Yapay zekâ çağında girişimcilik eğitimi artık işe yaramıyor

Tarihte girişimci olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yapay zekâ araçlarıyla birkaç saat içinde yatırımcı sunumu hazırlanıyor, birkaç gün içinde prototip çıkarılıyor, haftalar içinde ürün global pazarda test ediliyor. Tam da burada ilginç bir çelişki ortaya çıkıyor: Girişimcilik bu kadar erişilebilir hale gelmişken, girişimcilik eğitimi neden hâlâ aynı yerde duruyor?

YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO ERGİ ŞENER

 Birçok üniversite girişimci­liği hâlâ ders gibi anlatıla­bilecek, paketlenebilecek bir konu olarak görüyor. Oysa bu­gün girişimcilikte bambaşka şey­ler öne çıkıyor. Öğrenilen bilgi ref­lekslerle anlam kazanıyor; gerçek deneyim fark yaratıyor; teoriy­le birlikte deneme-yanılma; uzun planlar yerine hızlı uyum önem ka­zanıyor.

Girişimcilik eğitimi uzun süre iş planı, iş modeli tasarımı, vaka çalışmaları, pitch deck gibi araç­ların etrafında şekillendi. Bunlar işe yarayan araçlardı; ortak bir dil ve başlangıç noktası sağladı. Ama oyun değişti. Yapay zekâ (AI) üç alanda oldukça kritik kırılma ya­rattı: Giriş engelleri düştü, dene­me hızı arttı ve artık öğrenme sı­nıfa bağlı değil, öğrenme süreçleri çeşitlendi.

Bu yüzden girişimcilik artık ne bildiğinden çok; ne seçeceğin, ne kadar hızlı hareket ettiğin, hangi araçları nasıl kullandığın ve bağla­mı ne kadar iyi okuduğun ile ilgili.

Asil kırılma: Bilmekten çok hareket etmek

Bugün birçok girişimcilik prog­ramı hâlâ önce öğren, sonra uygula mantığıyla çalışıyor. Oysa gerçek dünyadaki akış: Dene → hata yap→ geri bildirim al →yeniden kur→ tekrar dene şeklinde.

Üniversitelerin derinleşmesi gereken asıl konu bilginin tek başı­na yeterli olmaması. Girişimcilik ne zaman yön değiştireceğini his­sedebilmek, hangi problemi seç­menin gerçekten değer yarataca­ğını anlayabilmek, belirsizlik için­de doğru karar verebilme ile ilgili. Bu noktada sık gelen bir itiraz var: Bunun için “design thinking öğ­retiyoruz.” Evet, birçok “business schoo”l bu konuyu müfredata aldı, atölyeler yaptı, konferanslar dü­zenledi. Önemli bir adım ama ye­terli değil. “Design thinking” te­oride güçlü bir araç, ama pratikte çoğu zaman gerçek müşteriyle te­mas kurulmadan, piyasanın diren­ciyle karşılaşmadan, steril bir or­tamda ilerliyor. Bu çalışmalar ço­ğu zaman kontrollü ve risksiz bir simülasyon içinde kalıyor. Gerçek piyasa teması olmadan öğrenci iyi bir model öğrenir fakat kurucu ref­leksi geliştiremez.

Dört perspektiften problemler

Girişimcilik eğitiminin değiş­mesi gerektiğini, dört farklı rolde gözlemlediğimde pek çok kırılma noktası görüyorum:

● Girişimci olarak: En iyi ha­zırlanmış sunum bile, ilk müşte­ri görüşmesindeki o kısa sessizlik kadar öğretici olmuyor. Üniversi­telerde ise bu temas yeterince sert yaşanmıyor. Öğrenci fikir buluyor, sunum yapıyor, bazen ödül alıyor. Ancak gerçek müşteri derdini, sa­tışın zorluğunu, ürün–pazar uyu­munun sancısını çoğu zaman de­neyimlemiyor.

● Yatırımcı perspektifinden: Yatırımcılar iyi fikirden çok kuru­cunun yetkinliğine, ne kadar da­yanıklı olduğuna ve belirsizlikte nasıl karar verdiğine bakıyor. Üni­versite ortamı ise daha çok fikri anlatmayı ödüllendiriyor; davra­nış biçimi kazandırmıyor.

● Venture builder olarak: Bir girişimi sıfırdan kurma süreci hiç­bir zaman lineer değildir. Sürekli dene, boz, yeniden kur döngüsü ol­malı ama üniversite dersleri ya da programlar hâlâ bunu adım adım ilerleyen, düzenli bir süreç gibi an­latıyor.

● Öğretim görevlisi olarak: İyi dersler analitik düşünce kazan­dırır. Ancak iyi tasarlanmış ders­ler, her zaman iyi kurucuları des­teklemiyor. Gerçek fark, sadece ders içeriğini iyileştirmekle değil, öğrenme ortamını baştan tasarla­makla ortaya çıkıyor.

Var olan yapılar neden yeterli değil?

Kuluçka merkezleri, TTO’lar, Demo Day’ler… Bunlar değerli ama yeterli değil. Çünkü temel sorular hâlâ yanıtsız:

● Öğrenci gerçek müşteriyle ne zaman karşılaşıyor?

● İlk reddedilme anını ne kadar erken yaşıyor?

● Başarısızlık gerçekten öğren­meye dönüşüyor mu?

Yapılar var ama bu yapıların ne ürettiğini ölçen ve öğrenciyi pi­yasayla derin temas ettiren bir sistem henüz kurulmamış du­rumda. Burada küresel, başarılı benchmark’ları da incelemekte yarar var:

● Stanford d.school: Design thinking metodolojisini geliştiren Stanford bile asıl farkın başarısız­lığı sürecin merkezine koyma ol­duğunu belirtiyor. Öğrenciler not­larını doğru cevaplardan değil, defalarca reddedilen prototiple­rinden alıyor. Geri bildirimi de ho­caların dışında, gerçek kullanıcı­lardan alıyorlar.

● MIT – The Engine: Zor, uzun vadeli ve yüksek riskli girişimleri (tough tech) doğrudan inşa etmeyi amaçlıyor. Sermaye, laboratuvar, mezun ağı ve endüstri bağlantıları tek yapıda birleşiyor. Girişim oku­lun köşesinde değil, doğrudan için­den çıkıyor.

Asıl eksik: Gerçek temas tasarımı

Asıl eksik olanı “gerçek temas tasarımı” olarak adlandırıyorum. Girişimcinin öğrendiklerinin ya­nında; deneyim yoğunluğu, temas derinliği, gerçek sürtünme anları ile şekillenmesi… Bu tasarım şu so­ruların yanıtına odaklanır:

● Öğrenci lisans hayatı boyun­ca kaç kez gerçek müşteriden “ha­yır” duydu?

● Kaç kez yaptığı ürünün işe ya­ramadığını gördü?

● Kaç kez fikrini tamamen terk edip baştan başladı?

Bu doğrultuda ideale yakın bir üniversite akışı şu şekilde olabilir:

● 1. yıl→ gerçek müşteriyle te­mas ve acı noktaların belirlenmesi

● 2. yıl →prototipin reddedil­mesi, pivot etme

● 3.yıl → gelir odaklı pilotlar

● 4.yıl→yatırımcılar ve gerçek kurucularla doğrudan temas

Yani her yıl, bir öncekinden da­ha “gerçek” ve bir sonraki sürece hazırlayan; gerçeklik dozu giderek artan bir süreç. Ve sonunda öğren­ci mezun olduğunda elinde sadece iyi hazırlanmış bir pitch deck ol­muyor; gerçekten denenmiş, red­dedilmiş ve ayakları yere sağlam basacak şekilde yeniden kurulmuş bir iş fırsatı oluyor.

AI çağı: Kurmak kolaylaştı, ayrışmak zorlaştı

AI girişimciliği demokratikleş­tirdi ama aynı zamanda yeni bir eleme mekanizması getirdi. Her­kesin aynı araçlara sahip oldu­ğu bir dünyada fark kimin doğru problemi seçtiğinde, daha hızlı öğ­rendiğinde ve daha iyi karar verdi­ğinde ortaya çıkıyor.

AI’ın zorlaştırdığı şey ayırt edi­ci olmak. Öğrenci bugün bir AI aracıyla üniversite dersinden çok daha hızlı öğrenebiliyor. Gerçek­ten zor olan, güçlü sezgiler geliş­tirmek, sonuçları muhakeme ede­bilmek, anlamlı ilişkiler kurmak. Üniversite artık bilginin kapısı ka­dar; gerçek temasın, güvenilir ağın ve disiplinlerarası çarpışmanın platformu olmak zorunda.

Artık “daha fazla girişimcilik dersi açalım” ya da “daha görünür bir merkez kuralım” yaklaşımın­dan lütfen uzaklaşalım. Bu bakış kırmızı okyanus. Türkiye’de giri­şimcilik eğitiminin bir üst fazını tasarlamak gerekiyor. Bunun için önce üç yaygın tuzaktan kaçın­makta yarar var:

1. Yapısal dönüşümü kurgula­madan etkinlik takvimine odak­lanmak: Hackathon, yarışma, De­mo Day… Hepsi faydalı olabilir ama tek başına sistem kurmaz. Ka­lıcı etki, birbirine bağlı ve sürek­li çalışan mekanizmalardan çıkar.

2. Küresel örnekleri yüzeysel kopyalamak: Format olarak taklit etmek fark yaratmaz. Önemli olan ne yaptıklarından çok, nasıl dü­şündükleri.

3. Girişimciliği akademik bir yan konu gibi görmek: Girişimcilik sa­dece işletme fakültesinin konusu değil. İyi girişimler; mühendislik, tasarım, davranış bilimleri, hukuk ve veri biliminin kesişiminde do­ğuyor. Bu da bölüm sınırlarını aşan bir yapı gerektiriyor.

Girişimcilik eğitimi için yeni bir manifesto

Girişimcilik artık bir ders ko­nusu değil, yeni bir sistem inşa­sı meselesi. AI çağında öne çıkan üniversiteler, girişimciliği sa­dece anlatanlar olmayacak; onu mümkün, görünür ve kaçınılmaz hale getirenler olacak.

Öğrenciler zaten öğreniyor, ço­ğu zaman üniversiteye rağmen. Artık konu, onları kimin doğru yönlendireceği, hızlandıracak mekanizmaları geliştireceği.

Girişimciliği bir ders olmak­tan çıkarıp, kampüsün çalışan bir sistemine dönüştürmek, ben­ce ülkemizdeki üniversiteler açı­sından önemli bir fırsat. Bu sade­ce eğitimde bir değişim değil, ku­rumun ne işe yaradığını yeniden tanımlamak ile de ilgili.

Son soru: Üniversiteler giri­şimciliği öğretmeye çalışamaya devamı mı edecek yoksa öğrenci­lerin gerçekten girişimci olması­nı mümkün kılacak sistemler mi geliştirecek? Ve cevap sınıfın dı­şında başlıyor.

Yeni bir bakış açısı için kritik adımlar

1- Venture pathway tasarımı: Tek bir dersten öte; birbirine bağlı, giderek daha gerçek hale gelen bir sistem tasarımı.

2-AI-native kurucu kültürü: AI’ı ders olmaktan çıkarıp sürecin parçası olarak konumlandırmak. Amaç sadece AI kullanan öğrenci değil, AI ile düşünebilen, hatta AI’sız düşünülebilen kurucu yetiştirmek.

3-Venture studio yaklaşımı: Üniversite girişim üreten bir yapı olmalı. Problem alanlarını tanımlayan, ekipleri kuran, bazı girişimleri bizzat inşa eden bir rol üstlenmeli.

4-Mezun ağını kurucu ağına çevirmek: Mezunlar sadece konuşmacı ya da bağışçı değil; mentor, yatırımcı, tasarım ortağı ve kurucu olmalı.

5-Başarısızlığı normalleştirmek değil, tasarlamak: Başarısızlık sürecin parçası, ama önemli olan başarısızlıktan öğrenme çıkıyor mu? Çıkmıyorsa, sorun başarısızlık değil, sistem.

6-Başarıyı yeniden tanımlamak: Şu ölçümler kritik; kaç öğrenci gerçek müşteriyle çalıştı, kaç ekip ilk gelirini elde etti, kaç ekip başarısızlıktan öğrenme çıkardı? Ölçmediğin şeyi değiştiremezsin.

7-Bölüm-üstü kurucu alanları kurmak: En güçlü girişimler farklı disiplinlerin kesişiminden çıkıyor. Farklı yetkinlikler ve karakterler aynı problem üzerinde çalıştığında gerçek değer ortaya çıkıyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
