Üç yıl süren olağanüstü getirilerin ardından, yatırımcılar uzun süreli coşku dönemlerini takip eden kaçınılmaz çöküş konusunda endişelenmeye başlamalıdır. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir piyasa düzeltmesinin olasılığı rahatsız edici derecede yüksek görünse de, şimdi çıkışa yönelmek erken olabilir.

IMF eski başekonomisti Rogoff’tan çarpıcı uyarı: 2026'da çalkantılı varlık piyasaları bekleniyor

KENNETH ROGOFF / IMF eski başekonomisti

Geçtiğimiz yılın en büyük sürprizi, küresel varlık fi­yatlarının bu kadar keskin bir şekilde yükselmesi değil, yatı­rımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan ayındaki "Kur­tuluş Günü" gümrük vergisi du­yurusunun ardından yaşanan kı­sa süreli panik dışında, riske kar­şı çok az endişe duymaları oldu. Şimdi soru şu: 2026 bu büyüyü bozacak mı?

Üç yıl süren olağanüstü getiri­lerin ardından, piyasaların uzun süreli coşku dönemlerini takip eden kaçınılmaz çöküşten endişe duymaya başlaması beklenebilir . Yapay zekâ (en azından şirket­ler için, çalışanlar için her zaman olmasa da) büyük umutlar vaat ediyor olabilir, ancak demiryol­larından içten yanmalı motorla­ra ve internete kadar dönüştürü­cü teknolojilerin uzun tarihi, iniş çıkışlarla dolu olmuştur. Erken girenler genellikle muhteşem bir şekilde çöker ve daha sonra "doğruyu bulan" ikinci nesil şir­ketler tarafından yerlerine geçi­lir. Ve birkaç şirket, bir zaman­lar IBM'in bilgisayar alanında yaptığı gibi, hakimiyet kurabilir­ken, bu belirsizliği azaltmak için pek bir şey yapmaz, çünkü uzun ömürlülük asla garanti edilmez.

Yatırımcılar yapay zekanın bü­yüme ve şirket karlarını nasıl et­kileyeceğini değerlendirmekte zorlanırken, önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel bir borsa çökü­şü olasılığı rahatsız edici derece­de yüksek görünüyor. Bu, satış za­manının geldiği anlamına mı ge­liyor? Mutlaka değil, çünkü hisse senedi fiyatları uyarı işaretle­ri kırmızı renkte yanıp sönmeye başladıktan çok sonra bile yük­selmeye devam edebilir. 1996'da, o zamanki Federal Rezerv Baş­kanı Alan Greenspan'in -gelece­ğin Nobel ödüllü bilim insanı Ro­bert J. Shiller'ın çalışmalarından yola çıkarak- borsanın " akıl dı­şı coşkusu " konusunda uyardı­ğı zaman olan buydu. Greenspan ve Shiller sonunda haklı çıktılar, ancak zamanlamaları yanlıştı: Dot-com balonu, hisse senetle­ri iki katından fazla değer kazan­dıktan sonra, Mart 2000'e kadar patlamadı .

Aynı şey şimdi de kolaylık­la olabilir. Ancak 2026'ya doğru ilerlerken, küresel ekonomiyi sa­ran jeopolitik belirsizlikle baş­layarak, sistem üzerindeki bas­kıları görmezden gelmek gide­rek zorlaşıyor. Ukrayna ve Rusya ateşkes anlaşmasına varsalar bi­le, Avrupa'nın doğu sınırı muh­temelen yıllarca kaynamaya de­vam edecek. Bu arada, Çin deniz filosunu nefes kesici bir hızla ge­nişletiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar insansız hava aracı satın almayı planladı­ğına bakılmaksızın – son rapor­lara inanılacak olursa bir milyon – Çin neredeyse kesinlikle da­ha fazla ve daha iyi insansız hava aracı üretecektir.

Bir de Trump var; Beyaz Sa­ray'a dönüşü oldukça yıkıcı oldu. Sağlığı elverirse, 2025'te oldu­ğu gibi 2026'da da aynı derece­de hırslı -ya da kime sorduğunu­za bağlı olarak sert- davranması muhtemel.

Trump'ın selefi Joe Biden da kendisini Franklin Roosevelt'in izinden giden dönüştürücü bir başkan olarak tanıtmıştı, ancak makroekonomik politikaları, ka­fa karıştırıcı açık sınır politika­sı dışında, büyük ölçüde tahmin edilebilirdi. Görev süresi boyun­ca politika tartışmaları, günde­minin GSYİH büyümesini artırıp artırmayacağı veya tüketici fiyat­larını yükseltip yükseltmeyeceği üzerine yoğunlaşmıştı.

Öte yandan Trump döneminde her gün yeni bir sürpriz yaşanı­yor ve bu da uzun süreli bir politi­ka istikrarsızlığına zemin hazır­lıyor. Belirsizliği artıran bir diğer faktör ise Jerome Powell'ın Fed başkanlığı görev süresinin sona ermesi. Trump, Powell'ın hale­finin enflasyonu körükleme ris­kine rağmen faiz oranlarını dü­şürmesini beklediğini açıkça be­lirtti.

Piyasa dalgalanmalarından faydalanmaya çalışmanın 2025 yılında kaybeden bir girişim ol­duğu ortaya çıktı; çünkü keskin piyasa dalgalanmalarına karşı si­gorta sağladığını iddia eden bir­çok yatırım ürünü bu beklentiyi karşılayamadı. Küresel borçlu­luk ve hisse senedi değerlemele­rinin ekonomik temellerle gide­rek daha fazla uyumsuz hale gel­mesi nedeniyle, önümüzdeki yıl çok daha riskli geçecek gibi gö­rünüyor.

Dahası, Trump'ın gümrük ver­gisi ve göç politikalarının olum­suz etkileri 2026'da daha da şiddetli hissedilecek. Yapısal reformların meyve vermesi ge­nellikle yıllar alır; bu nedenle politikacılar uzun vadeli getiri­lerine rağmen bunlardan sıklık­la kaçınırlar. Ancak bu gerçek iki yönlüdür: Temel reformların or­tadan kaldırılması veya baltalan­ması, kısa vadeli etkiler zararsız görünse bile, uzun vadede ciddi hasara yol açabilir. Piyasalar bü­yümenin yavaşladığını, muhte­melen enflasyonun da yükseldi­ğini hissetmeye başladıkça, bu­günkü coşku hızla kaybolabilir.

Japonya da bir diğer belirsiz faktör. Japonya Merkez Banka­sı'nın faiz oranlarını ne kadar ar­tıracağı veya yatırımcıların daha yüksek getiri sağlayan varlıklara yatırım yapmak için yen cinsin­den borçlanarak küresel fiyatlar­daki artışı körüklediği yen carry trade'inin ne kadar hızlı bir şekil­de çözüleceği bilinmiyor.

İstikrar sağlayıcı potansiyel faktörlerden biri, 2025 yılında Amerika'nın başlıca ticaret or­taklarından bazılarına karşı mü­tevazı düşüşlere rağmen önemli ölçüde aşırı değerlenmiş durum­da kalan doların muhtemel değer kaybıdır. Daha zayıf bir dolar, do­lar fiyatlı ihracatı yerel alterna­tiflere göre daha ucuz hale getire­rek küresel istikrarı destekleme eğilimindedir.

Yine de, yatırımcıların 2025'te yaşadıklarından çok daha istik­rarsız bir küresel ekonomiyle Ye­ni Yıl Günü uyanma olasılığı yük­sek. Ve bu gerçek aniden ortaya çıktığında, istikrarsızlığın kendi kendini beslemesine şaşırmayın.

