Yapay zekâ ile dönüşen denetim! Ekonomik gerçeği: Bugün verimlilik, yarın dönüşüm

Deloitte Türkiye Denetim Hizmetleri Ortağı ALİ ÇİÇEKLİ- Deloitte Türkiye Denetim Hizmetleri Direktörü YASEMİN YALÇIN

Mevcut küresel veriler ve akademik bulgular, net ama sabırlı olunması gereken bir tablo ortaya koyuyor: Yapay zekâ bu aşamada ağırlıklı olarak verimlilik ve kalite artışı sağlıyor. Ekonomik getiriler ise henüz tam anlamıyla gerçekleşmiş değil.

Deloitte’un Ocak 2026’da yayımladığı “State of AI in the Enterprise” raporu, 3 bin 200’den fazla iş ve teknoloji liderinin görüşlerine dayanıyor ve kurumsal yapay zekâ dönüşümünün hızlandığını gösteriyor.

Rapora göre “dönüştürücü etki görüyoruz” diyen liderlerin oranı bir yıl içinde yüzde 12’den yüzde 25’e yükseldi. Yatırımlarını artırdığını belirten firmaların oranı yüzde 84 olarak öne çıktı. Yapay zekâya duyulan güven düzeyi ise yüzde 78 olarak ölçüldü. Bu bulgular, kurumsal ölçekte yatırım eğiliminin güçlendiğini gösteriyor.

Şirketlerin büyük bölümü yapay zekâdan verimlilik ve etkinlik artışı elde ettiğini ifade ediyor. Buna karşılık gelir artışı henüz yaygın değil. Her beş şirketten dördü “yapay zekâ gelir artıracak” diyor ancak bugün bunu başaranların oranı yalnızca beşte birde kalıyor.

Denetim sektörü açısından da tablo benzer görünüyor: Kalite artıyor, verimlilik yükseliyor ancak ekonomik sonuçlar henüz gelişim aşamasında ilerliyor.

Yapay zekânın denetim ücretlerine etkisine ilişkin literatürde iki farklı perspektif öne çıkıyor.

Perspektif 1: Denetim firmasında yapay zekâ

Management Science dergisinde yayımlanan Law ve Shen’in kapsamlı araştırması, 648 denetim ofisi ile 407 binden fazla özgeçmiş verisini inceliyor.

Araştırma bulguları, yapay zekâ kullanan ofislerde denetim ücretlerinde, denetim dışı hizmet gelirlerinde veya toplam ücretlerde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim tespit edilmediğini gösteriyor.

Bu sonucun ortaya çıkmasında birden fazla yapısal ve ekonomik faktör etkili olmaktadır. Bu yapısal ve ekonomik faktörler içerisinden öne çıkanlar yüksek başlangıç ve süreklilik maliyetleri, düzenleyici standartlara sürekli uyum ve nitelikli insan kaynağının maliyetidir.

1. Yüksek başlangıç ve süreklilik maliyetleri:

Yapay zekâ yatırımı yalnızca yazılım lisansı almak değildir.

● Teknoloji altyapısının kurulması

● Veri entegrasyonu

● Model geliştirme ve test süreçleri

● Sürekli güncelleme

● Kapsamlı personel eğitimi

Bir denetim ortağının şu ifadesi sürecin ölçeğini özetliyor:

“60 bin çalışanımızı dijital olarak yetkinleştirme kararı aldık.”

Bu büyüklükteki bir dönüşümün maliyeti kısa vadede geri dönmüyor.

2. Düzenleyici standartlara sürekli uyum:

Denetim standartlarına uygunluk tek seferlik bir kurulum süreci değildir. Yapay zekâ sistemlerinin doğrulanması, güncellenmesi ve düzenlemelere uygunluğunun sürdürülmesi sürekli yatırım gerektirir.

3. Nitelikli insan kaynağı primi:

Yapay zekâ ile çalışabilen denetçilerin ücret beklentileri artış gösteriyor. İnsan kaynağı azalmıyor, aksine niteliği dönüşüyor.

Perspektif 2: Müşterinin yapay zekâ kullanımı

International Review of Economics and Finance dergisinde yayımlanan ve Çin’de Şangay (SSE) ve Shenzhen (SZSE) borsalarında işlem gören A tipi hisse şirketlerini inceleyen araştırma konuya farklı bir açıdan yaklaşıyor.

Denetlenen firmanın yapay zekâ kullanması durumunda:

● Bilgi işleme verimliliği artıyor

● Finansal şeffaflık güçleniyor

● Süreçler daha standart hâle geliyor

Bu gelişmeler, denetçinin bilgiye erişim maliyetini ve belirsizlik düzeyini azaltabiliyor. Ancak etkinin büyüklüğü, şirketin yönetim karmaşıklığına ve varlık yapısına bağlı.

Bu bulgu, denetim firmasının değil, müşteri firmanın teknoloji kullanımının etkisini ortaya koyması bakımından önemli bir ayrımı ifade ediyor.

Maliyet yapısı neden değişmiyor?

İki temel açıklama öne çıkıyor:

1. Geri dönüş süresinin uzunluğu:

Kalite artışı kısa vadede gözlemlenebiliyor; maliyet avantajı ise zamana yayılıyor.

2. Sabit maliyet artışı ile değişken tasarrufun dengelenmesi:

Teknoloji altyapısı, sistem bakımı, uzman personel primleri ve eğitim programları gibi sabit maliyetler hızla artarken; insan günü gibi değişken maliyetlerde belirgin bir azalma gerçekleşmiyor.

Deloitte verileri önemli bir gösterge sunuyor: Bugün sağlanan verimlilik, gelecekte ekonomik dönüşümün temelini oluşturuyor.

Önümüzdeki dönemde dört gelişme bekleniyor:

1. Teknolojik olgunlaşma:

Araçlar daha erişilebilir ve maliyet açısından daha uygun hâle gelecek.

2. Ölçek ekonomisi:

Yaygınlaşma birim maliyetleri düşürecek.

3. Yeni hizmet modelleri:

Sürekli denetim, gerçek zamanlı güvence ve veri odaklı danışmanlık öne çıkacak.

4. Düzenleyici çerçevenin netleşmesi:

Standartların belirginleşmesi yatırım belirsizliğini azaltacak.

Araştırmalar, yapay zekâ yatırımı yapan firmaların kalite göstergelerini iyileştirdiğini, hata tespit oranlarını artırdığını, denetçi güvenini güçlendirdiğini ve stratejik konumlanma avantajı elde ettiğini gösteriyor.

Buna karşın kısa vadede maliyet avantajı belirgin değil.

Bu nedenle yapay zekâ, bir “tasarruf projesi” olarak değil; stratejik bir konumlanma hamlesi olarak değerlendirilmelidir.