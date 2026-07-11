Jeoekonomide İstanbul ekolünün farkı: Rekabet yerine dayanışmacılık
Dünyadaki jeoekonomik görüşün rekabetçilik üzerine kurgulandığını belirten İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Dinç, İstanbul’un dayanışmacı bir ekolü öne çıkaracağını söyledi.
İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü’nün resmi açılışı 5 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Başkanlığını iktisatçı Prof. Dr. Yusuf Dinç’in üstlendiği enstitü, Türkiye’nin jeoekonomik düşünce kapasitesine, finansman diplomasisi vizyonuna ve stratejik etki alanına katkı sunmayı hedefleyen bağımsız bir düşünce, müzakere ve girişim platformu olarak konumlandı. Açılışta DÜNYA Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Dinç, “Türkiye’nin ekonomi ve finans diplomasisinde, daha geniş bir akademik kapasitenin kullanılması ihtiyacını tespit ettik. Dünyada var alan jeokonomi enstitülerinin faaliyetlerinin Türkiye’de karşılanmadığını gördük. Eksik halkayı tamamlamış olduk” dedi. Sekiz kişi ile kurulan enstitünün sadece akademi değil, iş dünyası ve kültür-sanat alanında da paydaşlarının olduğunu anlatan Dinç, “Bulunduğumuz yerin jeoekonomik bir anlamı var. İstanbul ilk ve kadim jeoekonomik bir merkez. Bunu herkesin fark etmesini sağlayacağız. Dünyadakilerin aksine bir paradigma farkı olarak rekabetçi dünya görüşü yerine İstanbul ekolü uyarınca dayanışmacı bir ekolü öne çıkaracağız” mesajı verdi.
Beş özel çalışma alanı belirlendi
“Ekonomik güç ve güvenlik araştırmalarını” etki üretecek şekilde ele alacaklarını ifade eden Yusuf Dinç, “Hem Türkiye’de akademide bir farkındalık oluşturmak, ders içerikleri, kitap kaynakları üretmek hem de kamuya ve özel şirketlere servislerimizden sunmak, uluslararası örgütlerle yapacağımız çalışmalarla bölgesel ve küresel etki oluşturmak istiyoruz. Özel alanlar olarak katılım finans, İstanbul Finans Merkezi, mavi ekonomi, ticaret ve enerji ağları-koridorları ve sosyal finans alanında çalışmalar yapmak istiyoruz” diye konuştu.
Enstitü olarak halihazırda ilk uluslararası anlaşmalarını Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi ile yaptıklarını dile getiren Yusuf Dinç, “Önümüzdeki aylarda Tacikistan Ekonomi Bakanlığı ile daha sonra da Birleşmiş Milletler ajansıyla anlaşma imzalayacağız. Suudi Arabistan’dan bir üniversite ile de işbirliğine hazırlanıyoruz. Keza dünyadaki jeoekonomi enstitüleri ile iletişim halindeyiz. Konuyu Atlantik Konseyi ile Dış İlişkiler Konseyi (CFR) inisiyatifine bırakmayıp biz de sorumluluk almak istiyoruz. Türkiye merkezli politik iktisat, mekânsal iktisat ve uluslararası iktisat gibi alanların yaptığı teorik çalışmaları bir etkiye dönüştürmek işin çalışacağız” bilgilerini paylaştı.