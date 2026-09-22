Karadeniz savaşı tahıl rotasını değiştirdi: Rusya buğdayı kuzeye taşıyor

Rusya’nın tahıl ihracatında yıllardır ana çıkış kapısı olan Karadeniz hattı, savaşın yeni safhasında daha kırılgan hale geldi. Limanlar ve sevkiyat zincirine dönük saldırılar, tahıl şirketlerini alternatif güzergâhlara yöneltti. Son dönemde öne çıkan yeni hat ise Baltık ve Arktik limanları oldu.

Piyasadaki son tabloya göre Rus şirketleri, Karadeniz’de yaşanan aksamanın etkisini azaltmak için kuzeydeki limanları daha aktif kullanmaya başladı. Ust-Luga, St. Petersburg ve Murmansk gibi merkezler, bu dönüşümde öne çıkan başlıca noktalar arasında yer alıyor. Böylece tahıl, ilk kez bu ölçekte Karadeniz dışındaki limanlara sistemli biçimde kaydırılıyor.

Gübre ve kömür terminalleri artık tahıl da yüklüyor

Dönüşümün en dikkat çekici kısmı, daha önce ağırlıklı olarak gübre ve kömür için kullanılan terminallerin tahıl sevkiyatına uyarlanması oldu. Normalde farklı yük tiplerine göre çalışan bu tesisler, Rus tahıl ihracatındaki darboğazı hafifletmek için buğday ve diğer hububat yüklemeye başladı.

Bu adım, Rusya’nın yalnızca yeni rota aramadığını; aynı zamanda lojistik altyapısını da hızla yeniden kurduğunu gösteriyor. Kuzey limanlarının devreye girmesi, demiryolu bağlantılarının ve depolama kapasitesinin daha fazla kullanılacağı anlamına geliyor. Bu sayede Karadeniz’deki kesintinin tamamı telafi edilemese de, ihracatın tamamen durmasının önüne geçilmek isteniyor.

Rusya tahıl ihracatı sert düşüşle karşı karşıya

Buna rağmen tablo hâlâ rahat değil. Rusya’nın deniz yoluyla yaptığı tahıl ihracatının geçmişte yaklaşık yüzde 90’ı Karadeniz üzerinden gerçekleşiyordu. Bu kadar büyük bir ağırlığın kısa sürede başka limanlara taşınması kolay olmuyor.

Temmuz ve ağustos aylarında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 31 gerilediği belirtiliyor. Eylül ayında ise düşüşün daha da derinleşerek yaklaşık yüzde 50’ye ulaşabileceği konuşuluyor. Yani yeni limanlar devreye alınsa bile, eski akış hızı henüz yakalanabilmiş değil. Bu da dünya tahıl ticaretinde hem fiyat hem teslimat süresi açısından yeni bir belirsizlik yaratıyor.

Murmansk ve Baltık hattı neden öne çıkıyor?

Yeni rotalarda en çok dikkat çeken merkezlerden biri Murmansk. Bu limanın yıl boyunca kullanılabilmesi ve güvenlik açısından Karadeniz’e göre daha korunaklı görülmesi, şirketlerin ilgisini artırıyor. Baltık hattı da Avrupa’ya ve küresel sevkiyat ağlarına bağlanma açısından Rusya’ya yeni bir çıkış alanı sunuyor.

Ancak bu hatların avantajı kadar sınırları da var. Mesafe uzadıkça taşıma maliyeti artıyor. Demiryolu kapasitesi, vagon bulunabilirliği, yükleme sırası ve liman uyarlama süresi de ayrı bir baskı yaratıyor. Yani Rusya tahıl ihracatı kuzeye kayıyor ama bu geçiş maliyetsiz olmuyor. Asıl soru, bu ek maliyetin ne kadarının alıcılara ve küresel gıda zincirine yansıyacağı.

Türkiye için buğday, un ve navlun riski büyüyor

Türkiye açısından konu yalnızca dış haber değil. Rusya, buğday ticaretinde Türkiye’nin yakından izlediği başlıca tedarikçilerden biri. Sevkiyat rotasının değişmesi, tahılın Türkiye’ye geliş maliyetinden un sanayisinin ham madde planlamasına kadar birçok başlıkta etkili olabilir.

Özellikle navlun maliyetindeki artış, ithal buğdayın fiyatını yukarı çekebilir. Teslimat sürelerinin uzaması ise iç piyasada planlama baskısı yaratabilir. Bu durum, un, yem ve dolaylı olarak gıda fiyatları üzerinde yeni bir maliyet kanalı açabilir. Türkiye’de ekmekten una, yemden hayvancılık maliyetine kadar uzanan zincirde Rus tahıl akışının ritmi bu yüzden dikkatle izleniyor.

Piyasa şimdi hangi sinyallere bakacak?

Önümüzdeki dönemde piyasalar üç başlığa odaklanacak. İlki, Baltık ve Arktik limanlarının ne kadar hızlı devreye alınacağı. İkincisi, Karadeniz’deki güvenlik riskinin ne ölçüde süreceği. Üçüncüsü ise yeni lojistik düzenin fiyatlara ve teslimat takvimine etkisi olacak.

Eğer kuzey rotaları hızlı biçimde kapasite kazanırsa, ilk şokun bir bölümü dengelenebilir. Ancak Karadeniz’de baskı sürer ve ihracat kaybı derinleşirse, dünya buğday ticaretinde fiyat oynaklığı artabilir. Türkiye açısından bu da yalnızca tahıl piyasasını değil, navlun ve gıda maliyetlerini de daha hassas hale getirebilir.