Jeoekonomide İstanbul ekolünün farkı: Rekabet yerine dayanışmacılık

İstanbul Jeoekonomi Ensti­tüsü’nün resmi açılışı 5 Tem­muz Pazar günü gerçekleşti. Baş­kanlığını iktisatçı Prof. Dr. Yu­suf Dinç’in üstlendiği enstitü, Türkiye’nin jeoekonomik dü­şünce kapasitesine, finansman diplomasisi vizyonuna ve stra­tejik etki alanına katkı sunmayı hedefleyen bağımsız bir düşün­ce, müzakere ve girişim platfor­mu olarak konumlandı. Açılışta DÜNYA Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Dinç, “Tür­kiye’nin ekonomi ve finans dip­lomasisinde, daha geniş bir aka­demik kapasitenin kullanılması ihtiyacını tespit ettik. Dünyada var alan jeokonomi enstitüleri­nin faaliyetlerinin Türkiye’de karşılanmadığını gördük. Ek­sik halkayı tamamlamış olduk” dedi. Sekiz kişi ile kurulan ens­titünün sadece akademi değil, iş dünyası ve kültür-sanat alanında da paydaşlarının olduğunu anla­tan Dinç, “Bulunduğumuz yerin jeoekonomik bir anlamı var. İs­tanbul ilk ve kadim jeoekonomik bir merkez. Bunu herkesin fark etmesini sağlayacağız. Dünyada­kilerin aksine bir paradigma far­kı olarak rekabetçi dünya görüşü yerine İstanbul ekolü uyarınca dayanışmacı bir ekolü öne çıka­racağız” mesajı verdi.

Beş özel çalışma alanı belirlendi

“Ekonomik güç ve güven­lik araştırmalarını” etki ürete­cek şekilde ele alacaklarını ifa­de eden Yusuf Dinç, “Hem Türki­ye’de akademide bir farkındalık oluşturmak, ders içerikleri, ki­tap kaynakları üretmek hem de kamuya ve özel şirketlere servis­lerimizden sunmak, uluslarara­sı örgütlerle yapacağımız çalış­malarla bölgesel ve küresel etki oluşturmak istiyoruz. Özel alan­lar olarak katılım finans, İstanbul Finans Merkezi, mavi ekonomi, ticaret ve enerji ağları-koridor­ları ve sosyal finans alanında ça­lışmalar yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Enstitü olarak halihazırda ilk uluslararası anlaşmalarını Dün­ya Müslüman Hayırseverler Kongresi ile yaptıklarını dile ge­tiren Yusuf Dinç, “Önümüzde­ki aylarda Tacikistan Ekonomi Bakanlığı ile daha sonra da Bir­leşmiş Milletler ajansıyla anlaş­ma imzalayacağız. Suudi Arabis­tan’dan bir üniversite ile de iş­birliğine hazırlanıyoruz. Keza dünyadaki jeoekonomi enstitü­leri ile iletişim halindeyiz. Konu­yu Atlantik Konseyi ile Dış İlişki­ler Konseyi (CFR) inisiyatifine bırakmayıp biz de sorumluluk al­mak istiyoruz. Türkiye merkezli politik iktisat, mekânsal iktisat ve uluslararası iktisat gibi alanla­rın yaptığı teorik çalışmaları bir etkiye dönüştürmek işin çalışa­cağız” bilgilerini paylaştı.