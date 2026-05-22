Kudüs ve Antakya’dan yola çıkan, Roma zulmünden ve baskısından kaçan ilk Hristiyanlar, saklanmak ve ibadetlerini özgürce yapabilmek için Kapadokya’nın labirent benzeri vadilerine ve yeraltı şehirlerine sığındılar. Hristiyanlığın Roma’da resmi din kabul edilmesinden sonra Kapadokya, adeta bir inanç ve teoloji merkezine dönüştü.

Selçuklular Kapadokya’da birçok eser bıraktı, ticaret yollarının güvenliğini sağlayan devasa kervansaraylarla donattı. Osmanlı döneminde Kapadokya Rumlar, Müslüman Türkler, Ortodoks Türkler ve Ermenilerin bir arada, barış içinde yaşadığı çok kültürlü bir yapıya büründü. Bağcılıkların, perakendeciliğin, sayısız şaraphane vardı.

Kapadokya Üniversitesi yerleşkesine bulunduğu Mustafa Paşa eski adıyla Sinasos geç yüzyılın varlıklı köylerinden biriydi. Osmanlı’nın Sinasoslu tüccarları, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın desteğiyle İstanbul ticaretinde ayrıcalıklı bir konum elde etmişlerdi. Galata’dan Samatya’ya kadar uzanan mahallelerde kendi loncalarını kurarak havyar, kurutulmuş balık ve yağ gibi stratejik sektörleri tekellerine alan Sinasoslular, başkentten kazandıkları bu zenginliği mekteplerde, eğitime, bilime ve bölgenin ilk modern okullarını kurmaya adamıştı.

Kapadokya’nın bu bin yıllık çok kültürlü demografik yapısı, 1923-1924 nüfus mübadelesi ile sona erdi. Bölgedeki Hristiyan nüfus Yunanistan’a göç ederken, oradan gelen Müslüman Türkler bölgedeki evlere ve köylere yerleşti. Bugün akademiye, şaraba ve sivil hayata iç içe geçtiği eşsiz doğal bir kampüs olan, Mustafa Paşa geçen hafta 5’inci kez Kapadokya Gastronomi Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

“Festival ilk gün yağan yağmurun ardından Cumartesi günü güneşli bir hava ile karşıladı bizi. Kapadokya’da Slowfood Yeryüzü Pazarı türünden doğallığıyla nitelikli, şimdilik az sayıda üreticisi ile cıvıl cıvıldı. Benim de konuşmacı olarak katıldığım açılış paneli “Kültürlerin Kesişiminde Kapadokya Gastronomisi” Kapadokya Üniversitesi Mehmet Şakir Paşa Medresesinde gerçekleşti. Dr. İnanç Atılgan moderatörlüğünde Ayşin Işıkgece (Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı), Murat Yanık (Sommelier AIS, Rehber, Yeme içme Tarihçisi), Dr. Lanlan Kuang (University of Central Florida) ve Ayşe Ködemir (Kapadokya” “Babayan Evi) diğer konuşmacılardı. Coğrafi İşaretli Ürünler, Kapadokya Tik Tik Kadın Emeği Kadın Girişimi “Üretim ve İşletim Kooperatifi, Ayşe Hanım’ın hayallerinin gerçeğe dönüşmesi, bölgenin üzümcülük ve tarih üzerine konuştuk. Ben özellikle betonlaşmaya, gereksiz yapılaşmaya dikkat çektim. Kapadokya’nın en yeşil zamanında çimentonun her yapı daha çok dikkat çekiyor, sinir bozuyor. Ruhsatlı bile olsa artık yeter demek lazım. O güzelim doğal peyzaj bozuluyor, sonra üzülmeliyiz.

Öğleden sonra Kapadokya Gastronomi Festivali meydan sahnesinde iki genç şefle sohbet ettim. Danimarka’da büyükanne mutfağını yeniden moda haline getiren Umut Sakarya ve Zmash Burger’in sosyal medyada çizilen yaratıcı Alp Atılk ile hem çok güldüm, hem de onları kararlı yaratıcılığından çok etkilendim. Sevgili Umut Şef bir gece önce Avangard Refined Kapadokya’nın Kapadokya’nın sırtındaki dağdan tepeden topladığı yabani kuşkonmaz ve sarımsak ve yenilebilir çiçeklerini Avanos’un efsane Kalaba Yoğurdu ile sahnede kaşı göz arasında nefis bir tabakta buluşturdu. Eskişehir’de geçen çocukluk ve yaşamdaki sürdürdüğü Danimarka karşılaştırmaları harikaydı. Zmash Alp’in hamburgeri tadıp bayanlar var ve fakat henüz yemeyenler tarafından linçlenmesi üzerime bayağı düşünülmesi gerekiyor. Zmash Burger İş modeli son zamanlarda duyduğum en iyi girişim fikirlerinden biri. Tutmuş da üstelik. Zmash’ın iki günlük Avangard Refined Kapadokya pop-up’ında rezervasyonlar doluydu, Kayseri genç sosyetesi tam bir otelde hamburger sırası

“Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen festivalin akşam yemek davetlerine sürpriz isimler de katıldı. Yazmayacağım isimlerini ama “ben şok”. Mustafa Paşa, köyden belediyeye dönüyor, 6 aday var, seçim 7 Haziran’da. Dünyanın en iyi turizm köyü seçilen Mustafa Paşa’nın hakkında hayırlısı olsun, çok da abartmamak lazım bu işleri.