Belki şehre bir film gelir...

Meltem KERRAR

meltemkerrar@gmail.com

Bahar demek biraz da fes­tivallere kavuşmak de­mek değil mi? Doğanın çiçeklenmesi gibi, her yıl heye­canla beklediğimiz bu dönemler de ruhumuzu besliyor. Sinema tutkunlarına da bahar İstanbul Film Festivali’yle geliyor elbet­te. İKSV çatısı altında 45. yılı­na ulaşan festival, bu yıl N Ko­lay sponsorluğunda 9-19 Nisan arasında izleyiciyle buluşacak. Türkiye ve dünyadan 127 uzun metrajlı ve 13 kısa film­den oluşan seçki­de kült yapıtlar, usta yönetmenle­rin ve genç yeteneklerin son filmlerinin yanı sıra ulus­lararası, Balkan ve Türkiye prö­miyerlerini yapan filmler de yer alıyor. 11 gün sürecek program­da, gösterimlerin yanı sıra yö­netmen ve oyuncuların katılı­mıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak. Festivalin bu yılki göste­rimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması; Şişli’de Ci­neWAM Premium+ City’s Ni­şantaşı, Kadıköy’de Kadıköy Si­neması, Kadıköy Belediyesi Si­nematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere yedi salonda yapılacak.

Festivalin her yıl, sinemaya uzun yıllar emek veren isimle­re sunduğu Sinema Onur Ödülü, bu yıl oyuncu Nilüfer Aydan ve yönetmen Gianfranco Rosi’ye veriliyor.

Açılış filmi: Üç veda

Katalan yönetmen Isabel Co­ixet’in Toronto Uluslararası Film Festivali’nde dünya prö­miyerini yapan son filmi “Three Goodbyes / Tre ciotole / Üç Ve­da”, festivalin açılışını yapacak. Alba Rohrwacher ile Elio Ger­mano’nun başrollerini paylaştı­ğı film, yönetmen Coixet’e göre “geride bıraktığımız tatlı, insan­ca şeyleri” konu alan duygusal bir dram.

Üç yarışma/üç bölüm

Geçtiğimiz yıl uluslararası ni­teliğini vurgulayan yeni bir ya­pıya bürünen İstanbul Film Fes­tivali’nde resmi seçki kapsamında toplam üç ya­rışmalı bölüm yer alıyor: Altın Lale Yarışması, Kısa Film Ya­rışması ve Yeni Bakışlar. Yerli ve yabancı filmlerin bir arada, uluslararası bir jüri tarafından değerlendirileceği Altın Lale Yarışması’nda 15 uzun metraj­lı film yer alıyor. Yönetmen Da­vid Mackenzie’nin başkanlığını yürüteceği Altın Lale Yarışması jürisinde Berlin EFM Direktö­rü Tanja Meissner, oyuncu Ekin Koç, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç ve yapımcı Rodrigo Are­ias yer alıyor. Kısa Film Yarış­ması’nda yer alan 11 kısa film yönetmen Gizem Kızıl, oyuncu Meriç Aral ve yönetmen Levent Türkan tarafından değerlendi­rilecek.

Genç yönetmenleri destekle­mek, yeni çalışmaları daha gö­rünür kılabilmek için, yalnız­ca ilk ve ikinci filmlerini çeken yönetmenlere açık olan ulusal nitelikteki Yeni Bakışlar bölü­münde ise 13 film yer alıyor.

Festival biletleri bugünden itibaren passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve Passo pe­rakende satış noktaları üzerin­den alınabilir. Öğrenciler için Eczacıbaşı Genç Bilet 50 TL ve hafta içi gündüz seansların­da sınırsız kontenjan var. Tüm program ve detaylı bilgi için film.iksv.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genç ustalar

İlk veya ikinci filmlerini çekerken dünya sinemasına farklı bir soluk getiren yetenekli genç yönetmenlerin geleceğin klasikleri olmaya aday yapıtlarının yer aldığı ‘Genç Ustalar’ bölümünde Cannes, Venedik, Locarno, Selanik ve daha birçok festivalden ödüllerle dönmüş 20 film izleyiciyle buluşacak. Juliette Binoche’un başrolünü üstlendiği ve Berlin’de iki ödül kazanan Kraliçe Zor Durumda, Saraybosna’da tüm oyuncu ekibine ödül getiren “Fantasy” bu bölümün öne çıkan filmlerinden.

Çok yıldızlı galalar

Kolay Galaları’nda bu yıl, ünlü yıldızlardan usta yönetmenlere, sezonun merakla beklenen 12 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek. Başrollerinde Paul Dano, Jude Law ve Alicia Vikander’in yer aldığı siyasi gerilim “Kremlin’in Büyücüsü”, festivalin açılış filmi, Alba Rohrwacher ile Elio Germano’nun başrollerini paylaştığı “Üç Veda”, Tony Leung, Enzo Bruma, Léa Seydoux gibi yıldızların yer aldığı “Sessiz Dost”, Anne Hathaway ile Michaela Coel’un ABD vizyonuyla eşzamanlı gösterilecek olan gerilim filmi “Mother Mary”, Altın Lale Yarışması jüri başkanı David Mackenzie’nin Toronto Uluslararası Film Festivali’nde Gala bölümünde dünya prömiyerini yapan, Aaron Taylor-Johnson ile Theo James’in başrollerini paylaştığı “Fuze: Fünye”, festivalin bu yılki Sinema Onur Ödülü’nü alacak olan İtalyan belgesel ustası Gianfranco Rosi’nin Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazanan filmi “Pompei: Bulutların Altında”, Steven Soderbergh’in Ian McKellen ve Michaela Coel’in başrollerinde olduğu son filmi “The Christophers”, Gore Verbinski’nin oyuncu kadrosunda Sam Rockwell, Juno Temple’ın yer aldığı komedi-aksiyon filmi “İyi Şanslar, İyi Eğlenceler, Sakın Ölme”, Angelina Jolie ve Louis Garrel’li Alice Winocour filmi “Moda”, öne çıkan filmlerden.

11 günde devrialem

Devriâlem bölümü, en son sinema akımlarını yansıtıyor ve izleyiciyi 11 günlük bir dünya turuna çıkarıyor. Dünya sinemasının en yeni ve nitelikli 27 yapıtının bir araya geldiği bölümde; 2025 Karlovy Vary Film Festivali’nde Özel Jüri Ödülü’nü kazanan, Soheil Beiraghi imzalı “Feryat”, 2026 Sundance Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödülü’yle dönen “Savaş Zamanı Boşanmak”, Claire Denis’nin yönettiği “Bekçilerin Çığlığı”, 2025 Venedik Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi “İş Başında”, bu yıl Berlin Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan Nina Roza ve En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan, başrolünde Anders Danielsen Lie’nin olduğu “Everybody Digs Bill Evans”, başrolünü Isabelle Huppert’in üstlendiği “”Dünyanın En Zengin Kadını”, Anders Thomas Jensen’in yönettiği, Mads Mikkelsen’in başrolünde olduğu “Son Viking”, Kent Jones imzalı, Willem Dafoe’nun başrolü üstlendiği “Geç Gelen Şöhret”, 2026 Berlinale açılış filmi “İyi Erkek Yok”, 2025 Venedik Film Festivali İzleyici Ödülü sahibi “Malaga Sokağı” ile 2025 Locarno Film Festivali Bağımsız Eleştirmenler Jürisi’nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan ve aynı yıl Saraybosna’da En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görülen Sorella Di Clausura öne çıkıyor.

Acı Hayat yeniden

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta Grubu Türkiye işbirliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler, festivalin bu yılki afişlerinden birine de ilham olan, başrollerini Türkan Şoray, Nebahat Çehre, Ayhan Işık ve Ekrem Bora’nın üstlendiği, 1962 yapımı Acı Hayat’ı Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.