Anadolu’dan dünyaya uzanan dev sanat manifestosu

Hareketli iki parçadan olu­şan 37,7 metre yüksekliğin­deki eser, çeliğin sarsılmaz gücü­nü ışığın zarafetiyle birleştiriyor. Heykel, havalimanının tam mer­kezinde konumlanıyor.

Eser; sanatçı Hayri Karay’ın İsimsiz / Untitled başlıklı mani­festosunda belirttiği üzere, Ana­dolu’nun kültürel çeşitliliğini ve etnografik katmanlılığını hare­ket ve dönüşüm üzerinden ye­niden üretiyor. ‘Sabit bir biçim’ yerine ‘sürekli devinimi’ temsil eden eser, bu sayede havalimanı­nın her bir misafiri için farklı ve kişisel yorumlamaya olanak sağ­lıyor.

Dinamik yapısıyla, izleyenleri estetik bir yolculuğa davet eden kinetik heykel, izleyicinin ko­numu ve hareketiyle sürekli dö­nüşen ve yaşayan bir olgu olarak tarif ediliyor. Yapıtın aynalı yü­zeyleri, terminalin dinamizmini yansıtarak sonsuz bir perspek­tif yaratırken; ışık ve gölge ilişki­si, yapının temel kurucu unsuru olarak işlev görüyor.

“Sanatı yolculuğun kalbine taşıyoruz”

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, 2023 yılında 172 proje arasından yükselerek yarış­mayı kazanan eserin, sanatçı tara­fından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına ithaf edilmesinin; Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi İGA İstanbul Hava­limanı için bir gurur vesilesi oldu­ğunu ifade etti. Selahattin Bilgen, kültür – sanat projelerinin önemi­ni şu sözlerle vurguladı:

“İGA İstanbul Havalimanı ola­rak, İGA ART çatısı altında haya­ta geçirdiğimiz bu heykel çalışması ile yine sınırları zorlayan bir sanat olayına daha evsahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu devasa ya­pıt, sadece boyutlarıyla değil, barın­dırdığı derin anlamla da havacılığın ve sanatın kesiştiği yeni bir simge... Terminalimizin yüksek dinamizmi ile sanatın dinginliğini bu noktada buluşturduk. Zira bu yapı; izleyici­sinin yorumuna, hissiyatına ve ba­kış açısına sonuna kadar açık, katı­lımcı bir sanat deneyimidir.”

İzleyiciyle birlikte yeniden kurulan bir süreç

Sanatçı Hayri Karay ise eserin felsefesini; “Bu heykel, izleyiciy­le kurduğu ilişki doğrultusunda farklılaşan bir yapıdır. Sabit bir anlamdan ziyade çoğul okumalara açık, sürekli değişen ve izleyiciyle birlikte yeniden kurulan bir süre­ci tanımlar” sözleriyle ifade etti.

İGA İstanbul Havalimanı’nın uluslararası kimliğini sanatın evrensel diliyle birleştiren eser, tüm dünyadan gelen misafirleri­ni, terminalin kalbindeki bu eşsiz ışık ve form koreografisine tanık­lık etmeye davet ediyor.