Futbolun 13 milyar dolarlık şovu

Alp ULAGAY

Son raporlara göre bu ayki Dünya Kupası'nı da içeren dönemde FIFA'nın toplam geliri 13 milyar doları aşacak. Çok eskiye gitmeye gerek yok, daha 2014'te Brezilya'daki kupa döneminde bu toplam gelir rakamı 5,5 milyar doları bile bulmuyordu.

Son 10 yılda futbolun küresel etkisinin artması ve yayın hakları bedellerindeki yükselişle beraber iki faktör daha var elbette. Birincisi bu yılki kupaya dünyanın en büyük spor pazarı ABD'yle beraber Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapması. İkincisi de kupadaki ülke sayısının 32'den 48'e çıkarılması. Böylece dünyanın en büyük spor pazarı olan bölgede takım sayısı artmış bir Dünya Kupası'nın daha fazla gelir sağlaması şaşırtıcı değil. Çünkü daha fazla takım daha fazla maç anlamına geliyor.

Sadece bilet ve sponsorluk gelirine bakınca bu durumu anlamak mümkün. Mesela bu kupada maç sayısı 64'ten bir anda 104'e çıktı. Özellikle ABD'deki dev stadyumları da hesaba katınca satılan bilet adedi muhtemelen 6,5 milyonu geçecek. Buna ilaveten bilet fiyatlarının da önceki turnuvalara nazaran çok daha yüksek olduğunu hatırlatayım.

Böylece bilet gelirinin 3,1 milyar doları bulması bekleniyor. Dört yıl önce Katar'da bu rakam sadece 900 milyon dolardı.

Sponsorluk gelirleri 1,8 milyar dolardan 3,5 milyar dolara yükselecek. FIFA, bu gelirin çok büyük kısmını üye ülkelere ve futbol dünyasına dağıttığını iddia ediyor. Bunun 727 milyon dolarlık kısmı da bu Dünya Kupası'na katılan ülkelere dağıtılacak. Her ülke en az 10,5 milyon dolar ödülü alacak. Şampiyon takımın ödülü 50 milyon dolar olacak.