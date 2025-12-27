IMF eski başekonomisti Rogoff’tan çarpıcı uyarı: 2026'da çalkantılı varlık piyasaları bekleniyor
Üç yıl süren olağanüstü getirilerin ardından, yatırımcılar uzun süreli coşku dönemlerini takip eden kaçınılmaz çöküş konusunda endişelenmeye başlamalıdır. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir piyasa düzeltmesinin olasılığı rahatsız edici derecede yüksek görünse de, şimdi çıkışa yönelmek erken olabilir.
KENNETH ROGOFF / IMF eski başekonomisti
Geçtiğimiz yılın en büyük sürprizi, küresel varlık fiyatlarının bu kadar keskin bir şekilde yükselmesi değil, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan ayındaki "Kurtuluş Günü" gümrük vergisi duyurusunun ardından yaşanan kısa süreli panik dışında, riske karşı çok az endişe duymaları oldu. Şimdi soru şu: 2026 bu büyüyü bozacak mı?
Üç yıl süren olağanüstü getirilerin ardından, piyasaların uzun süreli coşku dönemlerini takip eden kaçınılmaz çöküşten endişe duymaya başlaması beklenebilir . Yapay zekâ (en azından şirketler için, çalışanlar için her zaman olmasa da) büyük umutlar vaat ediyor olabilir, ancak demiryollarından içten yanmalı motorlara ve internete kadar dönüştürücü teknolojilerin uzun tarihi, iniş çıkışlarla dolu olmuştur. Erken girenler genellikle muhteşem bir şekilde çöker ve daha sonra "doğruyu bulan" ikinci nesil şirketler tarafından yerlerine geçilir. Ve birkaç şirket, bir zamanlar IBM'in bilgisayar alanında yaptığı gibi, hakimiyet kurabilirken, bu belirsizliği azaltmak için pek bir şey yapmaz, çünkü uzun ömürlülük asla garanti edilmez.
Yatırımcılar yapay zekanın büyüme ve şirket karlarını nasıl etkileyeceğini değerlendirmekte zorlanırken, önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel bir borsa çöküşü olasılığı rahatsız edici derecede yüksek görünüyor. Bu, satış zamanının geldiği anlamına mı geliyor? Mutlaka değil, çünkü hisse senedi fiyatları uyarı işaretleri kırmızı renkte yanıp sönmeye başladıktan çok sonra bile yükselmeye devam edebilir. 1996'da, o zamanki Federal Rezerv Başkanı Alan Greenspan'in -geleceğin Nobel ödüllü bilim insanı Robert J. Shiller'ın çalışmalarından yola çıkarak- borsanın " akıl dışı coşkusu " konusunda uyardığı zaman olan buydu. Greenspan ve Shiller sonunda haklı çıktılar, ancak zamanlamaları yanlıştı: Dot-com balonu, hisse senetleri iki katından fazla değer kazandıktan sonra, Mart 2000'e kadar patlamadı .
Aynı şey şimdi de kolaylıkla olabilir. Ancak 2026'ya doğru ilerlerken, küresel ekonomiyi saran jeopolitik belirsizlikle başlayarak, sistem üzerindeki baskıları görmezden gelmek giderek zorlaşıyor. Ukrayna ve Rusya ateşkes anlaşmasına varsalar bile, Avrupa'nın doğu sınırı muhtemelen yıllarca kaynamaya devam edecek. Bu arada, Çin deniz filosunu nefes kesici bir hızla genişletiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar insansız hava aracı satın almayı planladığına bakılmaksızın – son raporlara inanılacak olursa bir milyon – Çin neredeyse kesinlikle daha fazla ve daha iyi insansız hava aracı üretecektir.
Bir de Trump var; Beyaz Saray'a dönüşü oldukça yıkıcı oldu. Sağlığı elverirse, 2025'te olduğu gibi 2026'da da aynı derecede hırslı -ya da kime sorduğunuza bağlı olarak sert- davranması muhtemel.
Trump'ın selefi Joe Biden da kendisini Franklin Roosevelt'in izinden giden dönüştürücü bir başkan olarak tanıtmıştı, ancak makroekonomik politikaları, kafa karıştırıcı açık sınır politikası dışında, büyük ölçüde tahmin edilebilirdi. Görev süresi boyunca politika tartışmaları, gündeminin GSYİH büyümesini artırıp artırmayacağı veya tüketici fiyatlarını yükseltip yükseltmeyeceği üzerine yoğunlaşmıştı.
Öte yandan Trump döneminde her gün yeni bir sürpriz yaşanıyor ve bu da uzun süreli bir politika istikrarsızlığına zemin hazırlıyor. Belirsizliği artıran bir diğer faktör ise Jerome Powell'ın Fed başkanlığı görev süresinin sona ermesi. Trump, Powell'ın halefinin enflasyonu körükleme riskine rağmen faiz oranlarını düşürmesini beklediğini açıkça belirtti.
Piyasa dalgalanmalarından faydalanmaya çalışmanın 2025 yılında kaybeden bir girişim olduğu ortaya çıktı; çünkü keskin piyasa dalgalanmalarına karşı sigorta sağladığını iddia eden birçok yatırım ürünü bu beklentiyi karşılayamadı. Küresel borçluluk ve hisse senedi değerlemelerinin ekonomik temellerle giderek daha fazla uyumsuz hale gelmesi nedeniyle, önümüzdeki yıl çok daha riskli geçecek gibi görünüyor.
Dahası, Trump'ın gümrük vergisi ve göç politikalarının olumsuz etkileri 2026'da daha da şiddetli hissedilecek. Yapısal reformların meyve vermesi genellikle yıllar alır; bu nedenle politikacılar uzun vadeli getirilerine rağmen bunlardan sıklıkla kaçınırlar. Ancak bu gerçek iki yönlüdür: Temel reformların ortadan kaldırılması veya baltalanması, kısa vadeli etkiler zararsız görünse bile, uzun vadede ciddi hasara yol açabilir. Piyasalar büyümenin yavaşladığını, muhtemelen enflasyonun da yükseldiğini hissetmeye başladıkça, bugünkü coşku hızla kaybolabilir.
Japonya da bir diğer belirsiz faktör. Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ne kadar artıracağı veya yatırımcıların daha yüksek getiri sağlayan varlıklara yatırım yapmak için yen cinsinden borçlanarak küresel fiyatlardaki artışı körüklediği yen carry trade'inin ne kadar hızlı bir şekilde çözüleceği bilinmiyor.
İstikrar sağlayıcı potansiyel faktörlerden biri, 2025 yılında Amerika'nın başlıca ticaret ortaklarından bazılarına karşı mütevazı düşüşlere rağmen önemli ölçüde aşırı değerlenmiş durumda kalan doların muhtemel değer kaybıdır. Daha zayıf bir dolar, dolar fiyatlı ihracatı yerel alternatiflere göre daha ucuz hale getirerek küresel istikrarı destekleme eğilimindedir.
Yine de, yatırımcıların 2025'te yaşadıklarından çok daha istikrarsız bir küresel ekonomiyle Yeni Yıl Günü uyanma olasılığı yüksek. Ve bu gerçek aniden ortaya çıktığında, istikrarsızlığın kendi kendini beslemesine şaşırmayın.