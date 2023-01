Okunması gerekenler

Takip Et

Derin Amaç: Yüksek Performanslı Şirketlerin Kalbi ve Ruhu

Deep Purpose: The Heart and Soul of HighPerformance Companies

YAZAR: RANJAY GULATI

Forbes’in “2022 yılının en iyi iş kitapları” listesinde yer alan kitapta Harvard Business School akademisyenlerinden Prof. Ranjay Gulati, bir yönetim ahlakı olarak amacın yeniden değerlendirmesini öneriyor ve şirketlerin amaçlarına ulaşmayı başardıklarında mümkün hale gelen performans kazanımlarını ve sosyal faydaları belgeliyor. Gulati, "Amacın hem stratejinizi hem de uygulamanızı şekillendirmeye gerçekten yardımcı olabilecek, hayal bile edilemeyecek şekillerde üretkenliğin kilidini açabilecek bir nokta olduğunu düşünmemiştim" diyor. Liderlik konusu üzerine çalışmalar yapan Gulati, bir süredir gerçekleştirdiği araştırmalarda amaç kavramı etrafında geziniyordu. Ancak Microsoft'un CEO'su ile amaç kavramını tartışmaya başladığında bakış açısı değişti. “Microsoft CEO’su Satya Nadella ile büyük şirketlerin performansı artırmak için amacı nasıl kaldıraç olarak kullanabileceklerini gördüğüm bir konuşma gerçekleştirdik" diyen Gulati, Nadella ile gerçekleştirdiği araştırmalar sonrasında kitaba “Derin Amaç” adını verdi. Kitaptan öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Çok fazla amaç karşılığı var

Liderler, amacı yalnızca CSR (kurumsal sosyal sorumluluk) ve ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) olarak düşünüyorlar. Kitabın amaçlarından bir tanesi, bu durumu açıklığa kavuşturmak. Kitapta 2x2 matris bulunuyor. Y ekseninde "ticari mantık" ve X ekseninde "sosyal mantık" yer alıyor. "Derin amaçlı" bir organizasyonun her iki mantık kategorisinde de derinlere indiği ifade ediliyor.

Gulati'nin en sevdiği amaç tanımı, Stanford psikoloğu William Damon'dan geliyor. “Amaç, benlik için anlamlı ve benliğin ötesindeki dünya için önemli olan bir şeyi başarmak için istikrarlı ve genelleştirilmiş bir niyettir.”

Gulati, “Şu anda tüm bireylerin kendileri için anlamlı ve aynı zamanda onların ötesindeki dünya için önemli olan bir şeyi düşünmeleri harika bir fikir" diyor.