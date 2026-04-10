Google Haberler

Anadolu’dan dünyaya uzanan dev sanat manifestosu

İGA İstanbul Havalimanı, sanat literatürüne geçecek yeni bir projeye imza attı. 2. İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nın kazananı, sanatçı Hayri Karay’ın imzasını taşıyan dev heykel, İGA İstanbul Havalimanı’ndaki yerini aldı.

Hareketli iki parçadan olu­şan 37,7 metre yüksekliğin­deki eser, çeliğin sarsılmaz gücü­nü ışığın zarafetiyle birleştiriyor. Heykel, havalimanının tam mer­kezinde konumlanıyor.

Eser; sanatçı Hayri Karay’ın İsimsiz / Untitled başlıklı mani­festosunda belirttiği üzere, Ana­dolu’nun kültürel çeşitliliğini ve etnografik katmanlılığını hare­ket ve dönüşüm üzerinden ye­niden üretiyor. ‘Sabit bir biçim’ yerine ‘sürekli devinimi’ temsil eden eser, bu sayede havalimanı­nın her bir misafiri için farklı ve kişisel yorumlamaya olanak sağ­lıyor.

Dinamik yapısıyla, izleyenleri estetik bir yolculuğa davet eden kinetik heykel, izleyicinin ko­numu ve hareketiyle sürekli dö­nüşen ve yaşayan bir olgu olarak tarif ediliyor. Yapıtın aynalı yü­zeyleri, terminalin dinamizmini yansıtarak sonsuz bir perspek­tif yaratırken; ışık ve gölge ilişki­si, yapının temel kurucu unsuru olarak işlev görüyor.

“Sanatı yolculuğun kalbine taşıyoruz”

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, 2023 yılında 172 proje arasından yükselerek yarış­mayı kazanan eserin, sanatçı tara­fından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına ithaf edilmesinin; Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi İGA İstanbul Hava­limanı için bir gurur vesilesi oldu­ğunu ifade etti. Selahattin Bilgen, kültür – sanat projelerinin önemi­ni şu sözlerle vurguladı:

“İGA İstanbul Havalimanı ola­rak, İGA ART çatısı altında haya­ta geçirdiğimiz bu heykel çalışması ile yine sınırları zorlayan bir sanat olayına daha evsahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu devasa ya­pıt, sadece boyutlarıyla değil, barın­dırdığı derin anlamla da havacılığın ve sanatın kesiştiği yeni bir simge... Terminalimizin yüksek dinamizmi ile sanatın dinginliğini bu noktada buluşturduk. Zira bu yapı; izleyici­sinin yorumuna, hissiyatına ve ba­kış açısına sonuna kadar açık, katı­lımcı bir sanat deneyimidir.”

İzleyiciyle birlikte yeniden kurulan bir süreç

Sanatçı Hayri Karay ise eserin felsefesini; “Bu heykel, izleyiciy­le kurduğu ilişki doğrultusunda farklılaşan bir yapıdır. Sabit bir anlamdan ziyade çoğul okumalara açık, sürekli değişen ve izleyiciyle birlikte yeniden kurulan bir süre­ci tanımlar” sözleriyle ifade etti.

İGA İstanbul Havalimanı’nın uluslararası kimliğini sanatın evrensel diliyle birleştiren eser, tüm dünyadan gelen misafirleri­ni, terminalin kalbindeki bu eşsiz ışık ve form koreografisine tanık­lık etmeye davet ediyor.

Çok Okunanlar