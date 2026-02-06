Aşk bahane yemek yemek şahane
Sevgililer Günü kutlamaya niyetlendiyseniz ve henüz planınız yoksa mekan önerilerimize bir göz atın. Sevgililer Günü’nü kutlamayanlardansanız da sevgilinizle güzel bir yemek için bahaneniz olsun.
AYDİL DURGUN
aydil.durgun@dunya.com
“Paris kalk büyüğün geldi" dedirtecek kadar romantik bir şehir olan İstanbul’da farklı ülke mutfaklarının tadını sevgilinizle çıkarabileceğiniz önerilerimiz…
Boğaz’ın kıyısında Cabana romantizmi
Mandarin Oriental Bosphorus Sevgililer Günü için romantik yemekten aromaterapi masajlarına farklı seçenekler sunuyor.
İtalyan mutfağından lezzetler eşliğinde Sevgililer Günü’nü kutlamak isteyen çiftler bugüne özel seçenekler sunan Olea restoranı tercih edebilir.
“Ben partnerimle baş başa Boğaz’ın tadını çıkarmak isterim” diyenler Bosphorus Lounge Cabana özel alan sağlıyor. Size özel bu ortamda set menü tercihinizi romantik süslemeler ve hediye seçenekleriyle tamamlayabilirsiniz.
Bu özel günü otel odasında geçirmek isteyen çiftler için romantik sofralar süite taşınıyor.
Ertesi güne yayılan bir aşksa sizinkisi 15 Şubat’ta Novikov’da sunulan Sevgililer Günü temalı brunch’la devam edebilirsiniz. Partneriyle birlikte rahatlamak isteyenler için aromaterapi yağlarıyla masaj ve sonrasında çay ikramı var; yine aynı gün içinde spordan vazgeçemeyen aşıklar için fitness merkezine gidebilir.
Michelin yıldızlı şefin menüsü
Boğaz’ın kıyısından devam… Tarihi yarımada manzaralı The Peninsula aşıklara üç seçenek sunuyor. The Lobby’de şef Andreas Blocuk’un altı aşamalı menüsünün caz eşliğinde tadını çıkarabilirsiniz. Gallada’da ise yedi aşamalı menü var. Üstelik menu Türkiye’nin ilk iki Michelin yıldızlı restoranının şefi Fatih Tutak danışmanlığında hazırlanmış. Türk-Asya ekseninde hazırlanan tabaklara canlı müzik performansı eşlik edecek. Peninsula Çay Saati ise 13, 14 ve 15 Şubat tarihlerinde Sevgililer Günü menüsü ve piyano eşliğinde romantik bir akşamüstüne dönüşüyor.
Büyükada’da aşk başkadır
Sevgililer Günü’nü şehrin kaosundan uzak kutlamak isteyenler Büyükada’daki Princes’ Palace Resort’u tercih edebilir. Michelin Key sahibi otel bu özel günü hafta sonu kaçamağına dönüştüren bir paket sunuyor. İki gecelik konaklamada hem midenize hem vücudunuza iyi gelecek bir program var. Güne EMA’s Dining Room’da ya da süitinizin mahremiyetinde kahvaltıyla başlayıp akşam yemeğinde Türkiye lezzet turuna çıkabilirsiniz. Türkiye’nin yedi bölgesinden ilham alan, ‘tarladan sofraya anlayışının çağdaş bir yorumuyla oluşturlan tadım menüsü romantik sofranızda olacak.
Çiftlere özelhazırlanan hamam ritüeli ve mum ışığında masaj romantik hafta sonunun tamamlayıcısı.
Paylaşımlı tabaklarla teppanyaki deneyimi
İstanbul’a ek olarak Bodrum’da da deneyimleyebileceğiniz Inari Omakase Sevgililer Günü’ne özel menü sunuyor. Uzak Doğu’nun geleneksel pişirme tekniklerini günümüz gastronomisiyle buluşturan mekanda yeni başlayan Teppanyaki deneyimini yaşamak için sevgilisiyle yeni tatlara açık çiftler için uygun bir seçenek.
Menü, Gochujang tofu ile bol aromatik bir başlangıç yapıyor Ardından rock bass; lime, soya ve mirin ile denizden gelen hafif ama umami dengesi güçlü bir geçiş sunuyor. Menünün devamında salmon tahini, terikayi sosu, yuzu ve tahini somonla buluşturan bir lezzet. Teppanyakinin ateşinden çıkan tabaklarda ise paylaşımlık; sevgi paylaşmaktır ne de olsa. Spicy curry shrimp ise damakta kalan bir kapanış yapıyor.
Doğada şömine başında yemek
Doğasever aşıklar için Sarıyer’deki Laurel İstanbul iyi bir seçenek. Şömine başında bugüne özel hazırlanan menü romantik kelimesinin szölük karşılığı gibi. Mevsimselliği merkezine alan menüde başlangıç pancar soslu narlı salata ve tıpkı aşk gibi acı tatlı soslu ananas ve fesleğen ile sunulan parmesan tabağı. Ardından baklava yufkası içinde servis edilen böğürtlenli brie peyniri geliyor. Ana yemekte dana incik ya da portakallı tavuk tercih edilebiliyor. Frank üzümlü mousse ile gece son buluyor.