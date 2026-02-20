Mondellini: İtalya futbolunun büyük tesis sorunu var
Galatasaray ve Juventus ilk maçtan sekiz gün sonra 25 Şubat’ta ikinci kez karşılaşacak. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmaya çalışıyor. Bu vesileyle hem iki takımın ekonomik kıyaslamasını yapabilmek hem de İtalya futbolunun bir panoramasını çizebilmek amacıyla İtalya’nın en çok okunan futbol ekonomisi sitesi “Calcio e Finanza”nın yayın yönetmeni Luciano Mondellini’yle konuştuk. Mondellini, İtalya’da profesyonel futbol liginin en üst seviyesi olan Serie A’nın içinde bulunduğu durumu ve stadyum hamlesini anlattı…
Serie A kulüpleri geçen sezon toplam 4 milyar euro gelir sınırını aştı. Bir yandan da yaklaşık 350 milyon euro net zarar açıkladılar. İtalyan kulüpleri neden kâr etmekte zorlanıyor?
Doğru, İtalyan kulüpleri 4 milyar euro seviyesini aştı. Ancak bu esas olarak iki olağanüstü durumdan kaynaklandı: Birincisi, Inter’in Şampiyonlar Ligi finaline çıkması ve UEFA'dan çok yüksek bir ödül parası alması. İkincisi ise Inter ve Juventus'un FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılması ve yine ödül miktarının çok yüksek olması. Ancak bunlar her yıl tekrarlanmaz. Bu da aslında endüstriyel gelirler açısından İtalya'nın çok geride olduğu anlamına geliyor. Çünkü İtalya'da tesisler konusunda büyük bir sorun var. Şu anda Juventus hariç İtalyan kulüplerinin, kurumsal ağırlamadan para kazanabileceği modern stadyumları yok. Şimdi yeni modern stadyumlar inşa edebilmek amacıyla hükümet ve İtalya Futbol Federasyonu, Euro 2032'nin organizasyonu için büyük çaba sarf ediyor. Seçilen beş stadyum Torino'daki Juventus Stadyumu, Milano'daki yeni San Siro Stadyumu, Roma'daki Olimpiyat Stadyumu, Floransa'daki yenilenmiş Fiorentina Stadyumu ve muhtemelen güneyde Napoli ile Palermo arasında bir stadyum olacak.
Bu durumda gelecek 5 ila 10 yılda stadyumlardan daha fazla gelir elde edecekler, öyle mi?
Genel olarak evet. Çünkü Juventus stadyumu hariç, şu anda İtalya'daki stadyumlara gittiğinizde sandviç, içecek gibi alışverişlerinizi dışarıdaki dükkanlardan, seyyar kamyonlardan yapıyorsunuz. Yeni stadyumlarla tüm bu kazanç doğrudan kulüplere gidecek çünkü sandviç ve içecek gibi her şeyi stadyumda satın alabileceksiniz. Bu nedenle gelirde büyük bir artış olacak. Bu biraz da şehre bağlı. Örneğin, Milano ülkenin finans merkezi başkenti. Orada büyük şirketlere ağırlama hizmetlerini yüksek fiyata satmak kolay. Tabii ki Roma’da da öyle çünkü orada çok şirket var. Diğer şehirlerde ise daha az gelir elde edilecek.
TV yayın haklarına da bakalım: Serie A için ulusal yayın hakları sezon başına yaklaşık 900 milyon Euro’ya sabitlenmiş. Yayın haklarında bir ilerleme öngörüyor musunuz?
İtalyan kulüpleri özellikle ülke içi yayın haklarını satmakta zorlanıyor. İtalya artık Ronaldo, Şevçenko gibi oyuncuların olduğu dönemde değil. Serie A, sezonluk 1 milyar Euro geliri hedeflemişti, ancak bunu alamadılar. Yaklaşık 900 milyon Euro’da kaldılar. Bu da eğrinin aşağı doğru gittiği anlamına geliyor. Bence mevcut yayıncı DAZN bile fiyatı düşürmeye çalışacak. Burada Mbappé, Lewandowski, Yamal gibi en üst düzey oyuncular oynamıyor. Bu sebeple bu ürünü ülke dışına satmak da çok zor.
Son 10 yılda bazı kulüpler el değiştirdi. Gelecek beş yılda İtalyan futboluna yeni yatırımcıların geleceğini düşünüyor musunuz?
Şu anda iki tür yatırımcı var: Biri Como'daki Endonezyalılar gibi çok zenginler. Diğeri de Amerikalı yatırımcılar. Onlar da para kazanmak istiyor. Nasıl mı? Oyuncu satışıyla ve gayrimenkulle. Çünkü İtalya şu anda büyük bir tesis yenileme hamlesine giriyor. Amerikalı yatırımcı, “İtalya'da bir kulüp satın alalım. Sonra da bir gayrimenkul operasyonu yapıp çıkarız” diyor. Bunun ilginç yanı, Amerikalılar daha küçük takımlara gidiyor, böylece daha fazla kâr marjı elde edebiliyor. Aynı zamanda kendi başına bir marka olan şehirlere yatırım yapıyorlar. Mesela Roma'ya yatırım yapıyorlar. Ama Roma şehri, Roma Futbol Kulübü'nden daha ünlü. Mesela Fiorentina’ya çünkü Floransa var... Ya da Venezia’ya çünkü Venedik var... Çünkü amaçları önümüzdeki altı-yedi yılda yeni stadyumlarıyla beraber kulübün değerinin artması.
Juventus’a 10 yılda 1 milyar Euro
İtalya’da Juventus tüm ülkede desteklenir. İtalya'da şöyle deriz: “Ya Juventus’u seversin ya da ondan nefret edersin”. Çünkü İtalya'da halkın büyük çoğunluğu kırsal kesimde yaşar ve büyük şehirler dışında Juventus'un çok sayıda taraftarı vardır. Roma, Milano, Floransa, Napoli'den gelmiyorsanız, küçük bir köyde büyüdüyseniz, büyük olasılıkla Juventus'u tutarsınız. Son rakamlara göre Juventus'un 7 milyon taraftarı var. Inter'in 4,1 milyon, Milan'ın ise 3,8 milyon taraftarı var.
Biliyorsunuz, Juventus, Agnelli ailesine ait. Fiat’ın ve şu anda Stellantis'in sahibi sanayici bir hanedan. Juventus ülke içinde her zaman en fazla kupa kazanan kulüptür. Mali açıdan da ilerleme var ancak hâlâ zarardalar. Bu sezon belki daha iyi olacaklar. Ancak Juventus'un iyi yanı Exor'a, yani Agnelli ailesinin holding şirketine ait olması. Juventus'un ihtiyaç duyduğu her an Exor sermaye koymaya hazır. Son 10 yılda en az 1 milyar euro yatırım yapmışlardır.
Juventus Stadyumu küçük. Kapasitesi 40 bin kişi. San Siro bunun iki katı. Ama stadyumu böyle inşa etmelerinin sebebi, daha önce konuştuğumuz sebep. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahipler, ama bu kitle ülkeye yayılmış durumda. Bu yüzden işler kötü giderse stadyumu doldurmak çok zor. İşler yolunda giderse bilet fiyatlarını artırabilirler.
Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta Galatasaray'ı eleyip daha ileri gitmek için yüzde 100'lerini verecekler. Ama bu kolay olmayacak. Asıl hedef dördüncü sırayı alıp gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi'nden para kazanmayı garantilemek. Çünkü şu anda İtalya'nın en büyük beş kulübü ilk dört için mücadele ediyor: Inter, Milan, Napoli, Roma ve Juventus. Juventus ve Roma dördüncü sıra için çekişiyor. Birisi ilk dörde giremeyecek ve zor durumda kalacak.