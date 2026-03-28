Yaşlanma tedavi edilmeli mi?
Yaşlanma nedir ve ne zaman başlar? Bu sorununun tek bir doğru cevabı yok. Bunun nedeni, yaşlanmayı hâlâ anlamamış olmamız… Peki yaşlanma bir hastalık mıdır? Eğer öyleyse, tedavi edilebilir ve edilmelidir.
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ALEX LYAKHOVICH
"Yaşlanma Biyolojisi" dersindeki her giriş dersi bir anketle başlar ve öğrencilere sorduğum ilk soru şudur: Yaşlanma nedir ve ne zaman başlar? Yıllar içinde onlarca farklı cevap biriktirdim ve bunların hiçbirinin yanlış olmadığını fark ettim. Ancak tek bir doğru cevap bile yok. Bunun nedeni, yaşlanmayı hâlâ anlamamış olmamız ve bu süreci evrimsel bir bakış açısıyla kapsamlı bir şekilde açıklayacak evrensel bir teorinin geliştirilmemiş olmasıdır. Beşeri bilimlerde çalışanlar için, yaşlanmanın yaşın ilerlemesi süreci olduğunu sıklıkla söylerim.
Doğa bilimlerinde çalışanlar içinse, ölümle ilişkili karmaşık, dejeneratif biyolojik sistemlerde hata birikimi kavramını ele alırım. Ancak kafanız karışmasın; yaşlanma ve ölüm oranı iki farklı olgudur. Örneğin, Gompertz eğrisine (yaşa bağlı ölüm olasılığı) bakarsak, birkaç aylık bir çocukla 12-15 yaşındaki bir çocuğun ölme olasılığının aynı olduğunu görürüz. Sezgisel olarak, eşit şekilde yaşlanmadıklarını anlarız. Başka bir deyişle, farklı yaşlardaki ölüm oranları büyüklük olarak benzer olabilir, ancak niteliksel yapıları tamamen farklıdır. Bu, "yaşlanma ve hastalık kısır döngüsü" olarak görülebilir mi? Bir dereceye kadar evet.
İnsanlar çoğunlukla üç ana patolojiden ölür: kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar. Bu üçlü, tıpkı 30-40 yıl sonra ölüm olasılığımızın artması gibi, yaşla birlikte katlanarak artar.
Bazıları, bu patolojilerin kronik hastalıklara (iltihaplanma, sarkopeni, bilişsel gerileme) dönüşerek yaşlanmaya benzer bir durum yarattığına inanır. Diğerleri ise yaşlanmanın, hasarlı biyopolimerlerin birikimi, rejenerasyonun azalması ve bağışıklığın zayıflamasının birincil süreci olduğunu ve hastalıkların genel "aşınma ve yıpranmanın" bir sonucu olduğunu düşünür. Bu soru retorik gibi görünebilir ancak öyle değildir. Eğer yaşlanma yalnızca bu hastalıkların bir sonucuysa, daha uzun yaşamak için bu üçlüyü etkili bir şekilde tedavi etmek gerekir. Ancak bu muhtemelen ölüm nedenini bir sonraki hastalığa itecektir.
Eğer yaşlanma bu üçlünün ön saflarında yer alıyorsa, her bir hastalığı ayrı ayrı tedavi etmenin bir anlamı yoktur. Sadece yaşlanmayı tedavi edin, kanser, Alzheimer veya kalp yetmezliği otomatik olarak gerileyecektir. Ancak o zaman yaşlanmanın bir hastalık olduğunu kabul etmeliyiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün şu anda izlediği yol tam da budur ve ölüm nedeni kayıtlarındaki muğlak bunama/ yaşlılık (kod R54) terimini, yaşlanmayla ilişkili hastalıklar olan XT9T ile değiştirmektedir. Belki de sigorta şirketlerine yaşlanma tedavilerine yatırım yapmaları ve insanlara hastalık iznine benzer şekilde yaşlanmayla ilgili ücretli izin sağlamaları konusunda lobi yapmanın zamanı gelmiştir.
Bunun gerçekçi olduğundan hâlâ şüpheliyim ancak yaşlanmayı yalnızca hastalıkla eş tutmakla kalmayıp aynı zamanda onu tedavi etme konusunda ciddiysek, yaşlanmayı ölçmeyi ve kimliklerimizde kayıtlı kronolojik yaşımızın gerçek biyolojik yaşımızdan nasıl farklı olduğunu göstermeyi öğrenmeliyiz.
Son kullanma tarihimizi bilmek ister miyiz?
Günümüzde en popüler yaklaşım, değiştirilmiş DNA kalıntılarının örüntülerini bir organizmanın kronolojik yaşıyla ilişkilendiren epigenetik saattir. İyi haber şu ki bu saat işliyor. Üzücü haber ise nasıl çalıştığını anlamamamız. İnsan genomu destanı gibi, çok satan kitabımız DNA kitabının harf dizilerini okumayı öğrendik ancak anlamını hâlâ çok az anlıyoruz. İkinci sorun ise bu tür saatlerin oldukça pahalı ve kesinlikten son derece uzak olması. Peki neden kesinlik konusuyla ilgilenmeliyiz? Kesinliği günlere veya saatlere çıkarabilirsek, yaşlanmanın yavaşlayıp yavaşlamadığını görmek için yıllarca beklemek zorunda kalmayacağımız için insanlarda yaşlanma karşıtı ilaçların klinik deneylerini yürütebileceğiz.
Bu arada, laboratuvarımızdaki diğer projelerin yanı sıra, yaşlanmanın daha ucuz ve daha basit biyobelirteçlerini bulmaya çalışıyoruz; örneğin, enerji üretimi ve hücresel solunumdan sorumlu organeller olan ve aktivitelerinin azalması belirli organların biyolojik yaşını yansıtabilen mitokondriler aracılığıyla. İdeal olarak, değiştirilecek organların son kullanma tarihlerini tahmin edecek evrensel belirteçler oluşturmak mümkün olurdu. Ancak bir kişinin kendi son kullanma tarihini tahmin eden büyük biyolojik saat söz konusu olduğunda, etik açıdan kaygan bir zemine giriyoruz: Son kullanma tarihimizi bilmek ister miyiz?
Yaşlanma biyolojisi, içinde bulunduğumuz on yılda rönesans geçiren sıra dışı disiplinlerden biri. Yakın gelecekte ele almak istediğimiz sorular arasında hem temel hem de pratik sorular yer alıyor. Temel sorular için kendimize şu soruyu sormalıyız: Yaşlanma neden ortaya çıktı? Tek hücreli organizmalar neredeyse hiç yaşlanmaz.
Ancak çok hücreli organizmalarda bile, artık yaşlanmayan (ölümsüzlerle karıştırmayın!) birçok hayvan ve bitki örneği biliyoruz - Hydra vulgaris ve Turritopsis dohrnii denizanasından Grönland köpekbalığına, çıplak kör fareye ve hatta Bristlecone çamlarına kadar. İnsanlar neden bu yolda evrimleşemedi? Türümüzün maksimum yaşam süresi neden 122 yılda durdu ve bunu genetik olarak aşabilir miyiz? Ele alınması gereken pratik sorulardan biri de insanlarda yaşlanma ve uzun ömür genlerinin araştırılması.
Bunlara sahip miyiz ve kaç tane var? Hayvan modellerinde yapılan genetik manipülasyonlar, yaşam süresini yüzde 30- 70 oranında artıran genleri ortaya çıkardı. Ancak görünen o ki insanlar farklı şekilde tasarlanmış ve kişiselleştirilmiş yaşam uzatmayı düşünmeli, vurguyu maksimum yaşam süresinden, yaşa bağlı hastalıklardan kaçınmaya yardımcı olacak "sağlıklı bir yaşam süresine" kaydırmalıyız. Ve ardından kritik soru bizi başladığımız yere geri döndürüyor: Yaşlanma bir hastalık mıdır? Eğer öyleyse, tedavi edilebilir ve edilmelidir.