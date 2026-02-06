Aşk bahane yemek yemek şahane

AYDİL DURGUN

aydil.durgun@dunya.com

“Paris kalk büyüğün geldi" dedirtecek kadar romantik bir şehir olan İstanbul’da farklı ülke mutfaklarının tadını sevgilinizle çıkarabileceğiniz önerilerimiz…

Boğaz’ın kıyısında Cabana romantizmi

Mandarin Oriental Bosphorus Sevgililer Günü için romantik yemekten aromaterapi masajla­rına farklı seçenekler sunuyor.

İtalyan mutfağından lezzet­ler eşliğinde Sevgililer Günü’nü kutlamak isteyen çiftler bugüne özel seçenekler sunan Olea res­toranı tercih edebilir.

“Ben partnerimle baş başa Bo­ğaz’ın tadını çıkarmak isterim” diyenler Bosphorus Lounge Ca­bana özel alan sağlıyor. Size özel bu ortamda set menü tercihinizi romantik süslemeler ve hediye seçenekleriyle tamamlayabilir­siniz.

Bu özel günü otel odasında ge­çirmek isteyen çiftler için ro­mantik sofralar süite taşınıyor.

Ertesi güne yayılan bir aşksa sizinkisi 15 Şubat’ta Novikov’da sunulan Sevgililer Günü temalı brunch’la devam edebilirsiniz. Partneriyle birlikte rahatlamak isteyenler için aromaterapi yağ­larıyla masaj ve sonrasında çay ikramı var; yine aynı gün içinde spordan vazgeçemeyen aşıklar için fitness merkezine gidebilir.

Michelin yıldızlı şefin menüsü

Boğaz’ın kıyısından de­vam… Tarihi yarımada manzaralı The Peninsula aşıklara üç seçenek sunu­yor. The Lobby’de şef And­reas Blocuk’un altı aşama­lı menüsünün caz eşliğinde tadını çıkarabilirsiniz. Gal­lada’da ise yedi aşamalı me­nü var. Üstelik menu Türki­ye’nin ilk iki Michelin yıl­dızlı restoranının şefi Fatih Tutak danışmanlığında ha­zırlanmış. Türk-Asya ekse­ninde hazırlanan tabakla­ra canlı müzik performansı eşlik edecek. Peninsula Çay Saati ise 13, 14 ve 15 Şubat tarihlerinde Sevgililer Gü­nü menüsü ve piyano eşli­ğinde romantik bir akşa­müstüne dönüşüyor.

Büyükada’da aşk başkadır

Sevgililer Günü’nü şehrin ka­osundan uzak kutlamak iste­yenler Büyükada’daki Princes’ Palace Resort’u tercih edebi­lir. Michelin Key sahibi otel bu özel günü hafta sonu kaçama­ğına dönüştüren bir paket su­nuyor. İki gecelik konaklama­da hem midenize hem vücudu­nuza iyi gelecek bir program var. Güne EMA’s Dining Ro­om’da ya da süitinizin mahre­miyetinde kahvaltıyla başlayıp akşam yemeğinde Türkiye lez­zet turuna çıkabilirsiniz. Tür­kiye’nin yedi bölgesinden il­ham alan, ‘tarladan sofraya an­layışının çağdaş bir yorumuyla oluşturlan tadım menüsü ro­mantik sofranızda olacak.

Çiftlere özelhazırlanan ha­mam ritüeli ve mum ışığında masaj romantik hafta sonunun tamamlayıcısı.

Paylaşımlı tabaklarla teppanyaki deneyimi

İstanbul’a ek olarak Bodrum’da da deneyimleye­bileceğiniz Inari Omakase Sevgililer Günü’ne özel menü sunuyor. Uzak Doğu’nun geleneksel pişir­me tekniklerini günümüz gastronomisiyle buluş­turan mekanda yeni başlayan Teppanyaki dene­yimini yaşamak için sevgilisiyle yeni tatlara açık çiftler için uygun bir seçenek.

Menü, Gochujang tofu ile bol aromatik bir baş­langıç yapıyor Ardından rock bass; lime, soya ve mirin ile denizden gelen hafif ama umami dengesi güçlü bir geçiş sunuyor. Menünün devamında salmon tahini, terikayi sosu, yuzu ve tahini somonla buluşturan bir lezzet. Tep­panyakinin ateşinden çıkan tabak­larda ise paylaşımlık; sevgi paylaş­maktır ne de olsa. Spicy curry shrimp ise damakta ka­lan bir kapanış yapıyor.

Doğada şömine başında yemek

Doğasever aşıklar için Sarı­yer’deki Laurel İstanbul iyi bir seçenek. Şömine başında bu­güne özel hazırlanan menü romantik kelimesinin szölük karşılığı gibi. Mevsimselliği merkezine alan menüde baş­langıç pancar soslu narlı sala­ta ve tıpkı aşk gibi acı tatlı sos­lu ananas ve fesleğen ile sunu­lan parmesan tabağı. Ardından baklava yufkası içinde servis edilen böğürtlenli brie peyniri geliyor. Ana yemekte dana in­cik ya da portakallı tavuk ter­cih edilebiliyor. Frank üzüm­lü mousse ile gece son buluyor.