31 ton altın için dev transfer planı: Yeni adresi belli oluyor

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Venezuela'nın yıllardır İngiltere'de tutulan milyarlarca dolarlık altın rezervi için dikkat çeken bir plan gündemde. Financial Times'ın (FT) haberine göre, Venezuela yönetimi ile muhalefet, yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altının Londra'dan New York'a taşınmasını öngören anlaşmada sona yaklaştı.

Üzerinde çalışılan mutabakatın tamamlanması halinde İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan altınların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York'taki kasalarına transfer edilmesi planlanıyor.

Altınların kontrolü Venezuela yönetimine geçebilir

Anlaşmaya ilişkin görüşmelerde öne çıkan başlıklardan biri de rezervlerin nasıl kullanılacağı. Plan kapsamında altınların hukuki kontrolünün Delcy Rodriguez liderliğindeki Venezuela yönetimine geçmesi öngörülüyor.

Ancak bu durum Caracas yönetiminin altınları istediği gibi kullanabileceği anlamına gelmeyecek. Anlaşma şartları kapsamında Venezuela'nın 31 tonluk rezervi doğrudan satmasına izin verilmeyecek.

Bunun yerine altınların, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak krediler için teminat olarak kullanılması planlanıyor.

4 milyar dolarlık rezerv ne için kullanılacak?

Altınların teminat gösterilmesiyle Venezuela'nın uluslararası finansmana erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Sağlanacak kaynağın, haziran ayında ülkede meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından yürütülecek yeniden inşa çalışmalarında ve uzun süredir devam eden yüksek enflasyonla mücadelede kullanılması planlanıyor.

Söz konusu mutabakat, Nicolas Maduro'nun ocak ayında ABD'nin düzenlediği operasyonla iktidardan uzaklaştırılmasının ardından Venezuela'da başlayan yeni dönemin de dikkat çeken adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Altınlar yıllardır İngiltere'de tutuluyor

Venezuela'nın İngiltere'deki altınları üzerindeki anlaşmazlığın geçmişi 2018'e kadar uzanıyor. O yıl gerçekleştirilen ve sonuçları uluslararası alanda tartışmalara neden olan devlet başkanlığı seçiminin ardından İngiltere, Maduro yönetimini meşru kabul etmedi.

Bu süreçte Venezuela Merkez Bankasının İngiltere'de bulunan altın rezervlerine erişimi engellendi. Rezervlerin kontrolünün kime ait olduğu konusunda İngiliz mahkemelerinde yıllarca süren bir hukuk mücadelesi başladı.

Maduro'nun ocak ayında ABD tarafından düzenlenen operasyonla ülkeden çıkarılmasının ardından devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez de rezervlere erişim sağlanması için girişimlerde bulundu. Rodriguez'in İngiltere Kralı Charles'a yaptığı diplomatik çağrıya rağmen altınlar Caracas yönetiminin kullanımına açılmadı.

Gözler 31 tonluk altında

Venezuela yönetimi ile muhalefet arasında görüşülen yeni planın hayata geçirilmesi halinde, yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altın Londra'dan New York'a taşınacak.

Rezervlerin hukuki kontrolünün Venezuela yönetimine geçmesi öngörülse de altınların satışı kısıtlanacak. Böylece yıllardır devam eden altın anlaşmazlığında yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

Öte yandan Hollanda Merkez Bankası da ABD ve Kanada'da bulunan 86 tonluk altın rezervini mart ve ağustos aylarında İngiltere'ye taşımıştı. Banka, İngiltere Merkez Bankasında tutulan altının yüksek likiditesine dikkat çekerek, Londra'daki rezervlerin olası bir kriz döneminde daha hızlı kullanılabileceğini belirtmişti.