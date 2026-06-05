Tarih, lezzet ve kültürün buluşma noktası: Gaziantep

Mustafa YALÇIN

Gaziantep'e adım attığınızda, tarihin farklı katmanlarını bir arada görmek mümkün. Bu topraklar; Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Hitit, Hurri-Mitanni, Asur, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Memluklar, Dulkadiroğulları ve Osmanlı gibi pek çok medeniyetin izlerini taşır. Her köşe başında sizi geçmişe götüren bir eser, bir anıt ya da bir taş işçiliği ile karşılaşabilirsiniz. Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Kalesi ve eski çarşılar, bu tarih yolculuğunun en canlı örnekleri arasında.

Gaziantep denince akla ilk gelenlerden biri şüphesiz mutfağı. Antep fıstığı, baklava, katmer, beyran, lahmacun, kebap çeşitleri... Şehrin sokaklarında her adımda farklı bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Gaziantep mutfağı öyle değerli ki, UNESCO 2015 yılında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ederek dünya çapında tescilledi. Tarihi çarşıları gezerken taze baklavanın tadına bakabilir, sabahları ise geleneksel beyran çorbasıyla güne başlayabilirsiniz.

Tarih ve lezzetin yanı sıra Gaziantep, güçlü bir ekonomik potansiyele sahip. Beş organize sanayi bölgesi, şehirler arası ve uluslararası bağlantı yolları ile bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri konumunda. Modern kenti keşfetmek isteyenler için alışveriş merkezleri, kafeler ve kültürel etkinlikler şehir yaşamına renk katıyor.

Gaziantep'in güzelliklerini deneyimlemek için birkaç gün ayırmak şart. Tarihi mekanları gezmek, müzeleri keşfetmek ve yerel lezzetleri tatmak için adeta bir rotaya ihtiyacınız var. Şehrin dar sokaklarında yürürken, her adımda tarih ve kültürün iç içe geçtiğini hissedeceksiniz. Akşamları ise yöresel restoranlarda Gaziantep'in kendine özgü tatlarıyla sofralarınıza zenginlik katabilirsiniz.

Gaziantep, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı kültürel ve gastronomik destinasyonlarından biri. Tarihi derinliği, kültürel çeşitliliği ve eşsiz lezzetleriyle her gezginin keşfetmesi gereken bir şehir. Eğer yolunuz Güneydoğu Anadolu'ya düşerse, Gaziantep'i mutlaka listenizin başına yazın; bu şehir, geçmişi ve bugünüyle sizi büyüleyecek.

Tatmadan dönmeyin

Gaziantep lahmacunu: Soğansız özel harcı, zırhta çekilen kuzu kıyması ve baharatlarıyla şehrin en sevilen lezzetlerinden.

Alinazik kebabı: Közlenmiş patlıcan, süzme yoğurt ve etin birleşimiyle ortaya çıkan Gaziantep mutfağının en özel kebaplarından.

Antep katmeri: İncecik hamurun içine kaymak ve bol Antep fıstığı eklenerek hazırlanan, özellikle kahvaltılarda tercih edilen bir tatlı.

Ev yemekleri (Yuvalama ve içli köfte): Gaziantep mutfağının en özel ev yemeklerinden olan yuvalama ve içli köfte, zahmetli hazırlanışı ve yoğun lezzetiyle mutlaka denenmesi gereken tatlardan.

Antep peyniri (Sıkma peynir): Hafif tuzlu aromasıyla kahvaltı sofralarının vazgeçilmez yöresel peyniri.

Antep fıstığı: "Yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığı, şehrin mutfağının temel malzemelerinden.

Antep baklavası: İncecik yufkası, sade yağı ve bol Antep fıstığıyla hazırlanan, dünyaca ünlü Gaziantep'in simge tatlısı.

Visit Gaziantep

Gaziantep'i ziyaret etmeyi planlıyorsanız, şehrin tüm turizm olanaklarını tek bir dijital çatı altında sunan "Visit Gaziantep" uygulamasını mutlaka kullanın. Müzelerden tarihi yapılara, gastronomi duraklarından etkinliklere kadar birçok içeriğe kolayca ulaşabileceğiniz bu platform, şehri daha yakından ve planlı bir şekilde keşfetmenize imkân tanıyor. Ziyaretiniz sırasında uygulamayı deneyimleyip edindiğiniz tecrübeleri paylaşmanız, hem diğer gezginler için yol gösterici olacak hem de Gaziantep'in dijital turizm vizyonuna katkı sağlayacaktır.

Gaziantep'in tüm turizm envanterini tek bir dijital çatı altında toplayan bu sistem; müzelerden tarihi yapılara, gastronomi noktalarından etkinlik takvimine kadar birçok içeriği 9 dil seçeneği ve yapay zekâ destekli altyapıyla ziyaretçilere sunmayı hedefliyor. Yetkililer, bu projenin kentin "akıllı turizm destinasyonu" vizyonunda önemli bir adım olduğunu ve hem yerli hem yabancı turist deneyimini dijitalleştireceğini ifade ediyor.