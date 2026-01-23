Ali Karababa: İnsanlar artık mutfakta şeffaflık ve hikâye arıyor

Gastronomide son dönem­de dikkat çeken trendler­den biri ateşi merkezine alan mutfaklar. Bu trendin aslında bizim coğrafyamızda, çok bilindik bir karşılığı var. Yemek kültürünün önemli bir parçası olarak tarihi Os­manlı’ya kadar uzanan ocakba­şı ateşi merkezine alan mutfakla­rın yükselişiyle yeniden gündem­de. Onlardan biri de Mesai. 2021’de yeme-içme sektörü için zorlu bir dönem olan pandemi sürecinde Karaköy Bankalar Caddesi’nde yer alan bir otelin en üst katında açı­lan Mesai bu avantajını iyi kul­landı. Mekanın arkasındaki Gen Group’tan genç yatırımcılar Gürol Yığar ve Alper Karavar daha son­ra bu tecrübelerini Olden 1772’ye taşıdı ve mekanların devamı geldi.

Karaköy’deki hikayesini tamam­layan Mesai ise bu yılın ilk günle­rinde Gümüşsuyu’nda kapılrını ye­niden açtı. Mesai’de Ali Karaba’nın şefliğinde ocakbaşından çıkan lez­zetlere ve mezelere bir kez daha “İstanbul çok güzel şehir” dedirten manzara eşlik ediyor.

Ateşi merkezine alan mut­faklar bu aralar gastronomi dünyasında çok popüler. As­lında bu topraklarda ocakba­şı, Osmanlı dönemine kadar uzanan eski bir gelenek. Ocak­başı kültürünü anlatır mısınız biraz bize?

Ocakbaşı bu toprakların en saf mutfak hafızalarından biri. Ateşin etrafında toplanmak, yemeğin piş­me anına tanıklık etmek ve sabırla beklemek aslında çok eski bir ri­tüel. Osmanlı’dan bugüne gelen bu kültür, bugünün dünyasında yeni­den değer kazanıyor çünkü insan­lar artık mutfakta samimiyet, şef­faflık ve hikâye arıyor. Ateşin mer­kezde olduğu mutfaklar tam da bunu sunuyor: gösterişten uzak ama karakterli bir deneyim.

“Bağırmayan ama akılda kalan lezzetler”

Menünüzde klasik ocakba­şı lezzetlerini ve mezeleri na­sıl yorumluyorsunuz? Menüle­rin giderek birbirine benzediği, mezelerin fabrikasyon hisset­tirdiği bugünlerde sizde nasıl farklılıklar öne çıkıyor?

Mesai’nin mutfağı lezzetin ön planda olduğu sade ve ateş merkez­li bir mutfak… Tabaklarımız abartı­sız ve samimi… Paylaşım, mutfağın temel taşlarından biri… Misafirle­rimize geleneksel Türk mutfağını modern şehir hayatının ritmiyle buluşturan özel bir ocakbaşı dene­yimi yaşatıyoruz. Meze kültürün­den taş fırın lezzetlere, ara sıcak­lardan kebaplara kadar tüm menü mevsimsel ürünler ve rafine doku­nuşlarla hazırlanıyor. Atom, trüf­lü biber borani, mutabbel ve mü­dür damak çatlatan mezeler ara­sında. Yaprak ciğer, atom kokoreç, çıtır mantı ve pastırmalı humus gi­bi ara sıcaklar özel gastronomi do­kunuşlarıyla zenginleşiyor. Mesai Kebap, Ali Nazik ve Kuzu Şiş ana yemeğin favori lezzetlerinden. Bi­zim için klasiklere saygı esas… Bir Adana, bir şiş ya da bir haydari za­ten mükemmele çok yakındır. O yüzden fazla oynamak yerine mal­zemeye, pişirme tekniğine ve den­geye odaklanıyoruz. Mezelerde fabrikasyon hissi veren tatlardan özellikle kaçınıyoruz. Günlük üre­tim, doğru kesim, doğru ısı ve net tatlar… Farkımız, bağırmayan ama akılda kalan lezzetlerde ortaya çı­kıyor…

“Mevsimsellik: Hem lezzet hem vicdan”

Menü ne sıklıkla değişiyor? Mevsimsel ve sürdürülebilir bir menü oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz?

Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçe­vesinde yerli üretim ve yerinden tüketim yaklaşımıyla, mevsim­sel ürün kullanımı, minimum israf prensibi ve dengeli porsiyonlama mutfağımızın temel yaklaşımını oluşturuyor. Malzeme seçiminde de güvenilir üreticiler, yerel ve sür­dürülebilir üretimi destekleyen te­darikçiler tercih ediliyoruz. Menü­yü sık sık ama küçük dokunuşlarla yeniliyoruz. Mevsim ne veriyorsa onu kullanıyoruz. Hem lezzet hem de vicdan açısından bu çok önem­li… Aynı zamanda sürdürülebilir­lik bizim için sadece bir kavram de­ğil, mutfağın günlük pratiği… İsrafı azaltmak, yerel üreticiyle çalışmak ve ürünü olduğu gibi parlatmak te­mel yaklaşımımız.

Ocakbaşı yabancı turistlerin de çok tercih ettiği bir konsept. Sizin yabancı misafir profiliniz ne gibi yorumlar yapıyorlar ye­meklerle ilgili?

Yabancı misafirler için ocakba­şı başlı başına bir deneyim… Ateş, koku, ritim ve paylaşım kültürü on­ları çok etkiliyor. Çoğu misafir “sa­dece yemek yemedik, bir geleneğin parçası olduk” diyor. Özellikle etin pişme sürecini izlemek, mezelerin paylaşılması ve sofranın dinamiz­mi onlar için unutulmaz oluyor.

Son yıllarda Michelin gibi gastronomi rehberlerinin Tür­kiye’de de yayınlanmaya baş­lamasıyla sektöre bir hareket geldi. Siz bu ödüller hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu rehberler sektör için önemli bir motivasyon ve görünürlük sağ­lıyor. Türkiye mutfağının dünya sahnesinde daha güçlü temsil edil­mesine katkı sunuyor. Ancak biz mutfakta ödül için değil, her gün gelen misafirin tekrar gelme isteği için çalışıyoruz. Eğer doğru işi is­tikrarlı şekilde yaparsanız, takdir er ya da geç zaten geliyor.