ve kesintisiz yönetebildikleriyle ölçüleceğini gösteren en somut örneklerden biri haline gelmiş durumda. Belki de 2026 Dünya Kupası'nın en büyük mirası yalnızca yeni bir şampiyon çıkarması olmayacak. Aynı zamanda enerji sektörüne, geleceğin dünyasında başarının üretim kapasitesi kadar sistem dayanıklılığı, dijital yetkinlik ve operasyonel çeviklikle de belirleneceğini gösteren güçlü bir hatırlatma olarak hafızalarda yer edecek.