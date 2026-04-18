Yapay zekâdan ehliyet kursuna Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu hep dijital pazarlar, yapay zekâ, platform ekonomisi gibi çoğumuzun hayatına dolaylı dokunan konularla mı uğraşıyor? Hiç de değil! Dijital devleri soruşturan Kurum, Aydın'da kartel denetçisi tutan sürücü kurslarını da yakaladı.

Rekabet Hukuku Danışmanı RECEP GÜNDÜZ

Yapay zekâya ilişkin sektör araştırması başlatıldığına dair duyuru henüz gündemdey­ken Rekabet Kurumu, bu kez di­jital çağda rekabet politikalarını ele alacak yeni ve kapsamlı bir ça­lışma başlattığını açıkladı. Kurum dönemim hızına ayak uyduranlar­dan. Dingin bir hayat isteyenlere bu dünyada yer yok.

Duyuruya göre çalışma, dijital platformların piyasaları nasıl dö­nüştürdüğünü ve bu dönüşümün rekabet üzerindeki etkilerini ele alacak. Google, Meta ya da Ama­zon gibi devlerin neden bu kadar hızlı ve kalıcı bir güç elde edebildi­ği, bu gücün rakiplere ve tüketici­lere ne tür sorunlar yarattığı masa­ya yatırılacak. Bunun yanı sıra, bir ihlal yaşandıktan sonra devreye gi­ren klasik soruşturma süreçleri­nin dijital pazarlarda yeterli olup olmadığı ve ihlal gerçekleşmeden önce harekete geçmeyi mümkün kılan düzenlemelerin nasıl tasar­lanabileceği de değerlendirilecek.

Peki buraya nasıl geldik?

Yakın tarihteki bazı gelişme ve tartışmaları hatırlamak bu çalışmanın neye gebe olduğu­nu anlamamıza yardımcı olabi­lir. Kurum dijital pazarlarda sa­dece yürüttüğü soruşturmalar, kestiği cezalar ya da müdahale ettiği iş modelleri ile varlık gös­termedi. Soruşturmalara tam gaz devam ederken 2023 yılının ba­şında "Dijital Dönüşümün Reka­bet Hukukuna Yansımaları" isimli oldukça kapsamlı bir çalışma ya­yınladı.

Bu çalışma Türkiye'deki dijital piyasaların yapısını, kul­lanıcı verilerini, platform ekono­misinin temel dinamiklerini ve bu pazarlarda gözlemlenen olası ih­lal türlerini ayrıntılı biçimde ele alıyordu. AB, ABD, Almanya, İn­giltere ve pek çok başka ülkenin yaklaşımlarını karşılaştırıyor; zo­runlu erişim, birlikte çalışabilir­lik, şeffaflık ve veri paylaşımı gibi olası müdahale araçlarını tartışı­yordu. Yayımlandığında hem kap­samı hem de zamanlaması bakı­mından dikkat çekmişti. Zira o sı­rada AB'de Dijital Pazarlar Yasası (DMA) yürürlüğe girmişti ve bu çalışma, benzer bir düzenlemeyi Rekabet Kanunu'na kazındırmak için bir zemin hazırlama niyeti ta­şıyordu.

Ancak ilginç bir kırılma yaşan­dı. Öngörülen değişiklik Reka­bet Kanunu'nda değil, Elektronik Ticaret Kanunu'nda oldu. Reka­bet Kanunu değişikliği gündem­den tamamen hiç düşmedi; kamu­oyuna zaman zaman yansıyan ve Meclis Komisyonu'na gönderilen taslaklar da oldu. Bu taslaklarda temel platform hizmetleri sunan ve önemli pazar gücüne sahip te­şebbüslere öncül yükümlülükler getirilmesi, bu teşebbüslerin tes­pitine ilişkin prosedürlerin belir­lenmesi ve yaptırım mekanizma­sının netleştirilmesi öngörülü­yordu.

Ne var ki küresel ve yerel gün­demin yoğunluğu bu taslakla­rın Meclis'te yer bulmasına pek izin vermedi. Rekabet Kurulu ise boş durmadı. Kanun değişikliği­ni beklemek yerine mevcut araç­larını, yani davranışsal tedbirle­ri ve taahhüt mekanizmalarını etkin biçimde kullandı. Hatta şöy­le bir ironi de söz konusu: AB'de DMA'nın etkinliği sorgulanırken Kurul, daha oturmuş geleneksel araçlarla mesafe aldı ve bu sayede bir bakıma zaman kazandı.

Peki yeni çalışma neye işaret ediyor? Duyurunun satır araların­da "politika araçlarının yeniden değerlendirilmesi ve geliştirilme­si" vurgusunun öne çıktığı görü­lüyor. Bu, yalnızca akademik bir güncelleme değil; yeni bir hazır­lık sürecinin işareti olabilir. Re­kabet Kanunu değişikliğinin yeni­den gündeme gelmesi elbette ih­timal dahilinde. Ancak DMA'nın rüzgarının hafiflediği bir dönem­de Kurum'un aynı modeli doğru­dan kopyalamasını beklemek güç. Daha olası olan, hem birikimli ku­rumsal tecrübeyi hem de yapay zekâ ve platform ekonomisindeki yeni gelişmeleri kapsayan, Türki­ye'ye özgü bir çerçevenin şekillen­meye başlamasıdır.

Kartel denetçisi olarak dedektiflik firması

Peki Rekabet Kurumu hep diji­tal pazarlar, yapay zekâ, platform ekonomisi gibi çoğumuzun ha­yatına dolaylı dokunan konular­la mı uğraşıyor? Hiç de değil. Son dönemde yayımlanan bir Kurul kararı bunun en güzel kanıtı.

Aydın'da bir grup sürücü kur­su, ehliyet eğitimi ücretleri üze­rinde anlaşmış. Klasik bir kartel: fiyatlar belirlenmiş, altına düş­mek yasak. Buraya kadar tanıdık bir hikâye. Asıl ilginç kısım, kar­telin "kalite kontrol" ayağında başlıyor.

Kurslar, belirlenen fiyatlara gerçekten uyulup uyulmadığını takip etmek için bir danışmanlık firmasıyla anlaşmış. Söz konusu firma; araştırma, danışmanlık ve dedektiflik alanlarında faaliyet gösteriyordu. Evet, dedektiflik. Yanlış okumadınız. Kurul kararı­na göre dedektiflik firmanın un­vanında yer alan bir ifade.

Bu dedektiflik firması sahaya indi, kursları denetledi. Protokol fiyatının altına inen yakalandı­ğında senet kesildi, gerekirse ic­ra yoluna gidildi. Hatta bazı kurs­lara aylık "aidat" ödendiğine dair banka dekontları da dosyaya gir­di; dekontlardaki açıklamalar­da "dedektiflik aidatı" ifadesinin geçtiği görüldü.

Rekabet Kurulu Aydın’daki sü­rücü kurslarının karteline da­ha önce ayrı bir dosyada müda­hale etmişti. Bu kez odak nokta­sı dedektiflik firmasıydı. Kurul, firmayı "kartel kolaylaştırıcısı" olarak nitelendirerek idari para cezasına çarptırdı. Firmanın tek ortağı ve yöneticisine de ihlalde­ki belirleyici etkisi nedeniyle ay­rıca bireysel ceza kesildi. Benzer bir tablo daha önce Çorum'daki yapı denetim firmaları dosyasın­da da yaşanmıştı: karteli organi­ze eden firma, üstlendiği rolün bedelini ödedi.

Rekabet hukukunun günlük hayata bu kadar yakın olduğunu fark etmek bazen şaşırtıcı gele­biliyor. Önümüzdeki haftalar­da Kurul'un uzun teknik karar­ları arasına gizlenmiş, tüketici­nin cebine doğrudan dokunan ve zaman zaman trajikomik yönleri de olan başka dosyaları da bura­ya taşımaya devam edeceğiz.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
