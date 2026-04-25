Yapay zekâ çağında girişimcilik eğitimi artık işe yaramıyor
Tarihte girişimci olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yapay zekâ araçlarıyla birkaç saat içinde yatırımcı sunumu hazırlanıyor, birkaç gün içinde prototip çıkarılıyor, haftalar içinde ürün global pazarda test ediliyor. Tam da burada ilginç bir çelişki ortaya çıkıyor: Girişimcilik bu kadar erişilebilir hale gelmişken, girişimcilik eğitimi neden hâlâ aynı yerde duruyor?
YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO ERGİ ŞENER
Birçok üniversite girişimciliği hâlâ ders gibi anlatılabilecek, paketlenebilecek bir konu olarak görüyor. Oysa bugün girişimcilikte bambaşka şeyler öne çıkıyor. Öğrenilen bilgi reflekslerle anlam kazanıyor; gerçek deneyim fark yaratıyor; teoriyle birlikte deneme-yanılma; uzun planlar yerine hızlı uyum önem kazanıyor.
Girişimcilik eğitimi uzun süre iş planı, iş modeli tasarımı, vaka çalışmaları, pitch deck gibi araçların etrafında şekillendi. Bunlar işe yarayan araçlardı; ortak bir dil ve başlangıç noktası sağladı. Ama oyun değişti. Yapay zekâ (AI) üç alanda oldukça kritik kırılma yarattı: Giriş engelleri düştü, deneme hızı arttı ve artık öğrenme sınıfa bağlı değil, öğrenme süreçleri çeşitlendi.
Bu yüzden girişimcilik artık ne bildiğinden çok; ne seçeceğin, ne kadar hızlı hareket ettiğin, hangi araçları nasıl kullandığın ve bağlamı ne kadar iyi okuduğun ile ilgili.
Asil kırılma: Bilmekten çok hareket etmek
Bugün birçok girişimcilik programı hâlâ önce öğren, sonra uygula mantığıyla çalışıyor. Oysa gerçek dünyadaki akış: Dene → hata yap→ geri bildirim al →yeniden kur→ tekrar dene şeklinde.
Üniversitelerin derinleşmesi gereken asıl konu bilginin tek başına yeterli olmaması. Girişimcilik ne zaman yön değiştireceğini hissedebilmek, hangi problemi seçmenin gerçekten değer yaratacağını anlayabilmek, belirsizlik içinde doğru karar verebilme ile ilgili. Bu noktada sık gelen bir itiraz var: Bunun için “design thinking öğretiyoruz.” Evet, birçok “business schoo”l bu konuyu müfredata aldı, atölyeler yaptı, konferanslar düzenledi. Önemli bir adım ama yeterli değil. “Design thinking” teoride güçlü bir araç, ama pratikte çoğu zaman gerçek müşteriyle temas kurulmadan, piyasanın direnciyle karşılaşmadan, steril bir ortamda ilerliyor. Bu çalışmalar çoğu zaman kontrollü ve risksiz bir simülasyon içinde kalıyor. Gerçek piyasa teması olmadan öğrenci iyi bir model öğrenir fakat kurucu refleksi geliştiremez.
Dört perspektiften problemler
Girişimcilik eğitiminin değişmesi gerektiğini, dört farklı rolde gözlemlediğimde pek çok kırılma noktası görüyorum:
● Girişimci olarak: En iyi hazırlanmış sunum bile, ilk müşteri görüşmesindeki o kısa sessizlik kadar öğretici olmuyor. Üniversitelerde ise bu temas yeterince sert yaşanmıyor. Öğrenci fikir buluyor, sunum yapıyor, bazen ödül alıyor. Ancak gerçek müşteri derdini, satışın zorluğunu, ürün–pazar uyumunun sancısını çoğu zaman deneyimlemiyor.
● Yatırımcı perspektifinden: Yatırımcılar iyi fikirden çok kurucunun yetkinliğine, ne kadar dayanıklı olduğuna ve belirsizlikte nasıl karar verdiğine bakıyor. Üniversite ortamı ise daha çok fikri anlatmayı ödüllendiriyor; davranış biçimi kazandırmıyor.
● Venture builder olarak: Bir girişimi sıfırdan kurma süreci hiçbir zaman lineer değildir. Sürekli dene, boz, yeniden kur döngüsü olmalı ama üniversite dersleri ya da programlar hâlâ bunu adım adım ilerleyen, düzenli bir süreç gibi anlatıyor.
● Öğretim görevlisi olarak: İyi dersler analitik düşünce kazandırır. Ancak iyi tasarlanmış dersler, her zaman iyi kurucuları desteklemiyor. Gerçek fark, sadece ders içeriğini iyileştirmekle değil, öğrenme ortamını baştan tasarlamakla ortaya çıkıyor.
Var olan yapılar neden yeterli değil?
Kuluçka merkezleri, TTO’lar, Demo Day’ler… Bunlar değerli ama yeterli değil. Çünkü temel sorular hâlâ yanıtsız:
● Öğrenci gerçek müşteriyle ne zaman karşılaşıyor?
● İlk reddedilme anını ne kadar erken yaşıyor?
● Başarısızlık gerçekten öğrenmeye dönüşüyor mu?
Yapılar var ama bu yapıların ne ürettiğini ölçen ve öğrenciyi piyasayla derin temas ettiren bir sistem henüz kurulmamış durumda. Burada küresel, başarılı benchmark’ları da incelemekte yarar var:
● Stanford d.school: Design thinking metodolojisini geliştiren Stanford bile asıl farkın başarısızlığı sürecin merkezine koyma olduğunu belirtiyor. Öğrenciler notlarını doğru cevaplardan değil, defalarca reddedilen prototiplerinden alıyor. Geri bildirimi de hocaların dışında, gerçek kullanıcılardan alıyorlar.
● MIT – The Engine: Zor, uzun vadeli ve yüksek riskli girişimleri (tough tech) doğrudan inşa etmeyi amaçlıyor. Sermaye, laboratuvar, mezun ağı ve endüstri bağlantıları tek yapıda birleşiyor. Girişim okulun köşesinde değil, doğrudan içinden çıkıyor.
Asıl eksik: Gerçek temas tasarımı
Asıl eksik olanı “gerçek temas tasarımı” olarak adlandırıyorum. Girişimcinin öğrendiklerinin yanında; deneyim yoğunluğu, temas derinliği, gerçek sürtünme anları ile şekillenmesi… Bu tasarım şu soruların yanıtına odaklanır:
● Öğrenci lisans hayatı boyunca kaç kez gerçek müşteriden “hayır” duydu?
● Kaç kez yaptığı ürünün işe yaramadığını gördü?
● Kaç kez fikrini tamamen terk edip baştan başladı?
Bu doğrultuda ideale yakın bir üniversite akışı şu şekilde olabilir:
● 1. yıl→ gerçek müşteriyle temas ve acı noktaların belirlenmesi
● 2. yıl →prototipin reddedilmesi, pivot etme
● 3.yıl → gelir odaklı pilotlar
● 4.yıl→yatırımcılar ve gerçek kurucularla doğrudan temas
Yani her yıl, bir öncekinden daha “gerçek” ve bir sonraki sürece hazırlayan; gerçeklik dozu giderek artan bir süreç. Ve sonunda öğrenci mezun olduğunda elinde sadece iyi hazırlanmış bir pitch deck olmuyor; gerçekten denenmiş, reddedilmiş ve ayakları yere sağlam basacak şekilde yeniden kurulmuş bir iş fırsatı oluyor.
AI çağı: Kurmak kolaylaştı, ayrışmak zorlaştı
AI girişimciliği demokratikleştirdi ama aynı zamanda yeni bir eleme mekanizması getirdi. Herkesin aynı araçlara sahip olduğu bir dünyada fark kimin doğru problemi seçtiğinde, daha hızlı öğrendiğinde ve daha iyi karar verdiğinde ortaya çıkıyor.
AI’ın zorlaştırdığı şey ayırt edici olmak. Öğrenci bugün bir AI aracıyla üniversite dersinden çok daha hızlı öğrenebiliyor. Gerçekten zor olan, güçlü sezgiler geliştirmek, sonuçları muhakeme edebilmek, anlamlı ilişkiler kurmak. Üniversite artık bilginin kapısı kadar; gerçek temasın, güvenilir ağın ve disiplinlerarası çarpışmanın platformu olmak zorunda.
Artık “daha fazla girişimcilik dersi açalım” ya da “daha görünür bir merkez kuralım” yaklaşımından lütfen uzaklaşalım. Bu bakış kırmızı okyanus. Türkiye’de girişimcilik eğitiminin bir üst fazını tasarlamak gerekiyor. Bunun için önce üç yaygın tuzaktan kaçınmakta yarar var:
1. Yapısal dönüşümü kurgulamadan etkinlik takvimine odaklanmak: Hackathon, yarışma, Demo Day… Hepsi faydalı olabilir ama tek başına sistem kurmaz. Kalıcı etki, birbirine bağlı ve sürekli çalışan mekanizmalardan çıkar.
2. Küresel örnekleri yüzeysel kopyalamak: Format olarak taklit etmek fark yaratmaz. Önemli olan ne yaptıklarından çok, nasıl düşündükleri.
3. Girişimciliği akademik bir yan konu gibi görmek: Girişimcilik sadece işletme fakültesinin konusu değil. İyi girişimler; mühendislik, tasarım, davranış bilimleri, hukuk ve veri biliminin kesişiminde doğuyor. Bu da bölüm sınırlarını aşan bir yapı gerektiriyor.
Girişimcilik eğitimi için yeni bir manifesto
Girişimcilik artık bir ders konusu değil, yeni bir sistem inşası meselesi. AI çağında öne çıkan üniversiteler, girişimciliği sadece anlatanlar olmayacak; onu mümkün, görünür ve kaçınılmaz hale getirenler olacak.
Öğrenciler zaten öğreniyor, çoğu zaman üniversiteye rağmen. Artık konu, onları kimin doğru yönlendireceği, hızlandıracak mekanizmaları geliştireceği.
Girişimciliği bir ders olmaktan çıkarıp, kampüsün çalışan bir sistemine dönüştürmek, bence ülkemizdeki üniversiteler açısından önemli bir fırsat. Bu sadece eğitimde bir değişim değil, kurumun ne işe yaradığını yeniden tanımlamak ile de ilgili.
Son soru: Üniversiteler girişimciliği öğretmeye çalışamaya devamı mı edecek yoksa öğrencilerin gerçekten girişimci olmasını mümkün kılacak sistemler mi geliştirecek? Ve cevap sınıfın dışında başlıyor.
Yeni bir bakış açısı için kritik adımlar
1- Venture pathway tasarımı: Tek bir dersten öte; birbirine bağlı, giderek daha gerçek hale gelen bir sistem tasarımı.
2-AI-native kurucu kültürü: AI’ı ders olmaktan çıkarıp sürecin parçası olarak konumlandırmak. Amaç sadece AI kullanan öğrenci değil, AI ile düşünebilen, hatta AI’sız düşünülebilen kurucu yetiştirmek.
3-Venture studio yaklaşımı: Üniversite girişim üreten bir yapı olmalı. Problem alanlarını tanımlayan, ekipleri kuran, bazı girişimleri bizzat inşa eden bir rol üstlenmeli.
4-Mezun ağını kurucu ağına çevirmek: Mezunlar sadece konuşmacı ya da bağışçı değil; mentor, yatırımcı, tasarım ortağı ve kurucu olmalı.
5-Başarısızlığı normalleştirmek değil, tasarlamak: Başarısızlık sürecin parçası, ama önemli olan başarısızlıktan öğrenme çıkıyor mu? Çıkmıyorsa, sorun başarısızlık değil, sistem.
6-Başarıyı yeniden tanımlamak: Şu ölçümler kritik; kaç öğrenci gerçek müşteriyle çalıştı, kaç ekip ilk gelirini elde etti, kaç ekip başarısızlıktan öğrenme çıkardı? Ölçmediğin şeyi değiştiremezsin.
7-Bölüm-üstü kurucu alanları kurmak: En güçlü girişimler farklı disiplinlerin kesişiminden çıkıyor. Farklı yetkinlikler ve karakterler aynı problem üzerinde çalıştığında gerçek değer ortaya çıkıyor.