Türkiye Yüzyılının ilk çocuk orkestrası sahnede

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahne aldı. 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik korodan oluşan topluluk, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik ve popüler müzik eserlerinden oluşan repertuvarıyla dinleyicilerle buluştu.

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yılında “Türkiye Yüzyılının ilk orkestra ve korosu” olarak kurulan topluluk, 19 Mayıs konseriyle yeniden sahneye çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje, Türk Telekom tarafından destekleniyor.

Bugün yaklaşık 350 kişiye ulaşan toplulukta, öğrenciler; şan, keman, bağlama, ud, ney, piyano, gitar, çello ve viyola gibi farklı branşlarda eğitim alıyor. Genel direktörlüğünü Fecir Alptekin’in üstlendiği projede akademik koordinatörlüğü Zafer Kurtaslan, orkestra şefliğini Atay Bağcı, koro şefliğini Ahter Destan yapıyor.