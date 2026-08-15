Hanehalkı borçluluğu, hayat standardı ve ekonomik güvence düzeyi
2002–2025 döneminde Türkiye'de hane halkının finansal sisteme entegrasyonu belirgin biçimde güçlenmiş, krediye erişimin yaygınlaşması ilk dönemde yaşam standardını yükseltmiş ve konut edinimi ile dayanıklı tüketim mallarına erişimi kolaylaştırmıştır. Ancak özellikle 2018 sonrasında borçlanmanın niteliği değişmiştir.
Kıbrıs Akdeniz Karpaz Üniversitesi DR. MUSTAFA TURHAN
2002–2025 döneminde Türkiye ekonomisinde finansal sistem önemli ölçüde derinleşmiş, hane halkının bankacılık sistemine erişimi belirgin biçimde artmıştır. Kredi kartları, tüketici kredileri ve konut kredileri hızla yaygınlaşmış, buna paralel olarak hane halkı borç stokunun hem gelire hem de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yükselmiştir.
Bununla birlikte, özellikle 2018 sonrasında yüksek enflasyon, faiz oranlarındaki artış ve reel gelirlerdeki aşınma nedeniyle kredi kullanımının niteliği değişmiştir. İlk yıllarda refah artışını destekleyen borçlanma, sonraki dönemde giderek temel tüketimin finansmanında kullanılan bir araca dönüşmüştür. Bu durum hanelerin ekonomik kırılganlığını ve güvensizliğini de artırmıştır.
Hane halkının finansal sisteme entegrasyonu
Veriler, 2002–2025 döneminde Türkiye'de finansal sistemin toplumun çok daha geniş kesimlerine ulaştığını göstermektedir. Bankacılık sektörünün büyümesi, kredi kartlarının yaygınlaşması, tüketici ve konut kredilerinin gelişmesi ile hane halkının finansal sisteme entegrasyonu önemli ölçüde artmıştır. Ancak bu entegrasyonun yaşam standardına etkisi dönemler itibarıyla farklılaşmıştır.
I.Dönem (2002–2013) Finansal kapsayıcılık ve refah artışı: Bu dönemde kredi kartı kullanımı yaygınlaşmış, tüketici kredileri hızla büyümüş, konut finansmanı gelişmiş, bankacılık hizmetlerine erişim artmış, faiz oranlarının düşmesi uzun vadeli kredi kullanımını kolaylaştırmıştır.
II. Dönem (2013–2018) Finansal entegrasyonun olgunlaşması ve ilk kırılganlıklar: Bu dönemde de finansal sisteme erişim artmaya devam etmiştir. Ancak makroekonomik koşullar önceki döneme göre daha zorlayıcı hale gelmiştir. Bu süreçte kredi hacmi büyümeye devam ederken, kredi kartı kullanım oranı yükselmiş, buna karşılık hane halkının borçluluğu artmıştır.
III. Dönem (2018–2025) Finansal entegrasyondan finansal bağımlılığa doğru: 2018 sonrasında finansal sisteme erişim nicelik olarak artmaya devam etmiş olmasına rağmen bunun ekonomik işlevi önemli ölçüde değişmiştir. Bu dönemde yüksek enflasyon, faiz oranlarındaki yükseliş, reel ücretlerin satın alma gücündeki kayıpları, kira ve temel tüketim harcamalarındaki hızlı artışlar, hane halkının finansal davranışlarını belirgin biçimde etkilemiştir.
Borçlanmanın yapısındaki değişim
Veriler yalnızca borç miktarının arttığını değil, borçlanmanın amacının da değiştiğini göstermektedir.
I. Dönem (2002–2013) Finansal derinleşme ve refah amaçlı borçlanma: Bu dönemde enflasyon önemli ölçüde gerilemiş, faiz oranları düşmüş, bankacılık sektörü yeniden yapılandırılmış, konut kredileri yaygınlaşmış, kişi başına gelir artmıştır. Borçlanma ağırlıklı olarak konut edinimi, otomobil alımı, dayanıklı tüketim malları, eğitim ve küçük ölçekli yatırımlar amacıyla kullanılmıştır.
II. Dönem (2013–2018) Geçiş ve kırılganlığın artmaya başladığı borçlanma: Bu dönemi, finansal derinleşmeden finansal kırılganlığa geçişin başladığı dönem olarak değerlendirmek mümkündür. Bu dönemde ekonomik büyüme yavaşlamıştır. Türk lirasında değer kayıpları görülmeye başlamış, enflasyon yeniden yükseliş eğilimine girmiş, faiz oranları dalgalanmış, reel ücret artışları zayıflamıştır.
III.Dönem (2018–2025) Gelir destekleyici ve tüketimi sürdürmeye yönelik borçlanma: Bu dönemde yüksek enflasyon, yüksek faiz, reel gelir kayıpları, satın alma gücündeki azalma hane halkının borçlanma davranışını belirgin biçimde değiştirmiştir. Borç temel tüketim harcamalarının finansmanı, kredi kartı borcunun çevrilmesi, nakit akışının sürdürülmesi, gelir yetersizliğinin telafisi amacıyla daha yoğun kullanılmaya başlanmıştır.
Yaşam standardı açısından değerlendirme
Olumlu gelişmeler: Finansal kapsayıcılık arttı. Konut edinme imkânı genişledi. Dayanıklı tüketim mallarına erişim kolaylaştı. Bankacılık sistemi güçlendi. Finansal hizmetlere erişim yaygınlaşmıştır.
Olumsuz gelişmeler: Göstergeler yaşam standardı açısından olumsuz sinyaller vermektedir. Mesela Konut sahipliği oranı 2002’de yaklaşık yüzde 73. TÜİK'in son verisine göre 2025'te kendi konutunda oturanların oranı yüzde 57,1'dir. TCMB ve OECD, özellikle 2022– 2024 döneminde kredi kartı borçlarının çok hızlı arttığını ve ödenmeyen kart bakiyelerinin toplam kart bakiyesine oranının 2024'ün ilk yarısında yüzde 13,7'ye ulaştığını belirtmektedir. 2002–2013 dönemi Refah artışı finansal derinleşme = Yaşam standardında belirgin iyileşme. 2013–2018 dönemi Borç artışı gelir artışı = Kırılganlık artmaya başlamıştır. 2018–2025 dönemi Yüksek enflasyon yüksek faiz reel ücret kaybı = Borç geri ödeme yükü ağırlaşmıştır.
Bir taraftan finansal erişim artmıştır. Diğer taraftan tasarruf kapasitesi zayıflamış, borç servis yükü artmış, gelirin daha büyük kısmı kredi geri ödemelerine ayrılmaya başlamıştır. Bu durum ekonomik kırılganlığı artırmaktadır.
2002–2025 döneminde Türkiye'de hane halkının finansal sisteme entegrasyonu belirgin biçimde güçlenmiş, krediye erişimin yaygınlaşması ilk dönemde yaşam standardını yükseltmiş ve konut edinimi ile dayanıklı tüketim mallarına erişimi kolaylaştırmıştır.
Ancak özellikle 2018 sonrasında yüksek enflasyon, faiz oynaklığı ve reel gelir üzerindeki baskılar nedeniyle borçlanmanın niteliği değişmiştir. Hane halkı borcunun gelire oranı yaklaşık yüzde 5'ten yüzde 50 seviyesine yükselirken, borç servisi oranı yaklaşık yüzde 4'ten yüzde 14'e çıkmış, tasarruf oranı ise yaklaşık yüzde18,5'ten yüzde 10'un altına gerilemiştir.
Bu göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'de temel sorun uluslararası ölçekte aşırı borçluluk değil; borçların geri ödeme yükünün ağırlaşması, tasarruf kapasitesinin zayıflaması ve ekonomik dayanıklılığın azalmasıdır. Bu eğilimler, özellikle son dönemde hane halkı açısından ekonomik güvencesizlik riskinin arttığını göstermektedir. Bununla birlikte, bu sonucun daha güçlü biçimde ortaya konulabilmesi için gelir dağılımı, reel ücretler, istihdamın niteliği ve yoksulluk göstergeleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.