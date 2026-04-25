Yapay zekâ çağında girişimcilik eğitimi artık işe yaramıyor

YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO ERGİ ŞENER

Birçok üniversite girişimci­liği hâlâ ders gibi anlatıla­bilecek, paketlenebilecek bir konu olarak görüyor. Oysa bu­gün girişimcilikte bambaşka şey­ler öne çıkıyor. Öğrenilen bilgi ref­lekslerle anlam kazanıyor; gerçek deneyim fark yaratıyor; teoriy­le birlikte deneme-yanılma; uzun planlar yerine hızlı uyum önem ka­zanıyor.

Girişimcilik eğitimi uzun süre iş planı, iş modeli tasarımı, vaka çalışmaları, pitch deck gibi araç­ların etrafında şekillendi. Bunlar işe yarayan araçlardı; ortak bir dil ve başlangıç noktası sağladı. Ama oyun değişti. Yapay zekâ (AI) üç alanda oldukça kritik kırılma ya­rattı: Giriş engelleri düştü, dene­me hızı arttı ve artık öğrenme sı­nıfa bağlı değil, öğrenme süreçleri çeşitlendi.

Bu yüzden girişimcilik artık ne bildiğinden çok; ne seçeceğin, ne kadar hızlı hareket ettiğin, hangi araçları nasıl kullandığın ve bağla­mı ne kadar iyi okuduğun ile ilgili.

Asil kırılma: Bilmekten çok hareket etmek

Bugün birçok girişimcilik prog­ramı hâlâ önce öğren, sonra uygula mantığıyla çalışıyor. Oysa gerçek dünyadaki akış: Dene → hata yap→ geri bildirim al →yeniden kur→ tekrar dene şeklinde.

Üniversitelerin derinleşmesi gereken asıl konu bilginin tek başı­na yeterli olmaması. Girişimcilik ne zaman yön değiştireceğini his­sedebilmek, hangi problemi seç­menin gerçekten değer yarataca­ğını anlayabilmek, belirsizlik için­de doğru karar verebilme ile ilgili. Bu noktada sık gelen bir itiraz var: Bunun için “design thinking öğ­retiyoruz.” Evet, birçok “business schoo”l bu konuyu müfredata aldı, atölyeler yaptı, konferanslar dü­zenledi. Önemli bir adım ama ye­terli değil. “Design thinking” te­oride güçlü bir araç, ama pratikte çoğu zaman gerçek müşteriyle te­mas kurulmadan, piyasanın diren­ciyle karşılaşmadan, steril bir or­tamda ilerliyor. Bu çalışmalar ço­ğu zaman kontrollü ve risksiz bir simülasyon içinde kalıyor. Gerçek piyasa teması olmadan öğrenci iyi bir model öğrenir fakat kurucu ref­leksi geliştiremez.

Dört perspektiften problemler

Girişimcilik eğitiminin değiş­mesi gerektiğini, dört farklı rolde gözlemlediğimde pek çok kırılma noktası görüyorum:

● Girişimci olarak: En iyi ha­zırlanmış sunum bile, ilk müşte­ri görüşmesindeki o kısa sessizlik kadar öğretici olmuyor. Üniversi­telerde ise bu temas yeterince sert yaşanmıyor. Öğrenci fikir buluyor, sunum yapıyor, bazen ödül alıyor. Ancak gerçek müşteri derdini, sa­tışın zorluğunu, ürün–pazar uyu­munun sancısını çoğu zaman de­neyimlemiyor.

● Yatırımcı perspektifinden: Yatırımcılar iyi fikirden çok kuru­cunun yetkinliğine, ne kadar da­yanıklı olduğuna ve belirsizlikte nasıl karar verdiğine bakıyor. Üni­versite ortamı ise daha çok fikri anlatmayı ödüllendiriyor; davra­nış biçimi kazandırmıyor.

● Venture builder olarak: Bir girişimi sıfırdan kurma süreci hiç­bir zaman lineer değildir. Sürekli dene, boz, yeniden kur döngüsü ol­malı ama üniversite dersleri ya da programlar hâlâ bunu adım adım ilerleyen, düzenli bir süreç gibi an­latıyor.

● Öğretim görevlisi olarak: İyi dersler analitik düşünce kazan­dırır. Ancak iyi tasarlanmış ders­ler, her zaman iyi kurucuları des­teklemiyor. Gerçek fark, sadece ders içeriğini iyileştirmekle değil, öğrenme ortamını baştan tasarla­makla ortaya çıkıyor.

Var olan yapılar neden yeterli değil?

Kuluçka merkezleri, TTO’lar, Demo Day’ler… Bunlar değerli ama yeterli değil. Çünkü temel sorular hâlâ yanıtsız:

● Öğrenci gerçek müşteriyle ne zaman karşılaşıyor?

● İlk reddedilme anını ne kadar erken yaşıyor?

● Başarısızlık gerçekten öğren­meye dönüşüyor mu?

Yapılar var ama bu yapıların ne ürettiğini ölçen ve öğrenciyi pi­yasayla derin temas ettiren bir sistem henüz kurulmamış du­rumda. Burada küresel, başarılı benchmark’ları da incelemekte yarar var:

● Stanford d.school: Design thinking metodolojisini geliştiren Stanford bile asıl farkın başarısız­lığı sürecin merkezine koyma ol­duğunu belirtiyor. Öğrenciler not­larını doğru cevaplardan değil, defalarca reddedilen prototiple­rinden alıyor. Geri bildirimi de ho­caların dışında, gerçek kullanıcı­lardan alıyorlar.

● MIT – The Engine: Zor, uzun vadeli ve yüksek riskli girişimleri (tough tech) doğrudan inşa etmeyi amaçlıyor. Sermaye, laboratuvar, mezun ağı ve endüstri bağlantıları tek yapıda birleşiyor. Girişim oku­lun köşesinde değil, doğrudan için­den çıkıyor.

Asıl eksik: Gerçek temas tasarımı

Asıl eksik olanı “gerçek temas tasarımı” olarak adlandırıyorum. Girişimcinin öğrendiklerinin ya­nında; deneyim yoğunluğu, temas derinliği, gerçek sürtünme anları ile şekillenmesi… Bu tasarım şu so­ruların yanıtına odaklanır:

● Öğrenci lisans hayatı boyun­ca kaç kez gerçek müşteriden “ha­yır” duydu?

● Kaç kez yaptığı ürünün işe ya­ramadığını gördü?

● Kaç kez fikrini tamamen terk edip baştan başladı?

Bu doğrultuda ideale yakın bir üniversite akışı şu şekilde olabilir:

● 1. yıl→ gerçek müşteriyle te­mas ve acı noktaların belirlenmesi

● 2. yıl →prototipin reddedil­mesi, pivot etme

● 3.yıl → gelir odaklı pilotlar

● 4.yıl→yatırımcılar ve gerçek kurucularla doğrudan temas

Yani her yıl, bir öncekinden da­ha “gerçek” ve bir sonraki sürece hazırlayan; gerçeklik dozu giderek artan bir süreç. Ve sonunda öğren­ci mezun olduğunda elinde sadece iyi hazırlanmış bir pitch deck ol­muyor; gerçekten denenmiş, red­dedilmiş ve ayakları yere sağlam basacak şekilde yeniden kurulmuş bir iş fırsatı oluyor.

AI çağı: Kurmak kolaylaştı, ayrışmak zorlaştı

AI girişimciliği demokratikleş­tirdi ama aynı zamanda yeni bir eleme mekanizması getirdi. Her­kesin aynı araçlara sahip oldu­ğu bir dünyada fark kimin doğru problemi seçtiğinde, daha hızlı öğ­rendiğinde ve daha iyi karar verdi­ğinde ortaya çıkıyor.

AI’ın zorlaştırdığı şey ayırt edi­ci olmak. Öğrenci bugün bir AI aracıyla üniversite dersinden çok daha hızlı öğrenebiliyor. Gerçek­ten zor olan, güçlü sezgiler geliş­tirmek, sonuçları muhakeme ede­bilmek, anlamlı ilişkiler kurmak. Üniversite artık bilginin kapısı ka­dar; gerçek temasın, güvenilir ağın ve disiplinlerarası çarpışmanın platformu olmak zorunda.

Artık “daha fazla girişimcilik dersi açalım” ya da “daha görünür bir merkez kuralım” yaklaşımın­dan lütfen uzaklaşalım. Bu bakış kırmızı okyanus. Türkiye’de giri­şimcilik eğitiminin bir üst fazını tasarlamak gerekiyor. Bunun için önce üç yaygın tuzaktan kaçın­makta yarar var:

1. Yapısal dönüşümü kurgula­madan etkinlik takvimine odak­lanmak: Hackathon, yarışma, De­mo Day… Hepsi faydalı olabilir ama tek başına sistem kurmaz. Ka­lıcı etki, birbirine bağlı ve sürek­li çalışan mekanizmalardan çıkar.

2. Küresel örnekleri yüzeysel kopyalamak: Format olarak taklit etmek fark yaratmaz. Önemli olan ne yaptıklarından çok, nasıl dü­şündükleri.

3. Girişimciliği akademik bir yan konu gibi görmek: Girişimcilik sa­dece işletme fakültesinin konusu değil. İyi girişimler; mühendislik, tasarım, davranış bilimleri, hukuk ve veri biliminin kesişiminde do­ğuyor. Bu da bölüm sınırlarını aşan bir yapı gerektiriyor.

Girişimcilik eğitimi için yeni bir manifesto

Girişimcilik artık bir ders ko­nusu değil, yeni bir sistem inşa­sı meselesi. AI çağında öne çıkan üniversiteler, girişimciliği sa­dece anlatanlar olmayacak; onu mümkün, görünür ve kaçınılmaz hale getirenler olacak.

Öğrenciler zaten öğreniyor, ço­ğu zaman üniversiteye rağmen. Artık konu, onları kimin doğru yönlendireceği, hızlandıracak mekanizmaları geliştireceği.

Girişimciliği bir ders olmak­tan çıkarıp, kampüsün çalışan bir sistemine dönüştürmek, ben­ce ülkemizdeki üniversiteler açı­sından önemli bir fırsat. Bu sade­ce eğitimde bir değişim değil, ku­rumun ne işe yaradığını yeniden tanımlamak ile de ilgili.

Son soru: Üniversiteler giri­şimciliği öğretmeye çalışamaya devamı mı edecek yoksa öğrenci­lerin gerçekten girişimci olması­nı mümkün kılacak sistemler mi geliştirecek? Ve cevap sınıfın dı­şında başlıyor.

Yeni bir bakış açısı için kritik adımlar

1- Venture pathway tasarımı: Tek bir dersten öte; birbirine bağlı, giderek daha gerçek hale gelen bir sistem tasarımı.

2-AI-native kurucu kültürü: AI’ı ders olmaktan çıkarıp sürecin parçası olarak konumlandırmak. Amaç sadece AI kullanan öğrenci değil, AI ile düşünebilen, hatta AI’sız düşünülebilen kurucu yetiştirmek.

3-Venture studio yaklaşımı: Üniversite girişim üreten bir yapı olmalı. Problem alanlarını tanımlayan, ekipleri kuran, bazı girişimleri bizzat inşa eden bir rol üstlenmeli.

4-Mezun ağını kurucu ağına çevirmek: Mezunlar sadece konuşmacı ya da bağışçı değil; mentor, yatırımcı, tasarım ortağı ve kurucu olmalı.

5-Başarısızlığı normalleştirmek değil, tasarlamak: Başarısızlık sürecin parçası, ama önemli olan başarısızlıktan öğrenme çıkıyor mu? Çıkmıyorsa, sorun başarısızlık değil, sistem.

6-Başarıyı yeniden tanımlamak: Şu ölçümler kritik; kaç öğrenci gerçek müşteriyle çalıştı, kaç ekip ilk gelirini elde etti, kaç ekip başarısızlıktan öğrenme çıkardı? Ölçmediğin şeyi değiştiremezsin.

7-Bölüm-üstü kurucu alanları kurmak: En güçlü girişimler farklı disiplinlerin kesişiminden çıkıyor. Farklı yetkinlikler ve karakterler aynı problem üzerinde çalıştığında gerçek değer ortaya çıkıyor.