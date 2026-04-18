İşverenler en çok hangi yetenekleri bulmakta zorlanıyor
Bir yanda yeteneklerine, eğitimini aldığı alana uygun işler bulmakta zorlananlar, diğer yanda aradığı yeteneği bulmayan işverenler… 41 ülkeyi kapsayan bir araştırma işverenlerin yüzde 70’ten fazlasının ihtiyaç duyduğu yetenekleri bulmakta zorlandığını ortaya koydu. Türkiye ise 12’nci sırada…
2026 Küresel Yetenek Açığı Araştırması istihdama dair önemli içgörüler sunuyor. İşverenlerin yüzde 72’si ihtiyaç duydukları yetenekleri bulmakta zorlandığı fikrinde.
Geçen seneyle kıyaslandığında bu oranda sınırlı düzeyde bir iyileşme olsa da araştırmanın bulgularına göre istihdamda yetenek açığının küresel ölçüde sürdüğünü söylemek mümkün. Araştırma ManpowerGroup tarafından 41 ülkede 39 binden fazla işverenle gerçekleştirildi.
Bir ilk: Yapay zekâ liste başı
Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri ise yapay zekâ becerilerinin ilk kez, küresel ölçekte işverenlerin bulmakta en çok zorlandığı yetkinlikler haline gelmesi. Ortaya çıkan tabloda yapay zekâ yetenek açığında geleneksel mühendislik ve BT becerilerini geride bırakmış durumda. Yapay zekâ model ve uygulama geliştirme ile yapay zekâ okuryazarlığı küresel ölçekte bulunması en zor beceriler sıralamasında ilk sıraya yerleşti.
Türkiye’deki duruma bakıldığında ise yetenek açığı yüzde 78 olarak belirtiliyor. Türkiye bu oranla 41 ülke arasında 12’nci sırada yer alıyor. Bir önceki senenin sonuçlarıyla (yüzde 76) kıyaslandığında Türkiye’de 21’nci sırada olduğu ve yetenek açığının büyüdüğü görülüyor. Türkiye’de iş dünyasının bulmakta en zorlandığı teknik becerilerde ise listesinin başında üretim ve imalat yer alırken, bunu yapay zekâ modeli ve uygulaması geliştirme ile yapay zekâ okuryazarlığı takip ediyor.
Araştırmanın sektörlere göre yetenek açığı verileri ise Türkiye’de en fazla yeteneğe ihtiyaç duyulan sektörler ticaret ve lojistik olarak öne çıkıyor. Dünya genelindeki eğilimden oldukça farklı olarak bilişim ise yetenek açığının en az olduğu sektör.
Türkiye genelinde bölgelere göre yetenek açığına bakıldığında ise sonuç şaşırtıcı değil; yüzde 82 ile Marmara Bölgesi ilk sırada. Bunu sırasıyla yüzde 81 ile Doğu Anadolu, yüzde 80 ile Ege ve yüzde 78 ile İç Anadolu, yüzde 70 ile Akdeniz, yüzde 68 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 61 ile Karadeniz bölgeleri izliyor.
Çin aradığını buluyor
Dünya geneline bakıldığında yüzde 87 ile Slovakya işverenlerin vasıflı yeteneklere ulaşmada en çok zorluk çeken ülke. Slovakya’yı yüzde 84 oranıyla Yunanistan ve Japonya ediyor. Araştırmaya göre Çin yüzde 48 oranıyla işverenlerin aradığı çalışanı bulmakta en az zorlandığı ülke, ardından yüzde 57 ile Polonya ve yüzde 60 ile Finlandiya geliyor. Dünyada en çok aranıp da bulunamayan yetenek bilişim oldu, ardından ağırlama ile kamu sektörü, sağlık ve sosyal hizmetler geliyor.
Yetenek açığı verileri şirket büyüklüğü kırılımına göre incelendiğinde ise dünya geneli ve Türkiye’de farklı eğilimler ortaya çıkıyor. Şirket büyüklüğüne göre yetenek açığında Türkiye’de ilk sırada çalışan sayısı 250-999 arası olan şirketler var. Dünyada ise listenin zirvesini çalışan sayısı 1000-4999 olan şirketler alıyor. Aradığı yeteneği en kolay bulan şirketlere bakıldığında ise dünya ve Türkiye arasındaki fark daha net: Türkiye’de 5 bin üzeri çalışanı olan şirketler aradığı yetenekleri bulmakta en az zorlanırken dünyada 10’dan az çalışanı olan şirketler aradığı yeteneği en kolay bulan grup olarak öne çıkıyor.
“Dönüşümün hızını ortaya koyuyor”
Araştırmanın sonuçlarını değerlendire ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı iş dünyasındaki hızlı değişime dikkat çekerek “Yapay zekâ becerilerinin en zor bulunan yetkinlikler listesinin zirvesine çıkması, yetenek dünyasındaki dönüşümün hızını açıkça ortaya koyuyor” dedi.
Şirketlerin bu değişime ayak uydurmak için çalışanlarını yeniden beceri kazandırmaya yönelik programlar ve daha esnek iş gücü modelleri gibi çözümlerle yaklaştığını belirten Narlı şöyle devam etti: Artık mevcut becerilerin yanı sıra potansiyele göre işe alım yapmanın önemini kabul ediyorlar. Bununla birlikte, çalışanların yeni teknolojileri doğru ve güvenle kullanabilmesi için yapay zekâ okuryazarlığını yaygınlaştırmaya odaklanıyorlar. Yapay zekâ işleri ortadan kaldırmıyor, işleri dönüştürüyor. Verimlilik artışını kariyer gelişimiyle birleştirebilen şirketler yetenek açığının yüksek olduğu bu ortamda rekabette öne çıkacak.”